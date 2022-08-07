Подростковый кризис: Как правильно построить диалог

К подростковому возрасту надо готовиться. А в наше время лучше начинать как можно раньше - "подростковые штучки" встречаются сегодня и у младших школьников. Есть хорошая пословица: "Знал бы, что упаду - подстелил бы соломку".

К подростковому возрасту надо готовиться. А в наше время лучше начинать как можно раньше - "подростковые штучки" встречаются сегодня и у младших школьников. Есть хорошая пословица: "Знал бы, что упаду - подстелил бы соломку".

Родители будущих подростков, впереди сложный отрезок пути - начинайте собирать соломку и учитесь ее подстилать, учитесь группироваться и держать равновесие. Спасает то, что подростковый кризис хорошо изучен, хорошо описан.

Нет идеального рецепта, но есть довольно удачные примеры его прохождения, которые могут послужить образцом. Только лишь контурно. Ведь вы и ваш ребенок уникальны, поэтому и рисовать картину жизни вашей семьи вам.

Как правильно построит диалог с подростком

Подростковый кризис будет обязательно. В 12, 16 или в 35 лет. Если его наступление затягивается - то мы имеем дело с человеком, так и не вырвавшемся из детской зависимой схемы (протестная жизнь, "контр" - это та же зависимость, только "вид сбоку"). Быть успешным в профессии, бизнесе, с таким внутренним содержанием можно, но вот в личной и семейной жизни - большой вопрос.

В связи с этим - "Vivat, кризис!".

Позитивная роль негативных особенностей и проявлений, конечно, не предполагает пускать на самотек ситуацию. Родители должны быть вооружены, подготовлены, просвещены и накачены компетенциями.

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Так как же подготовиться к подростковому кризису?

Речь пойдет не о том, как его избежать, он необходим. Хочется дать несколько полезных рекомендаций, чтобы кризис протекал более органично и экологично.

"Пять элементов", благодаря которым кризис приносит пользу и проходит без серьезных последствий для подростка и семьи: ДИАЛОГ, ДОВЕРИЕ, УВАЖЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ, ЛЮБОВЬ.

И это не про попустительство. Воспитание подростка - это очень серьезная родительская работа. Работа с высокими эмоциональными нагрузками, ночными дежурствами и выходами в праздничные дни. Но если эту работу любить, то можно получить от всего массу удовольствия. Ведь подростки - они классные!

ДИАЛОГ. Что важно в отношениях с маленьким еще ребенком, чтобы в будущем был возможен диалог с ним?

Диалог строят двое. Следовательно важно не только самому быть способным к диалогу, но и учить этому своего ребенка. Даже с чисто технической стороны.

Диалог - это когда у каждого есть пространство и время для высказывания, когда мы слышим друг друга и признаем право другого на его мнение, потребности, чувства. Важно научить ребенка говорить на языке чувств. Особенно это сложно мальчикам. Какие чувства бывают, как они называются, ощущаются.

В семьях, где говорить о чувствах умеют, не стыдятся, не запрещают, где это является семейной нормой - у конфликтов и противоречий больше шансов разрешиться положительно. Про любовь, радость, про гнев, страх, грусть говорить...

Ребенок должен уметь слышать и о чувствах родителей. Но говорить родителям о себе, о своих чувствах надо без отвержения, не злоупотреблять обвинением и пристыживанием. Иначе будет обратный эффект. Интоксикация стыдом и виной приводит к отстранению, формирует у детей труднопреодолимые комплексы. Злоупотребление пристыживанием и обвинением - основные причины разрыва эмоциональных отношений между детьми и родителями.

Диалог - это искусство. Истинный, настоящий, между близкими людьми, диалог - это куда больше, чем обмен фразами. Он развивается на "островах общения", где встречаются члены семьи. Иногда все вместе, иногда парами-тройками. Мы там слушаем друг друга, каждый может высказаться, а если есть молчаливые - их обязательно вовлекают в беседу.

Замечательные семейные ритуалы. Совместный досуг, посиделки по вечерам, без критики и строгости. Для последних (для претензий) отводится другое время и там тренируется способность к "непростым разговорам", к тяжелым диалогам.

В авторитарных семьях диалог это скорее исключение. Право на монолог принадлежит родителям (или одному из них). Есть семьи, где наоборот - слишком много прав у ребенка, он управляет жизнью семьи (большие риски для будущего). Чаще всего кто-то из взрослых в семье наделяет этим правом ребенка, кому-то это выгодно, ведь через ребенка можно потом управлять всеми (это уже рассуждения из области семейных систем).

Задумайтесь, присмотритесь к своему ребенку - как он выстраивает свои коммуникации, легко ли ему говорить о том, что с ним происходит, описывать свои состояния, настроение, говорить о своих желаниях, чувствах, отношениях.

Вырастет недиалоговый ребенок в подростка, а что там внутри этой растущей в высоту и углубляющейся "Живой книге" будет не узнать.

Кризис пришел: как быть? "Живая книга" не открывается, картинок там теперь мало и шрифт мелкий, а порою нечитабельный. Но самое странное - раньше там можно было написать все, что угодно, а теперь ... Теперь у книги один автор. Право и допуск к правкам только у подростка. Нет, вы можете, конечно, пробовать внести "правки" и что-то там пробовать писать, но в книге текст появится только с разрешения самого автора, если он их одобрит.

Приказы и занудные советы - не работают. Эффект может быть тактическим, сработать на короткий отрезок - от страха или чтобы "отвязались".

Хотите быть услышанными:

1. Будьте готовы не быть услышанными и даже быть обесцененными, и даже быть не увиденным. Вас могут растоптать в самых ваших сильных и чистых чувствах. Держитесь!!!

2. Виртуозно подбирайте аргументы. Это не должно быть донесением истины, просто высказывайте версии, варианты, гипотезы. Значит через "возможно", "не исключено", "как один из вариантов"...

3. Не наступайте на "мины": не критикуйте друзей, не критикуйте популярную в подростковой среде музыку и прически. И никогда - "Ваше поколение провалит все миссии планеты!".

4. Подбирайте не только слова, но и форму. Это не значит, что с подростками только ласково. Отнюдь! Строго и категорично сказать тоже порою очень уместно. Но вот истериками можно все испортить. Звук сирены или рев ракеты... К ним подростки быстро адаптируются. У них возрастные глушители стоят.

5. Не обзывайтесь, не унижайте. Не называйте ребенка матершинными и другими неприятными словами. Он вам этого не простит никогда. Слово - это тоже действие. Потому что слово - действует, это поступок в отношении другого.

6. Дозируйте свои послания по времени. Подростки готовы будут послушать что-то из области вашей житейской мудрости в том случае, если вы тоже даете им пространство для рассказывания, для выражения собственного мнения.

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7. Не врите! И старайтесь, чтобы в семье в целом было меньше лжи. У подростков обостренное чутье к неправде, лицемерию. Даже при том, что они сами в этом возрасте часто говорят неправду и не говорят правды, ложь взрослых куда более цинична, в ней больше двуликости.

8. Старайтесь услышать про чувства своего ребенка даже больше, чем он сумел сказать. О чувствах вообще сложно говорить - подбирать слова и открываться. Но именно про чувства подросток и хочет вам сказать и быть понятым, принятым с этими чувствами.

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Автор Анжелика Мерсиянова

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