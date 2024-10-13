Гуакамоле - соус из авокадо

Гуакамо́ле — закуска из пюрированной мякоти авокадо, с консистенцией густого соуса. Блюдо мексиканской кухни, имеет ацтекские корни.
Мексиканская паста из авокадо гуакамоле может быть закуской или гарниром — и к мясу, и к рыбе. Авокадо для гуакамоле должно быть обязательно спелым, чтобы с помощью вилки его можно было легко превратить в грубое пюре. Но еще лучше готовить гуакамоле, перетирая все ингредиенты вручную в ступке — так паста выходит ароматнее.
Ингредиенты (на 3,5 стакана):
Рецепт:
В большой миске смешайте все ингредиенты до однородной массы.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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