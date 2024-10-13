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Гуакамоле - соус из авокадо

Источник: vegetarian.ru 13 октября 2024 6598
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Гуакамо́ле — закуска из пюрированной мякоти авокадо, с консистенцией густого соуса. Блюдо мексиканской кухни, имеет ацтекские корни.

Гуакамоле - соус из авокадо

Мексиканская паста из авокадо гуакамоле может быть закуской или гарниром — и к мясу, и к рыбе. Авокадо для гуакамоле должно быть обязательно спелым, чтобы с помощью вилки его можно было легко превратить в грубое пюре. Но еще лучше готовить гуакамоле, перетирая все ингредиенты вручную в ступке — так паста выходит ароматнее.

Ингредиенты (на 3,5 стакана):

  • 4 средних спелых авокадо, очищенных и измельчённых
  • 1/2 стакана помидоров-черри, нарезанных четвертинками
  • 1/4 стакана хорошо измельчённого лука
  • 1/4 стакана нарезанной свежей кинзы
  • 1 ст.л. свежего лимонного сока
  • 1 рубленый зубчик чеснока
  • 1 ч.л. морской соли

Рецепт:

В большой миске смешайте все ингредиенты до однородной массы.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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