Мы создаем себе свое одиночество сами, своими руками

Мы можем бесчисленное количество раз жениться и разводиться, менять окружение – в поисках лучшего, строить своих детей под себя, создавать удобные для себя идеологии, или пристраиваться к чужим – мы все равно не сможем от него спастись.

Почему-то человек так устроен, что он не может быть один. Ему непременно нужен кто-то, чтобы почувствовать себя целостным и наполненным. Одиночество – вещь страшная, пугающая.

В поисках одиночества

Оно страшит настолько, что мы готовы раз за разом предавать себя, лишь бы не ощутить этот леденящий душу липкий ужас. Мы встречаемся и общаемся с кучей людей – считая это своей потребностью.

Мы женимся и выходим замуж, рожаем детей, разводим животных, посещаем различные тусовки и мероприятия, оставляем телевизор или радио навеки включенными – потому, что так принято и потому что… это различные известные способы спасения от невыносимого страха.

Страха остаться наедине с самим собой.

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Единственный момент единения в человеческой жизни, который давно прошел и никогда не повторится - это пребывание в материнской утробе. Эта память хранится в подкорке у каждого из нас – как память об абсолютном и тотальном слиянии, где ты – это я, а я – это ты.

Где твои желания исполняются сами собой, и не нужно даже просить о чем-то. Где ты защищен и находишься в тесных объятьях любимого существа…

А потом начинается кошмар отдельности, который уже никогда не заканчивается. И, как бы мы ни стремились, сколько бы иллюзий мы ни строили, мы уже не сможем вернуться в это счастливое состояние одного целого.

Особенно дорога нам иллюзия о встрече со своей «второй половиной». Мы мечтаем встретить близкого, дорогого человека, который поймет с полуслова, поддержит, защитит и обеспечит свободу выражать себя так, как мы этого хотим.

Встретившись с другим человеком, мы можем на миг, мгновенье ощутить состояние счастливого слияния – как это было когда-то давно…

Но потом все равно придется столкнуться с тем, что другой человек – не мечта, а реальность. Он отдельный, у него есть свои желания и права…



Он не всегда готов поддержать, и довольно часто не понимает с полуслова.



И это очень болезненный момент истины, который способны пережить не все…

С реальным человеком всегда придется строить реальные, а не иллюзорные отношения – вкладываясь в них, сталкиваясь с кризисами и преодолевая их, переживая не всегда приятные минуты…

Многие бросаются на поиски другого такого человека, или глубоко замуровывают свои страхи, надеясь пережить и продержаться с тем (и кем), что есть.

Так люди стремятся, во что бы то ни стало, уйти от страха одиночества, и для этого они изобрели много разных способов и уловок. Мы способны идти на любые уступки, подстраиваться, жертвовать своими интересами и даже позволять попирать свое достоинство – лишь бы не остаться одним…

И, несмотря на все свои усилия и жертвы, в глубине души мы все равно остаемся одинокими.

И, если мы будем достаточно чутки к себе, то можем вдруг, внезапно, как гром среди ясного неба, обнаружить:

спасения от одиночества нет

Мы можем бесчисленное количество раз жениться и разводиться, менять окружение – в поисках лучшего, строить своих детей под себя, создавать удобные для себя идеологии, или пристраиваться к чужим – мы все равно не сможем от него спастись.

Потому что корень проблемы – не снаружи, а внутри.

Мы создаем себе свое одиночество сами, своими руками, даже не подозревая об этом.

Моя подруга недавно потеряла отца. Ей 40 лет, и только перед его смертью она вдруг ощутила желание познакомиться с ним поближе.

То, что она не хотела сделать этого раньше - неудивительно, так как за всю свою жизнь он не сказал ни одного ласкового слова в ее адрес. Конечно, она знала, что отец любит ее.

Но она никогда не слышала это напрямую, и вынуждена была искать доказательства его любви в каких-то намеках, инсинуациях.

Позвонил, спросил, как дела – значит, небезразлична.

Критиковал работу, которую она себе выбрала – значит, беспокоился за ее карьеру.

Терпеть не мог ее мужа – стало быть, хотел лучшей партии для своей дочки.

Отец моей подруги, не позволяя себе близость и открытость в отношениях с собственной дочерью, сам загонял себя в одиночество. И создавал одиночество для близкого, дорогого для себя человека…

Нам часто трудно доверить свои чувства – ибо они могут быть не приняты.

