Счастливым быть сложнее...

Взаимная любовь и счастье является гораздо более сложным переживанием, чем несчастье и безответная любовь...
Взаимная любовь и счастье является гораздо более сложным переживанием, чем несчастье и безответная любовь.
Счастье может сопровождаться тревогой, страхом потери и другими сложными чувствами, в то время как горе - явная дорога в одну сторону. Пережить, испить, переосмыслить и выйти.
А счастье - более сложная жизненная задача. Или даже, скажем, философская категория. Быть здесь и сейчас, без возможности зацепиться за ожидания.
Поэтому тем, кто не способен пережить счастье, временно даётся несчастье. Для тренировки.опубликовано econet
Автор: Аглая Датешидзе
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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