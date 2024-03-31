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Думайте о СЕБЕ!

Источник: family3.ru 31 марта 2024 6440
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Если человек постоянно не думает о себе, а думает только о других, то могут быть два сценария последствий. В одном варианте - он в конце концов заболеет. В другом варианте - это закончится обидой на всех.

Думайте о СЕБЕ!

Еще Бернард Шоу сказал: «Если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву». В общем, так оно и есть.

«А мы тебя и не просили»

Если человек постоянно не думает о себе, а думает только о других, то могут быть два сценария последствий. В одном варианте он в конце концов заболеет, потому что выяснится, что это единственный способ получить заботу.

Что он всю жизнь занимался обслуживаем потребностей близких и только серьезная болезнь позволяет ему, наконец, вздохнуть, получить от близких заботу, убедиться, что он тоже для них значит что-то, кроме как в роли бесплатной прислуги.

В другом варианте это закончится обидой на всех. Человек по-прежнему будет все делать-делать-делать, все думать и думать о других, но каждый раз будет обижаться, что ему недостаточно благодарны, что его недостаточно ценят, не понимают его огромную жертву ради них.

Думайте о СЕБЕ!

Естественно, всех остальных это будет очень раздражать. Он будет слышать от близких: «Мы тебя не просили», «А зачем это нужно было делать». Он будет обижаться еще больше и так по кругу. До конфликта, до ссоры, иногда до тяжелых разрушительных отношений. опубликовано econet

Автор Людмила Петрановская

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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людмила петрановская жертва обида болезнь психология

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