Мощь самооценки

Что такое самооценка? Почему она важна? Почему люди с низкой самооценкой уязвимы? Ответы на эти вопросы дает известный психотерапевт Натаниэль Бранден.
Натаниэль Бранден утверждает, что большинство семей, в которых мы вырастаем, - по сути, дисфункциональны. Родительское влияние на нашу самооценку очень велико, хотя факторы, от которых она зависит, разнообразны и не сводятся к чему-то одному.
1. Уверенность в своей способности думать и справляться с жизненными задачами.
2. Уверенность в своем праве быть счастливым, чувство достоинства, права на утверждение своих потребностей и желаний и на наслаждение плодами своих усилий.
Самооценка складывается из двух взаимозависимых аспектов:
Самоэффективность (ощущение личной эффективности). Уверенность в функционировании собственной психики, в способности мыслить, в процессах, посредством которых я сужу, выбираю, решаю; уверенность в способности понимать факты реальности, входящие в сферу моих интересов и потребностей; когнитивная уверенность в себе.
Самоуважение (ощущение личного достоинства). Уверенность в своей ценности; позитивный (утвердительный) принцип по отношению к моему праву жить и быть счастливым; комфорт при уместном утверждении моих мыслей, желаний и потребностей; чувство, что радость - мое неотъемлемое право.
Наконец, формальное определение - самооценка есть склонность переживать себя как способного справиться с жизненными задачами и как заслуживающего счастья.
Необходимость самооценки основывается на двух фактах.
Хотя мышление существенно для успеха в жизни, мы не запрограммированы мыслить автоматически - у нас есть выбор: думать или не думать, действовать рационально или иррационально. Отсюда и нужда в самооценке - необходимость знать, что мы функционируем в соответствии с требованиями жизни.
Бранден отмечает и физические корреляты здоровой самооценки:
Заметьте качество расслабленности в противоположность хроническому напряжению, говорящему о наличии некоего внутреннего конфликта, расщепленности, самоизбегания. Самооценки не может быть слишком много, ее может либо быть достаточно, либо недоставать. Вопрос об избытке самооценки поднимают люди, не уверенные в себе.
Необходимость самооценки проистекает из волевой функции сознания, которая ставит перед нами уникальную задачу - сделать себя компетентными в преодолении жизненных трудностей. Мы достигаем этого, живя осознанно, ответственно и целостно. Воля к пониманию обуславливает принцип посвящения осознанности и направлена на интеграцию того, что появляется в нашем ментальном поле и на расширение этого поля.
Воля к эффективности - отказ человеческого сознания принимать беспомощность как постоянное и неизменное условие. Она проявляется в настойчивости перед лицом трудностей. Развить ее помогает "стратегическое отстранение" от проблемного контекста (не отчуждение от реальности!). Учитывая принцип осознания, для хорошей самооценки существенна интеллектуальная независимость ("думаем сами за себя"). Часто то, что люди называют "думанием" - просто пережевывание мнений других.
Самооценка может быть наиболее важным психологическим ресурсом при решении жизненных задач, в первую очередь - на рабочем месте. Фундаментальный аспект самооценки - доверие собственной способности учиться, судить, решать. Неспособность принимать решения - одна из главных причин неуспеха в менеджменте. По мнению Брандена принятие решения требует рассмотрения самого по возможности широкого контекста задачи. Полезно задаться вопросами:
1. Что я знаю обо всех факторах, способных повлиять на мое решение?
2. Каковы все предвидимые последствия моего решения?
3. На кого и как оно повлияет?
Высокая самооценка позволяет обращаться к другим с уважением и добрыми намерениями; иметь убежденность в том, что ты достоин успеха; добиваться высокого уровня социальной кооперации; чувствовать собственную значимость в рабочем процессе. Самооценка - репутация, которую мы зарабатываем в собственных глазах.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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