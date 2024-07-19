Подавленные эмоции: ВСЕ, что похоронено заживо, существует в прежнем виде

Мы бессознательно разыгрываем эту историю из года в год, привлекая на привычные роли все новых и новых людей. Все это продолжается до тех пор, пока мы не осознаем, какие сюжеты и побочные сюжетные линии стоят за событиями нашей жизни.

Многие предпочли бы возделывать почву, или мастерить что-то руками, или сочинять музыку, или учить детей, -- да мало ли что им нравится делать, — но они занимаются совсем другими вещами. Они отсекли эту заветную часть своего существа ради того, чтобы преуспеть.

Потери накапливаются, пока где-то в середине жизни на человека не обрушивается депрессия, а вместе с ней приходит грусть, одиночество и ощущение, что жизнь не имеет смысла.

Вспомнить и восстановить. Однако тут есть альтернатива, - часто люди ее не видят до среднего возраста, - и мужчины, с которыми мне приходится работать, обращаются к ней лишь в случае крайней необходимости, когда жизнь становится слишком болезненной и пустой, плоской и бесплодной.

Они пытаются обнаружить, что истинно лично для них, отыскать в своей жизни какие-то чувства и смысл. Причем такая проблема может возникнуть и у мужчины, отвоевавшего себе завидное положение в процессе конкурентной борьбы и контролирующего практически все в своей жизни.

Однако вдруг его начинает мучить депрессия, тревога, язва, неспособность расслабиться, сердечный приступ, тяжелые сны или серьезный кризис во взаимоотношениях с близкими - это служит сигналом, что не все в его жизни благополучно.

И мужчина отправляется в путешествие вглубь себя, чтобы разобраться, что происходило с ним в прошлом и что творится в глубине души сейчас.

Вспомнить - это только полдела. Важнее вспомнить и восстановить

Каждому приходится постепенно углубляться внутрь, обнаруживая давно похороненные чувства, открывая свой внутренний мир, где можно отыскать ниточки, составляющие канву личной истории.

Эта история всегда начинается в детстве.

Кем он был?

Что доставляло ему удовольствие?

Что радовало?

Что увлекало?

Кто его любил?

И вопросы другого типа: Чего он стыдился? Что в нем или в его семье было неприемлемо для других? Кем он пытался быть? Чью любовь и чье одобрение стремился завоевать? Кто и как к нему относился?

Он обнаруживает, что те, кого он "похоронил" и вытеснил из сознания, оставив далеко в прошлом (ребенок, которым он был в разные годы; родители, грозные и авторитетные, как он их себе некогда представлял; учитель; кот; братья и сестры, какими они были тогда; те, кого он в свое время любил или боялся), по-прежнему живы внутри.

И всё, что он похоронил, тоже осталось во внутреннем мире:

невинность,

предательство,

страх, радость,

вина,

стыд,

любовь и те архетипы, чье присутствие внутри себя он отрицал.

Еще какие-то части были отсечены в молодости и в зрелом возрасте:

любимые и друзья, от кого он отгородился на каком-то этапе своей жизни; зачатый им ребенок; женщина, которую он любил всем сердцем, но не мог жениться на ней, - люди и соответствующие части его существа, не вписавшиеся в прокрустово ложе и поэтому отсеченные.

Все, что отсечено и похоронено посредством подавления, - похоронено заживо. Стоит копнуть, и оказывается, что все это существует в прежнем виде.

Эта истина открывается особенно ярко, если, как это часто случается, похоронено невыраженное горе.

Стоит вернуться к нему, и утрата ощущается так, словно она постигла вас только вчера, а не много лет назад.

Еще легче получить доступ к гневу.

Словно горячие угли, покрытые тонким слоем пепла, гнев ждет своего часа во многих мужчинах - если не в большинстве, - хотя он и подавлен не менее тщательно, чем горе.

Вспомнить - это только полдела.

Важнее воскресить (то есть вспомнить и восстановить) тех, кто "похоронен заживо": принесенного в жертву ребенка, которого обижали и стыдили по любому поводу и гнали прочь, когда он был неудобен или нежеланен; вдохновенного подростка, чьи порывы были едко высмеяны и с тех пор никто его больше не видел; всех, кто якобы вел себя неуместно; отторгнутые архетипы, способные вдохнуть новую жизнь в человека.

Обнаружив, что и как происходило, мы возвращаемся в текущий момент. У каждого из нас есть личная история с целым рядом персонажей. Наша собственная роль навязана нам еще в детстве семьей.

Мы бессознательно разыгрываем эту историю из года в год, привлекая на привычные роли все новых и новых людей. Все это продолжается до тех пор, пока мы не осознаем, какие сюжеты и побочные сюжетные линии стоят за событиями нашей жизни.

То, кем вы пытаетесь быть и как вас видят окружающие, может совсем не согласовываться с вашими врожденными архетипами, а значит, и с личным мифом. опубликовано econet

© Болен Джин, Боги в каждом мужчине (Архетипы, управляющие жизнью мужчин)

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