Как правильно избавляться от жизненного хлама

Бывает так, что мы хотим смотреть на свою сказочную жизнь и видеть вдаль — её солнечную перспективу, а вместо этого нам застит вид всякая дрянь

Записки немодного кутюрье

Дрянь приходит в нашу судьбу в образе:

ненавидимых родственников,

спившегося мужа,

надоевшей работы,

«не того» вуза,

нагрянувшей болезни,

необходимости «вступать в наследство»,

вечного отсутствия достаточной суммы денег,

а также несамостоятельных детей, нагло подъедающих наши последние крохи...

И тогда мы начинаем извечную жалобу, затягиваем канонический текст: «Я хочу избавиться от: мужа, детей, квартиры, свекрови, безденежья, недуга, кредита, работы, любовника, прыщей, чужого хлама на моей лоджии!»

Стоп, стоп, стоп...

Так никогда ни одно наше желание не исполнится. А почему? А потому что желания как такового — не прозвучало.

Желание — это ВСЕГДА нечто позитивное. Желание — это просьба дать, добавить, это — плюс.



Желание нельзя формулировать как что-то негативное. Как просьбу отнять, как минус.

Как известно с античных времён, «природа не терпит пустоты». Но своим «вычитающим» желанием Вы требуете от неё организовать Вам по-быстрому именно ... пустоту, кусок пустоты. На это она никогда не пойдёт...

***

Представьте себе, что Ваш ребёнок вдруг говорит Вам: «Мама, выброси у меня из комнаты шкаф». И всё. И больше он ничего не говорит, никак не комментирует свою прихоть.

Скажите честно: Вы выбросите шкаф? Дураков нет.

Скорее всего Вы спросите: «Зачем?»

И если Ваш ребёнок ответит Вам что-то типа: «А низачем. Просто достал меня этот шкаф, не могу на него смотреть! Повешусь, если Вы его не уберёте», Вы вряд ли пойдёте ему навстречу.

Может быть, Вы посоветуете ребёнку попить валерианки...

Может быть, Вы посоветуете ребёнку пожить в детском доме, чтоб ценил то, что имеет...

Может быть, Вы дадите ребёнку крепкий подзатыльник, чтоб не ныл.

Именно так и поступает Природа с нами, когда мы (без объяснений) требуем от неё, чтобы она «выбросила» что-то из нашей жизни и ещё при этом ноем, распространяя негатив.

Но теперь рассмотрим ПРАВИЛЬНЫЙ вариант «со шкафом».

***

Дубль два.

Ваш ребёнок говорит: «Мам! Я решил бросить курить, висеть в контакте и пить пиво на районе, с тем чтобы...

научиться играть на фортепиано,

расстелить на полу коврик для йоги и делать махи ногами,

поставить к окну мольберт и заниматься живописью,

поставить к окну арфу и разучивать кельтские мелодии,

упражняться на спортивном тренажёре...

И ты знаешь, мам, этот бабушкин шкаф, он как-то...

Ну что тут на это скажешь?.. От радости, что Ваш оболтус искренне захотел какой-то позитивной деятельности, Вы сами вынесете этот шкаф из его комнаты, без помощи грузчиков...

Не так ли?

Может быть, и не так. Но это лишь грубый пример.

Природа (помните!) всегда добрее, чем Вы, я, кто-либо из нас...

И она быстро выполняет правильно сформулированные желания.

Итак, давайте переформулируем наши «Хочу».

Вместо фразы: «хочу избавиться от болячек, мужа, бедности и т.п.»



говорим: «Хочу избавиться от болячек, мужа, бедности и т.п., ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ...»

(НУЖНОЕ ВПИСАТЬ)

А вот сказать-то нам и нечего...

Мы почему-то привыкли представлять себе своё счастье так: избавились от давящей проблемы и... сидим, радостно ковыряем в носу, тупо уставившись на кусок невыгоревших обоев...

Эта старая проблема называется так: «Свобода от» и «свобода для»

Свобода «от»

это свобода РАБА. Так комментировали эту ситуацию ещё древние греки. Раб хочет прибить хозяина, украсть у него деньги и ... А дальше, помыкавшись, он опять попадёт в рабство, потому что не имел никакого плана действий, просто хотел снять ярмо с шеи, «погулять» и опять на нары.

Именно поэтому все народные бунты и стихийные революции быстро заканчивались ТЯЖЕЛЕЙШЕЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ, диктатурой, восстановлением прежних порядков и завинчиванием гаек.

«Свобода для»

Это когда у человека есть цель. Природа помогает только тем, кто умеет чётко сформулировать свою цель и начинает активно её достигать.

Пример.

Всё тот же раб хочет попасть домой, к семье. Тогда, прибив злого хозяина и украв у него деньги, он не будет долго стоять в растерянности, жуя травинку, а быстро сядет на нужный корабль и поплывёт к своей Великой Цели — возвращению из рабства на родину.

(Понимаете, Природе всё равно — живёте Вы в рабстве или дома с семьёй. По её мнению, и так и так — одинаково нормально. Незачем попусту баламутить пространство...)

Итак, мы с Вами выяснили — в чём главная причина того, что ярмо с нашей шеи не снимается, а желания не исполняются.

Нужно сперва — ЗАХОТЕТЬ. Захотеть чего-то конкретного. А поскольку с этим у большинства — проблемы, отсюда и печальная статистика.

Природа не терпит пустоты. Ненавистный шкаф должно что-то потеснить и неважно что — арфа, мольберт или раскладушка для нового жильца Вашей комнаты.

Иначе ненавистный шкаф так и будет стоять. Ведь Вы ещё не придумали, что будет происходить на его месте... опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

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