Мама, я тебя ненавижу!

Если ваш ребенок хоть раз кричал вам «Я ненавижу тебя!», вы знаете все эмоции, которые в этот момент переполняют родителей. Замешательство, разочарование, гнев, боль, печаль.

Слова повисают в воздухе, и вы не можете сдвинуться с места.

Через секунду вас охватывает гнев, и вы срываетесь на ответный крик: «Как ты смеешь так со мной разговаривать?!» А в глубине души вас терзает мысль: что, если это правда? Может быть, он действительно меня ненавидит?

"Ненавижу тебя!"

Как вы ответили? Если ваш ребенок хоть раз кричал вам «Я ненавижу тебя!», вы знаете все эмоции, которые в этот момент переполняют родителей. Замешательство, разочарование, гнев, боль, печаль.

Вы пытаетесь подобрать подходящий для такой ситуации ответ: «Ты не это хотел сказать», «Я люблю тебя», или «Ты наказан!». И обнаруживаете, что эти ответы, к сожалению, не работают. На самом деле, иногда они даже ухудшают ситуацию.

Чтобы найти ответ, который работает, вам нужно увидеть, что скрывается за заявлением вашего ребенка.

Почему дети говорят: «Я тебя ненавижу»?

Часто слова «Я ненавижу тебя» вылетают автоматически. Их легко произнести и не надо обдумывать. Но в большинстве случаев, когда дети говорят эту фразу, они имеют в виду нечто другое. Эти слова исходят из эмоциональной части их мозга, а не из логической и разумной.

Если бы ваш ребенок был в этот момент спокоен, чувствовал себя в безопасности и мог выразить свои эмоции по-другому, его слова могли бы звучать так:

«Мама/папа, я расстроен твоим решением».

«Мне сложно себя контролировать сейчас».

«Мне нужна твоя помощь в решении этой проблемы».

«Это кажется мне несправедливым».

«Мне сложно справиться с этой ситуацией».

«Я не знаю, как сказать тебе, что я расстроен».

«Я не согласен с этим планом».

«Мне грустно и одиноко».

«Мне кажется, меня не слышат».

«Я чувствую, что на меня давят».

Было бы неплохо услышать такое от ребенка? Это возможно, но придется поработать над этим.

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Вашему ребенку нужна помощь

Я знаю, вы хотите быстро решить ситуацию. Вам хочется, чтобы ребенок больше не говорил так, потому что вы сказали ему прекратить. К сожалению, требование «просто прекрати так говорить» не работает. Ребенка надо учить подбирать другие слова взамен хлесткой фразы «Я тебя ненавижу».

Вот несколько советов, которые помогут в разгар острой ситуации:

• Проявите эмпатию по отношению к ребенку. Поставьте себя на место ваших детей. Что происходило? Почему он так отреагировал? Что он чувствует сейчас? Тогда вам легко будет сказать: «Я знаю, это выглядит несправедливо». Или: «Я вижу, что ты не согласен с моим решением».

• Установите четкие границы. Напомните ребенку о допустимых вариантах выражения своих эмоций, которые будут уважать чувства других людей. «Я слышу, что ты расстроен, но то, как ты об этом сказал, обидно».

• Пусть пыль уляжется. С ребенком можно нужно проводить воспитательные беседы, но перед этим необходимо дать каждому из вас шанс остыть. Это не время наказывать или говорить о последствиях.

Конечно, говорить «я тебя ненавижу» ненормально и неуважительно, и это надо менять. Однако сейчас, когда ваш ребенок на взводе, он не готов учиться. Он не собирается принимать ваши слова близко к сердцу, и это не изменит его поведения в будущем. Когда все успокоятся, вы обсудите его нежелательное поведение.

• Перефразируйте. В ходе этого спокойного обсуждения вы можете попросить ребенка выражать свои эмоции другим способом. Если это сложно, вы можете сформулировать их за него. «Ты очень хотел, чтобы я послушала твою историю про зайчика, а я никак не могла оторваться от приготовления обеда. Ты расстроился». Это очень поддерживает и успокаивает ребенка.

• Решение проблемы. Сядьте вместе и поговорите о проблеме или ситуациях, которые обычно приводят к тому, что ребенок кричит «я тебя ненавижу». Устройте мозговой штурм для решения проблемы. Разыграйте разные сценарии. Выпишите альтернативные фразы, которые ребенок может использовать в следующий раз, или потренируйте навыки, которые помогут ему овладеть своими эмоциями.

• Восстановите ваши отношения. Иногда эта фраза — признак того, что ребенку кажется, будто он потерял связь с вами. Вместо того чтобы отталкивать ребенка, поработайте над вашей близостью. Сфокусируйтесь на том, чтобы укрепить ваши отношения. Со временем вы увидите, что вспышек гнева становится меньше.

Есть проблемы посерьезней?

Возможно, слова «я тебя ненавижу» — это наименьшая из ваших проблем. Ваш ребенок, кажется, постоянно злится, раздражителен, не идет на контакт. Иногда он становится жестоким, швыряет вещи, наносит вред себе или другим.

Вы лучше знаете своего ребенка. Если вам кажется, что его гнев слишком силен, а у вас не получается помочь ему управлять своими чувствами, обратитесь к детскому психологу. Не ждите, что станет лучше. Терапия даст вашему ребенку навыки, которые помогут ему управлять тем, что происходит у него внутри, наиболее здоровым способом.опубликовано econet

@ Nicole Schwarz

перевод Анны Резниковой

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