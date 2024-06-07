Этикет для родителей: свои и чужие дети

С появлением детей я столкнулась с целой новой для меня областью этикета — этикет родителей: все эти детские площадки, детские отели, детские кафе оказывается тоже имеют свой код поведения, и на них очень хорошо видны как хорошие манеры, так и плохие.

С появлением детей я столкнулась с целой новой для меня областью этикета — этикет родителей: все эти детские площадки, детские отели, детские кафе оказывается тоже имеют свой код поведения, и на них очень хорошо видны как хорошие манеры, так и плохие.

Я хочу написать о нюансах поведения некоторых родителей, естественно, не всех, но достаточно многих, чтобы манеры эти были специфически российскими.

Все замечания детям делать могут только родители

Первое и самое главное: замечания следует делать только своим детям. Я знаю, в России и взрослым людям часто делают замечания, но и тут чаще всего в связи с детьми.

Пока было холодно, я не могла зайти ни в один музей в Москве со своим младенцем, потому что каждая, подчеркиваю, каждая, пожилая женщина, служащая в музее, порицала меня за недостаточно тепло одетого малыша и советовала надеть шапку, замотать шарфом, сетовала, что слишком легкий комбинезон, возмущалась отсутствием варежек, и так далее. Что люди о себе думают? Я знаю что. Что они делают это из добрых побуждений и просто «не могут видеть» как страдает ребенок.

Точно так же ведут себя многие женщины на детских площадках. «Не лезь туда, упадешь», «Не бегай, споткнешься», «Не шуми, у меня тут младенец спит» — заметьте, все это говорится чужим детям! Говорить что бы то ни было в повелительном наклонении посторонним людям, включая детей, недопустимо.

Не «можешь видеть» — закрой глаза. Проснется младенец — отойди в сторону. Все замечания, порицания, пожелания и прочее детям могут делать только родители.

А взрослым людям — начальники на работе. И больше никто. Это включает в себя и заботу о других — когда замечание делается для «его же блага», и заботы о себе — когда кто-то мешает.

«Уступи качели, ты на них уже десять минут» может сказать ребенку только родитель, но никак не ждущая в очереди посторонняя мама. Да, это означает, что, возможно, качелей сегодня не достанется. Однако это компенсируется новым обществом, в котором нет любителей учить других. Ребенок, которому не делают постоянные замечания посторонние тетки, вырастет и сам не станет делать замечания всем вокруг.

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Опять же, это возвращает ответственность туда, где она и должна быть: к родителям. Это они должны следить, чтобы их дитя уступало качели, не дралось лопаткой, не отнимало игрушки, не перебегало дорогу, не ругалось плохими словами. А если оно так делает, то будет наказано отсутствием друзей и общения. Потому что люди проголосуют действиями и перестанут приглашать такого ребенка в гости или отпускать к нему своего. Сигнал будет получен, можно не сомневаться. Поэтому незачем брать на себя роль указующего перста. Это и есть этикет родителей.

Кстати, в этом проблема многих людей из России, пытающихся интегрироваться на западе, и считающего там всех «фальшивыми». В лицо улыбается, а ведь в гости больше не позовет! «Почему он мне прямо об этом не сказал?! Зачем продолжал делать вид, что все в порядке?!» — нередко можно услышать этот стон. Люди ожидают, что посторонние будут их воспитывать и объяснять те или иные недостатки их поведения. А они не будут, просто исключат из общения.

P.S. А еще часто хочется донести до родителей маленьких детей, что на свете изобретены туалеты. И «кустики» на детских площадках, в парках, на пляжах, и прочих публичных местах их не заменяют. Но ведь замечания делать нельзя, поэтому видимо, еще не все осознали прогресс. опубликовано econet

Автор: Лавиния Лонд

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