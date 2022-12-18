Как повысить самооценку до здорового уровня: 3 научные концепции

Если не ухаживать за своей внешностью или не следить за здоровьем, результат не замедлит сказаться. То же с самооценкой — ментальным здоровьем человека. Как человек о себе думает, таким он и становится. Робкие мысли создают робкого человека, уверенные — уверенного. Важно подпитывать свое сознание правильными мыслями, и тогда они сформируют желаемый образ.

Если не ухаживать за своей внешностью или не следить за здоровьем, результат не замедлит сказаться. То же с самооценкой — ментальным здоровьем человека. Как человек о себе думает, таким он и становится. Робкие мысли создают робкого человека, уверенные — уверенного. Важно подпитывать свое сознание правильными мыслями, и тогда они сформируют желаемый образ. Мы рекомендует три концепции, следование которым поможет напитать самооценку.

3 концепции, следование которым поможет напитать самооценку

Эти концепции предложил Джон Кехо, автор бестселлера «Подсознание может все».

Первая — «я уникален»: никто не думает в точности как я; я рад, что я такой, какой есть; я держусь с достоинством, которого заслуживаю.

Вторая — «я могу делать все, что захочу»: можно поехать в любую страну, выучить любой язык, начать новый бизнес, научиться играть на любом инструменте и т.п. В отличие от сосны, удел которой — стать сосной, я могу выбирать, как и в каком направлении идти дальше.

Третья — «у меня есть полная власть над самим собой»: никто не может диктовать мне, что делать и думать; я сам выбираю свой путь и могу влиять на любую сферу своей жизни, меняя ее по своему вкусу.

Дэвид Шварц, автор книги «Искусство мыслить масштабно», советует культивировать энтузиазм.

Энтузиазм – общая черта преуспевающих людей. Прилагайте усилия, чтобы смотреть на мир с оптимизмом и излучать позитив, - пишет Дэвид. Как только вы начнёте мыслить с воодушевлением, интерес начнёт сам расти ещё больше.

Вот несколько советов, как заразить себя энтузиазмом:

Услышав любое невероятное предложение, сначала говорите себе: «Это может быть интересно!».

Излучайте заинтересованность и вовлечённость на работе. Ужасно ходить на работу потому, что вы «вынуждены». Всегда формируйте позитивную мотивацию, например: поднять свой профессиональный уровень, реализовать себя, завести полезные контакты и т.д.

Всегда положительно отзывайтесь о своей работе и об окружающих людях.

Подбадривайте себя, вспоминая все небольшие достижения за день. Рассказывайте себе о том, чем вы хороши (как будто вы представляете себя другому человеку, например, работодателю).

Если у вас есть подчинённые или дети, каждый день спрашивайте себя: «Достоин ли я подражания во всём? Все ли мои привычки я хотел бы видеть у своих подчиненных (детей)?».

А психиатр Марк Гоулстон в книге «Ментальные ловушки на работе» советует не концентрироваться на своих слабых сторонах.

Попытки «укрепить» свои слабые стороны – часто пустая трата времени: как показывают исследования, слабости со временем не исчезают, а часто, даже наоборот, усугубляются. Чем больше вы занимаетесь самобичеванием по поводу непродуктивности своей работы, тем менее продуктивным работником становитесь.

Суть проблемы в том, что мы концентрируемся на собственных недостатках, вместо того чтобы прикладывать усилия в тех областях которые нам нравятся и в которых мы разбираемся. Проблема в том, что излишнее внимание к собственным недостаткам вредит уверенности в себе, а это ведет к различным формам пораженческого поведения.

Вот какое решение предлагает Марк Гоулстон: определите свои сильные стороны и развивайте их. Тогда вы не только достигнете большего, но и возникающие проблемы вам будет решать гораздо проще. Если вы руководитель, то планируйте стратегию своей команды исходя из сильных сторон своих сотрудников.

Марк Гоулстон приводит пример Джона Вудена, известного тренера сборной лос- анджелеского отделения Калифорнийского университета по баскетболу. По его словам, ключ к успеху заключался в том, чтобы набрать команду отличных игроков, а затем определить и развить сильные стороны каждого из них. Исходя из их талантов, Вуден строил всю стратегию команды. Если в ней преобладали специалисты по броскам, то и всю игру он строил с сильным акцентом на точные броски; если же в команде большинство игроков обладало талантом к передачам, то и вся игра была ориентированной на пасы.опубликовано econet

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