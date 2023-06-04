Вспомните об этом, когда встретитесь со старым человеком!

Вспомните об этом стихе в следующий раз, когда встретитесь со старым человеком! И подумайте о том, что рано или поздно вы тоже будете таким как он или она!

Вспомните об этом стихе в следующий раз, когда встретитесь со старым человеком! И подумайте о том, что рано или поздно вы тоже будете таким как он или она! Самые лучшие и самые красивые вещи в этом мире нельзя увидеть или потрогать. Они должны чувствоваться сердцем!

Капризный старик

Входя будить меня с утра,

Кого ты видишь, медсестра?



Старик капризный, по привычке

Ещё «живущий» кое-как.

Полуслепой, полудурак.

«Живущий» впору взять в кавычки.



Не слышит – надрываться надо,

Изводит попусту харчи.

Бубнит всё время – нет с ним сладу.

Ну, сколько можно, замолчи!



Тарелку на пол опрокинул.

Где туфли? Где носок второй?

Последний, мать твою, герой.

Слезай с кровати! Чтоб ты сгинул…



Сестра! Взгляни в мои глаза!

Сумей увидеть то, что за…



За этой немощью и болью,

За жизнью прожитой, большой.

За пиджаком, «побитым» молью,

За кожей дряблой, «за душой».



За гранью нынешнего дня

Попробуй разглядеть МЕНЯ…



***



…я мальчик! Непоседа, милый.

Весёлый, озорной слегка.

Мне страшно. Мне лет пять от силы.

А карусель так высока!



Но вон отец и мама рядом.

Я в них впиваюсь цепким взглядом.

И хоть мой страх неистребим,

Я точно знаю, что любим…



***



…вот мне шестнадцать, я горю!

Душою в облаках парю!

Мечтаю, радуюсь, грущу.

Я молод, я любовь ищу…



***



… и вот он, мой счастливый миг!

Мне двадцать восемь. Я жених!

Иду с любовью к алтарю,

И вновь горю, горю, горю…

***



… мне тридцать пять, растёт семья

У нас уже есть сыновья.

Свой дом, хозяйство. И жена

Мне дочь вот-вот родить должна…



***



… а жизнь летит, летит вперёд!

Мне сорок пять – «круговорот»!

И дети «не по дням» растут.

Игрушки, школа, институт…



Всё!Упорхнули из гнезда!

И разлетелись кто куда.

Замедлен бег небесных тел.

Наш дом уютный опустел…



***



… но мы с любимою вдвоём!

Ложимся вместе и встаём.

Она грустить мне не даёт.

И жизнь опять летит вперёд…







… теперь уже мне шестьдесят.

Вновь дети в доме голосят!

Внучат весёлый хоровод.

О, как мы счастливы! Но вот…



***



… померк внезапно Солнца свет.

Моей любимой больше нет!

У счастья тоже есть предел…

Я за неделю поседел.



Осунулся, душой поник.

И ощутил, что я старик…



***



… теперь живу я «без затей».

Живу для внуков и детей.

Мой мир со мной, но с каждым днём

Всё меньше, меньше света в нём...



Крест старости взвалив на плечи,

Бреду устало в никуда.

Покрылось сердце коркой льда.

И время боль мою не лечит.



О, Господи, как жизнь длинна,

Когда не радует она…



***



… но с этим следует смириться.

Ничто не вечно под Луной.

А ты, склонившись надо мной,

Открой глаза свои, сестрица.



Я не старик капризный, нет!

Любимый муж, отец и дед…



… и мальчик маленький, доселе

В сияньи солнечного дня

Летящий вдаль на карусели…

Попробуй разглядеть МЕНЯ…



***



… и, может, обо мне скорбя,

найдёшь СЕБЯ! опубликовано econet

Перевод Евгения Архипенко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet