8 родительских ошибок в постановке границ. Рецепты исправления от Людмилы Петрановской

Психолог, педагог и публицист Людмила Петрановская рассказывает, почему не нужно пугаться слова «границы» в отношениях с детьми и почему они помогают избегать конфликтов: как научиться требовать, но при этом не сломать, как определить тонкую грань между «можно» и «нужно» и как быть мудрым, когда на это уже нет сил.

Как дружить со своими детьми и при этом быть на дистанции? Границы – это барьер, который оберегает нас от необходимости проявлять агрессию и конфликтовать при защите собственных интересов.

Во взрослом мире – это «разговор двух равных». Но когда речь заходит о детях, важно помнить, что мы с ребенком не равны, у нас никогда не будет с ним таких границ, как между взрослыми. Наша основная задача – это защита ребенка и забота о нем. И быть с ним по разные стороны границы невозможно. Есть несколько распространенных родительских ошибок при установлении границ. Но есть и способы их избежать. Что для этого нужно?

Почему не нужно пугаться слова «границы» в отношениях с детьми и почему они помогают избегать конфликтов

1. Определиться с понятиями

Под границами для ребенка мы подразумеваем то, что считаем правильным сейчас – то, что нам хочется сейчас. Одно и то же поведение и поступок ребенка в каких-то ситуациях мы считаем правильным, а в других – неправильным. Так быть не может.

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2. Разобраться со своими страхами

Иногда родитель боится поведения своего ребенка, потому что не сможет прилюдно дисциплинировать его жесткими методами. В этот момент родитель из доминантной заботливой особи превращается в виноватое беспомощное существо. Для ребенка это сигнал тревоги. А тревога у всех нас сокращает способность контролировать себя и действовать разумно.

3. Не ждать от ребенка того, чего он не может

Родители слишком рано начинают требовать от ребенка соблюдения правил и запретов, а также умения учитывать интересы других людей. Примерно к пяти-шести годам у ребенка созревают те доли мозга, которые отвечают за самоконтроль. Поэтому, когда мы устанавливаем правила или запреты, мы должны понимать - в состоянии ли ребенок их соблюдать.

4. Просто понимать, что ребенок еще маленький

То же происходит и с попытками родителей заставить ребенка считаться с другими людьми. Примерно к шести годам ребенок начинает ставить себя на место других людей и пытается понять их, но не факт, что он сможет справиться с этим.

5. Пересмотреть порядки в своей семье

Родители требуют от ребенка соблюдения личных границ других людей, при этом сами нарушают их. Например, скандалят друг с другом, оскорбляют или нарушают личные границы ребенка. Поэтому родителям необходимо в первую очередь пересмотреть свое поведение дома.

6. Не давить на ребенка

Ребенок будет терпеть, а потом перейдет к тихому саботажу: не услышал, не понял, не выполнил. В некоторых семьях также не принято напрямую говорить о том, что чего-то не хочется делать или объяснять, что не считаешь это правильным, - тогда ребенок перейдет к состоянию пассивной агрессии.

7. Постараться не злиться

Многие взрослые для защиты своих личных границ считают нужным разозлиться. В такой ситуации ребенок не учится соблюдать эти границы, а просто пугается.

8. Встать на место ребенка

Родители часто соединяют запрет с оценкой желания или нежелания ребенка выполнить его. Сами взрослые позволяют себе хотеть или не хотеть что-то делать, но не допускают этого в отношении ребенка и начинают его стыдить и обвинять.

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Таким образом, родителям важно помнить, что границы служат для того, чтобы свести к минимуму конфликты. А если у вас происходит все наоборот, значит что-то не то вы называете установлением границ. И если вы доминантный заботливый взрослый, который устанавливает границы, то задумаетесь, справедливы ли эти границы для вашего ребенка, не залезли ли вы на чужую территорию. опубликовано econet.ru

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