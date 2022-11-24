ЗАЧЕМ мне мужчина, если и так все хорошо

Живет себе женщина лет 40 и все то у нее есть. И ничего то ей лишнего, в виде носков по квартире, не нужно. И выглядит шикарно и карьера и квартира и машина и спортзал и путешествия. Зачем ей замуж?
Зачем избавляться от одиночества, если у меня и так все хорошо?
Зачем мне муж?
Отвечаю: быть с кем то - это основная потребность души.
Мне вопрос задали, интересный, важный и захотелось поговорить об этом.
А зачем вообще человеку избавляться от одиночества?
Может, эти его сознательный выбор и надо его уважать, выбор этот?
Живет себе женщина лет 40 и все то у нее есть. И ничего то ей лишнего, в виде носков по квартире, не нужно. И выглядит шикарно и карьера и квартира и машина и спортзал и путешествия. Зачем ей замуж?
Отвечаю:
1. Чужой выбор уважать мы обязаны.
2. Выбор может быть "как бы сознательным", вернее, рациональным.
Женщина может создать для себя удобную среду обитания, где естественные потребности в еде- питье-сексе будут удовлетворены.
Домработница придет, все сделает по дому. Поужинать можно и в кафе, развлечь себя тоже найдется чем. Действительно, "заводить мужика" для того, что бы готовить-стирать-убирать, не вариант. Согласна с этим.
Женщина может создать себе легенду и верить в нее всей душой.
Но легенда эта стоит на костях прошлого неудачного опыта. Ну, это как прошлый партнер заминировал поле, по которому человек идет всю жизнь.
Уж и партнера то след простыл и поле совсем в другой стороне. Но страх наткнуться на мину и быть взорванным, блокирует все живые чувства.
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3. Быть с кем то, любить, быть любимым - это базовая потребность человека. Так же как еда-питье-секс. Душа страдает от одиночества.
4. Взрослые (эмоционально) люди могут находиться в долговременных, стабильных отношениях, без лишних фантазий на счет своего партнера, принимая и прощая его и свое несовершенство.
Незрелые (эмоционально) люди бессознательно выбирают те модели отношений, что им знакомы из детства. В этом случае, человек просто не может выдержать напряжения и/или бросает партнера или его бросают.
А потом, уже пройдя через несколько неудачных вариантов (в которых, скорее всего, все развивается по одному и тому же сценарию), вообще запрещает себе что то чувствовать. И "уходит" в себя, ведь так он не чувствует боли.
Вывод: страх душевной близости, страх снять розовые очки, страх жить в реальности, эмоциональная незрелость, проекции - вот и весь "сознательный" выбор.
Карьера, светская жизнь, легкая смена любовников/любовниц, поиск вечной влюбленности и страстей и прочее, это все заполнение душевной пустоты, это попытки заглушить тоску по теплу живой человеческой души.
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Одиночество - это выбор, да.
Но Бессознательный.
Что делать?
Остановиться.
Снять розовые очки.
Посмотреть на реальность и поверить, что и даже после 40 лет есть жизнь, я это точно знаю. опубликовано econet.ru
Автор Ольга Полонская
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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