Нам страшно говорить о своих желаниях – они могут быть превратно истолкованы.

Доверяя, мы становимся беззащитными, душевно голыми, и это момент наибольшей уязвимости.

Именно поэтому так трудно доверять – ведь почти невозможно получить именно ту поддержку, на которую рассчитываешь.

Поэтому мы всячески избегаем этой незащищенности, ибо для нас это синоним слабости и бессилия. Мы придумываем и создаем себе маски и роли, благодаря которым у нас появляется иллюзия силы и могущества.

Или хотя бы отсутствия страха.

Увы! Иллюзия остается иллюзией, каким бы целям она ни служила.

Изо всех сил защищаясь от страха непринятости, непризнания, беззащитности, мы теряем саму возможность очутиться в близости – с партнером, с ребенком, с другом. Мы приучаемся пришпоривать и не слышать себя, теряя свою искренность – все это плата за избегание страха.

Мы можем годами не доверять даже самым близким людям, лишая себя того, что по-настоящему ценно.

Открытости. Доверия. Близости

Что же мешает людям говорить прямо и открыто – о своей любви, признательности, благодарности?



Конечно, то, что они не имели этого сами. Им не случилось в своей жизни испытать и прожить подобные отношения, в которых люди - в первую, очередь, родители - могли открываться, быть искренними со своими детьми, и позволять своим детям быть искренними с собой.

И это одна часть правды.

Другая часть заключается в том, что они так и не смогли ничего поделать с тем наследием, которое приняли, и фактически поддержали.

Они продолжают бояться быть непризнанными и отвергнутыми, и, как результат, боятся попадания в самые тяжелые человеческие состояния - беззащитности и уязвимости. Живя в плену своих страхов, мы редко видим реальность.

Меня до сих пор поражает психологический феномен перенесения страха непризнания с родителей на собственных детей.

Другими словами, если у человека есть опыт непринятия родителями его чувств, желаний, потребностей, то почти наверняка он воспроизведет этот опыт непринятия – уже себя самого - в отношениях со своими детьми.

В моей практике такие случаи встречаются часто. Родители предъявляют претензии своим выросшим детям – за то, что те их не уважают и не признают их авторитет.

Но если прислушаться повнимательней, то понимаешь, что это претензии не к детям, а к своим родителям – за то, что не уважали желания, навязывали свою волю, не признавали достижений ребенка.

Теперь же все эти претензии продолжают проецироваться на собственных детей, которые и не должны поддерживать самооценку своих родителей… Нет у них такой задачи! Их задача – поддерживать своих детей. И они сами вправе рассчитывать на поддержку родителей.

Но рана непринятия так сильна, а осознание реальности так слабо, что боль и обида рвутся наружу, не разбирая, уместны ли они в данном контексте или нет.

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Люди, создавая себе свое одиночество, отчаянно пытаются уйти от него с помощью внешних действий и усилий, неизбежно терпя крах.

Потому что почувствовать себя в близости в отношениях, можно только, научившись строить эту близость.

А для этого придется идти на риск - открываться и доверять.

В самые трудные и острые моменты жизни мы все равно делаем свой выбор самостоятельно – неважно, насколько мы это осознаем. Мы идем по жизни в одиночку, даже окруженные бесчисленным количеством людей… В попытках спрятаться от боли и страха мы мешаем себе принять этот факт одиночества.



А принять его насколько трудно, настолько и важно.

По-настоящему смирившись с фактом своей отдельности, мы наконец-то сможем быть с другими людьми.



Не из страха, не от избегания ужаса. А от настоящего уважения и ценности себя и другой личности и ценности отношений с ней.

Цепляясь, мы манипулируем другими и унижаем себя.

Приняв свое одиночество, мы уважаем и ценим.

Используя партнера, ребенка, работу, статус с целью спасения от своего страха одиночества, мы продлеваем агонию иллюзии и одновременно навешиваем на другого человека требование, которое он не может и не должен выполнять.

С другой стороны, принятие неотвратимости своей отдельности позволяет опереться на себя.

И тогда не нужно предавать себя, оставаясь с теми людьми, которые, «спасая» от одиночества, требуют непомерную плату.

И мы наконец-то сможем отказаться от идеи, что кто-то должен нас избавить от страха быть одному. Потому что никто и не сможет.

Погружение в свое одиночество может стать настоящим подарком – подарком ценности своей жизни.

И ценности нахождения рядом других людей.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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