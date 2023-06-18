Счастливым быть сложнее...

Взаимная любовь и счастье является гораздо более сложным переживанием, чем несчастье и безответная любовь...

Взаимная любовь и счастье является гораздо более сложным переживанием, чем несчастье и безответная любовь.

Счастье может сопровождаться тревогой, страхом потери и другими сложными чувствами, в то время как горе - явная дорога в одну сторону. Пережить, испить, переосмыслить и выйти.

А счастье - более сложная жизненная задача. Или даже, скажем, философская категория. Быть здесь и сейчас, без возможности зацепиться за ожидания.

Поэтому тем, кто не способен пережить счастье, временно даётся несчастье. Для тренировки.опубликовано econet

Автор: Аглая Датешидзе

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet