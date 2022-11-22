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Почему нельзя соглашаться на «недоотношения»

Источник: muz4in.net 22 ноября 2022 5970
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В прошлом году вы смирились со своими отношениями, должностью, друзьями и с тем, с кем проводите свое время. Вы ставили себя, свои цели и нужды на второе место, потому что не осознавали своей ценности. Вы не знали, кто вы. Но пришло время изменить это и восстановить любовь к себе. 

Почему нельзя соглашаться на «недоотношения»

Пришло время подобрать кусочки вашего разбитого сердца и части прошлого, которые диктовали вашу нынешнюю жизнь и будущее, а также устранить негативных людей из вашего прошлого, за которых вы держались. Настал момент, когда вы должны заново открыть доверие к себе и простить себя за ошибки и ложные обещания. Пришло время простить людей, которые предали вас, потому что ненависть не принесет вам ничего хорошего. Пожелайте им здоровья, отпустите их и продолжайте жить. 

Пришло время восстановить любовь к себе

Наконец, пришло время прекратить мириться с посредственными свиданиями, скучными разговорами и неуверенностью в любви. 

Настал момент поставить себя в приоритет и полюбить себя. Знать, что даже учитывая недостатки, вы — великолепны. Открыть сердце исключительно людям, которые ответят вам взаимностью. 

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Почему нельзя соглашаться на «недоотношения»

Перестаньте скучать за прошлыми любовниками, гоняться за холодными и недостойными людьми, дарить свою любовь не тому человеку. Будьте придирчивы, эгоистичны, переборчивы. У вас одно сердце и душа, поэтому обращайтесь с ними бережно и убедитесь, что вы вручаете их тому, кто будет с ними осторожен, ласков и нежен. 

Пришло время перестать обманывать себя, считая, что «недоотношения» превратятся в настоящую любовь или ваш бывший вернется в вашу жизнь и превратит ее в сказку. 

У вас только одна жизнь. Поэтому выбирайте с умом. И всегда помните, что ваше сердце священно и его стоит отдать тому, кто сможет беречь его, словно самое ценное, что у него есть. опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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