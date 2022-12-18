Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Вдохновение
  4. В жизни важно найти ТАКОГО человека

В жизни важно найти ТАКОГО человека

Источник: facebook.com 18 декабря 2022 6406
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

В жизни важно найти человека (или нескольких), с которым естественным образом рождается завет верности. Говорю этому: "сохраним". И храню, поддерживаю это, подобно тому, как лесничие поддерживают чистоту ручья или источника.

В жизни важно найти ТАКОГО человека

В жизни важно найти человека (или нескольких), с которым естественным образом рождается завет верности. Это не про формальные отношения, не про пол или возраст, не про "регистрацию" и что-то в этом роде.

Завет верности

Когда я чувствую Поток, то осознанно задаю ему русло (направление) к тем людям, с которыми у меня возникает живое, единое Нечто, усиливающее каждого из нас. Говорю этому: "сохраним".

И храню, поддерживаю это, подобно тому, как лесничие поддерживают чистоту ручья или источника.

Но и верность, когда в ней нет живого переживания, живого чувства, убивает.

Если в когда-то сделанном выборе (русле), сегодня уже нет потока (живительной влаги), существование человека превращается в сухую канаву, в пустой котлован.

Сколько в Вашей жизни людей, которым Вы верны, несмотря на изменяющиеся обстоятельства?

Людей, звонку от которых Вы рады в любое время суток и для которых Вы так же важны?

В жизни важно найти ТАКОГО человека

Для кого Ваша жизнь безусловно ценна, безусловно ценен факт того, что Вы есть?

Это и есть ответ на Ваш вопрос относительно ценности Вашей жизни в мире людей. Ощутимой ценности, без абстрактных или высокодуховных рассуждений. Просто запишите имена этих людей в порядке значимости и носите с собой.

В трудные минуты откройте, прочитайте, позвоните первому в этом списке, возможно второму, или же третьему... Это придаст Вам силы и поможет собраться в себе. опубликовано econet

Автор Игумен Евмений Перистый

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Игумен Евмений Перистый отношения верность близость ценность психология

Еще от facebook.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Не бойтесь кого—то потерять. Вы не потеряете того, кто нужен Вам по жизни. Теряются те, кто послан вам для опыта. Остаются те, кто послан Вам судьбой. Фридрих Ницше
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.