 10 лет живёт, а замуж не берёт

Она живёт с мужчиной много лет и до сих пор не понимает характера их отношений. События в её жизни повторяются с удивительной регулярностью и постоянством, но в целом практически ничего не происходит.

Недавно у меня была клиентка, которая только что отпраздновала 10 летний юбилей отношений со своим мужчиной. Вид у неё был не особо радостный и я решился задать ей несколько вопросов.

Из её рассказа стало ясно, что она живёт с мужчиной много лет и до сих пор не понимает характера их отношений. События в её жизни повторяются с удивительной регулярностью и постоянством, но в целом практически ничего не происходит.

Несколько слов о мужских страхах

Давайте рассмотрим основные этапы этих "отношений" пока просто так, для интереса.

1. Каждый год на День рождения моей клиентки, мужчина торжественно обещает сделать ей предложение и жениться.

2. Каждый раз это событие переносится под типичными предлогами:

а) нет денег ("... А свадьба - это такое событие, которое нужно запомнить навсегда...");

б) очень много работы ("... И именно сейчас надо максимально выложиться, чтобы потом жить безбедно...");

в) не уверен в тебе как в жене и матери будущего ребёнка



После такой аргументации (особенно пункта "в"), клиентка уходит на месяц-другой, пытаясь найти альтернативу и как-то изменить свою жизнь, это приводит к:

усилению активности мужчины,

встречам,

подаркам,

прощениям.

Переезд... Затем всё возвращается к началу начал...

... Каждый год, на День рождения моей клиентки...



За много лет отношений моя клиентка настолько устала от таких циклов, что фактически была готова смириться с происходящим, если бы не одно "но".

Она очень хотела детей. От него. В браке.

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Самое интересное в этой истории то, что последние 3-4 года 35-летняя женщина уже чётко понимала несбыточность своей мечты, но уйти не могла.

Сейчас с вашей стороны вполне логично задать вопрос: "А чего же эта женщина собственно хочет?"

Отвечаю - она хочет разобраться в своей жизни и понять что же надо делать!

Для начала признаем, что на отношения влияют оба партнёра и говорить, что он в этих отношениях агрессор, а она несчастная жертва - явно не оправданно.

Влияние может быть как активным, так и пассивным. Активное влияние проявляется в действиях самого человека, пассивное влияние - в бездействии или непонятных, противоречивых действиях.

А теперь давайте проанализируем мотивы каждого человека из этой пары.

Не знаю как вам, а мне мотивы мужчины достаточно понятны. Прежде всего он ничего не хочет менять. А зачем? Его всё устраивает! За 10 лет отношений он совершенно чётко усвоил, что неисполнение своих обещаний ничего не меняет, и поэтому он их регулярно даёт и так же регулярно нарушает.

Оправдания, которые использует мужчина, звучат настолько убедительно, что если бы они не повторялись регулярно из года в год, могли бы сойти за чистую правду. Хотя, если разобраться, то в них тоже есть кое-что подозрительное.

Давайте вместе оценим талант парня:

1. Нет денег на хорошую свадьбу. Какая бы ни была хорошая у вас свадьба - это всего лишь формальность по сравнению с теми изменениями в вашей жизни, которые наступят после этой свадьбы. Либо мы признаём это, и тогда деньги не являются принципиальным препятствием, либо мы этого не признаём, и тогда мы вынуждены признать, что свадьба ничего не меняет, она нам просто не нужна, и мы ничего не хотим менять.

2. Очень много работы. Вроде бы сильный и безобидный аргумент, на самом деле является весьма токсичным оправданием. Дело в том, что работы всегда либо очень много, либо практически нет. Либо ожидание, либо цейтнот. Это нормальная практика и она не должна мешать вашей жизни, а если мешает, то надо что-то менять.

Кроме того, хочу заметить, что если работа для вас является приоритетом номер 1, то лучше об этом сразу сказать вашей партнёрше/партнёру, а не вытаскивать этот joker из рукава при соответствующих обстоятельствах.

3. Не уверен в тебе как в жене и матери будущего ребёнка. Вот это аргумент так аргумент! Мало того, что это очень жестокое заявление явно провокационного характера, так оно ещё и абсолютно лживое и не логичное.

Судите сами - одиннадцать месяцев в году он был в ней уверен, и только когда речь зашла о свадьбе в его голове возникли "чудовищные сомненья"... Не верю и вам не советую.

Теперь, когда мы разобрались с основной аргументацией, давайте подумаем, а что на самом деле движет этим мужчиной? Моё мнение - он просто боится.

Ниже представлен список основных мужских страхов связанных с отношениями.



Если вы обратили внимание, представленные на схеме страхи достаточно противоречивы. С одной стороны - страх ошибиться, с другой стороны - страх одиночества. У вас не возникает никаких ассоциаций? У меня с канатоходцем. Он балансирует на канате много лет, отвык (или никогда и не привыкал) к земле и уже по-другому не может.

Как вам такой тезис: страхи одного партнёра усиливают страхи другого партнёра.

Пример? Легко.

Представим себе что у женщины страх разочарования. Зададимся вопросом: А что такое разочарование в целом? Все знают, что это наши неоправдавшиеся ожидания.

Как женщина проявляет такой страх? Претензиями, иронией, сарказмом или наоборот - молчанием, обидой, слезами. Для нас с вами сейчас это не так уж и важно.

Гораздо интереснее то, как на её страх (поведение, обусловленное страхом разочарования) реагирует её партнёр. Выбирайте один из четырёх базовых страхов, представленных на картинке (см. выше) и вы не ошибётесь.

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Я выбираю страх ошибки. Посмотрим как проявляется страх ошибки у мужчины. Он становится более осторожен и сворачивает свою активность, если конечно она у него была.

На деле это проявляется тем, что он ищет (и находит) предлоги для того, чтобы не делать поступков, которые сейчас (под влиянием своего страха ошибки) считает преждевременными.

Такое "мужское" поведение усиливает страх разочарования у женщины.

Собственно всё. Круг замкнулся. Вот оно типичное невротическое партнёрство, где нет ни истинной близости, ни здоровой перспективы.

Какой выход? Работать со своими страхами. Каждый со своими. Рисковать. Принимать решения. Ошибаться, но действовать. Качество вашей жизни зависит от вас, а не от партнёра с которым вы живёте. Возможно для некоторых это звучит жёстко, но это действительно так.опубликовано econet.ru.

Автор Борис Фрейдин

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