Как приготовить тартар из тунца

Рецепт для любителей рыбы и не только! Вкуснейший тартар из тунца. В нем нет костей и рыбного запаха. Такая чудесная закуска готовится быстро и легко, получается просто великолепной. Прекрасно сочетается тартар из тунца с гуакомоле
Тартар - это известное блюдо французской кухни. Изначально особенность его приготовления состояла в том, как именно при его приготовлении нарезаются продукты - все ингредиенты мелко режутся и заправляются соусом.
Сегодня будем готовить прекрасный и невероятно вкусный тартар из тунца. В нем нет костей и рыбного запаха. Такая чудесная закуска готовится быстро и легко, получается просто великолепной. Прекрасно сочетается тартар из тунца с гуакомоле, рецепт приготовления которого вы найдете здесь.
Такой рецепт понравится и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто соблюдает пост и хочет похудеть. Давайте готовить!
Ингредиенты:
Как приготовить:
Порезать тунец крупными кубиками.
Теперь смешиваем тунец в емкости с соком лимона, маслом оливковым, горчицей дижонской, а в конце заправляем свежемолотым черный перцем и крупной солью. Хорошо перемешиваем.
Тартар из тунца готов. Можно подавать.
Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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