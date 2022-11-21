Жить, слушая свой ритм

Давным-давно это было. Жил на свете удивительный человек. Был он красив и добр. Сложно сказать, сколько ему было лет.

Давным-давно это было. Жил на свете удивительный человек. Был он красив и добр. Сложно сказать, сколько ему было лет. У него так задорно блестели глаза, что многие думали: «Он очень молод». Но, глядя на его длинную седую бороду и волосы, другие говорили: «Он стар и мудр».

Свой ритм у каждого из нас

Этот человек умел делать то, что не умели другие. Он разговаривал с деревьями и цветами, животными и рыбами, подземными водами и корнями растений. Он мог вылечить заболевшее растение, животное и даже человека. Он знал, когда пойдет дождь или снег, дружил с ветром и солнцем. Многие приходили к нему за советом.

Никто не знал, откуда он пришел, но говорили, что раньше он был обыкновенным человеком, таким, как все.

Менялись поколения, а Волшебник все жил среди людей, и они чувствовали, что находятся под его защитой.

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Как-то раз Волшебник сказал людям:

— Я долго жил среди вас. Чувствую, что пришло время мне отправляться в путь.

— Зачем же ты оставляешь нас, — грустно сказали люди. — Нам будет нелегко без твоей защиты и доброго совета. Передай нам хотя бы частичку твоей мудрости.

— Посмотрите вокруг, — сказал Волшебник, — вы живете в прекрасном мире. Каждый день вы можете встречать и провожать солнце, слушать, как шумят деревья и плещется вода, потрескивают поленья в костре и дышит земля. Давайте на минуту замрем и прислушаемся. Чувствуете, все, что нас окружает, живет в своем ритме. И свой ритм у каждого из нас.

Люди замерли, закрыли глаза и услышали, КАК дышит земля — ровно и спокойно, КАК плещутся о берег волны — то быстро, то не торопясь. И главное, каждый из них услышал собственный ритм: спокойное биение сердца, свободное дыхание... И вдруг людей охватило чувство, что с ними происходит что-то новое и необыкновенное.

— Удивительное и Волшебное растет внутри нас, — с восторгом сказали они Волшебнику.

— Похоже, вы открыли самый главный мой секрет, — улыбнулся Волшебник. — Ведь Волшебство — это умение слышать и чувствовать ритм природы и жить в соответствии с ним, совершая удивительные преобразования вокруг, созидая окружающий мир. Надо только услышать свой ритм и разбудить творца, живущего внутри каждого, — и тогда начнется волшебство.

— А как мы будем им пользоваться? — спросили люди.

— Можно представить себя здоровым и красивым человеком, рассмотреть свой образ и запечатлеть его в своем сердце, — ответил Волшебник, — и постепенно, даже незаметно для себя, вы начнете меняться.

Можно научиться слышать внутренний ритм другого человека, находить соответствие со своим ритмом, и тогда каждый день будет дарить радость взаимопонимания.

Можно научиться видеть в каждом событии урок для себя, и тогда на смену тревогам и волнениям придут покой и ясность...

И отправился Волшебник в путь. А люди остались. Они хорошо запомнили слова Волшебника. Жили, слушая свой внутренний ритм, и очень скоро в каждом из них проснулся творец. Спокойно и с любовью они каждый день создавали свою жизнь, излучая вокруг добро и радость.

И сейчас, если мы приложим руку к груди, то услышим спокойное биение своего сердца, ритм дыхания. И творец, живущий внутри нас, напомнит о себе теплой волной радости. опубликовано econet.ru.

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