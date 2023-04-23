 Великий манипулятор: 3 вещи, которые нужно знать!

Если в вашем окружении есть пассивно-агрессивный человек, то нужно постараться помочь ему. Вместо того чтобы просто отдалиться, попробуйте отыскать причину его глубокого разочарования.

Пассивно-агрессивный человек действительно страдает от расстройства личности. Основные поведенческие характеристики такого человека — это жуткое упрямство, сложная реакция на любые просьбы, демонстрация негативного отношения, вечное недовольство всем и всеми.

Жизнь рядом с такими людьми сложна и изнурительна.

Как это обычно бывает при расстройстве личности, у кого-то «симптомы» проявляются меньше, а у кого-то их целый букет. Получается эдакий собирательный (эталонный) образ.

Но совершенно очевидно, что способность манипулировать у таких людей развита настолько, что их отношения с другими всегда полны страданий и несчастья.

Возможно, что и вы живете сейчас вместе с таким человеком. Или кто-то из членов вашей семьи/ коллег на работе страдает от подобного расстройства.

Если это так, то неплохо было бы знать о существовании различных стратегий и психологических методиках лечения, которые способны помочь преодолеть данное состояние и сделать поведение близких вам людей менее негативным и враждебным по отношению к окружающим. Ведь чаще всего причины две: гнев и разочарование.

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И сегодня мы предлагаем вам узнать чуть больше об этом расстройстве личности.

1. Какими характеристиками обладает пассивно-агрессивная личность?

Прежде чем начать углубляться в тему следует отметить, что далеко не у всех людей с данным расстройством проявляются все типы поведения, о которых мы будем говорить ниже.

И тем не менее пассивно-агрессивная личность всегда обладает искусством открыто выражать свою неприязнь, пусть и «подслащенную».

Здесь мы имеем в виду то, что такие люди способны сделать нам больно, притворяясь, что любят нас, тогда как на самом деле их истинное желание — это подчинить нас, унизить и иметь возможность насмехаться.

Исходя из вышесказанного, вот несколько общих характеристик, которыми обладает пассивно-агрессивная личность:

Страсть к постоянной критике и осуждению других. Нет событий, людей или даже какой-то мелочи, которая могла бы укрыться от их язвительных замечаний.

Если мы хорошо знаем человека, то легко заметить, что он постоянно чем-то раздражен и всячески это демонстрирует.

И в то же время, если им от нас что-то нужно, они будут демонстрировать свою любезность. Их отношение к нам станет настолько внимательным и теплым, насколько это вообще возможно.

Еще они часто забывают о разных вещах, чтобы не брать на себя ответственность.

Что бы они не начали, бросают на «полпути».

Они невероятно циничны.

Демонстрируют любопытную способность перекладывать свою вину на других, тогда как на самом деле это их ответственность.

Они изображают из себя жертву: их всегда недооценивают, не уважают и они несчастливы…

Они ненавидят авторитеты.

Отказываются от предложений других людей.

2. Пассивно-агрессивная личность: что за этим кроется?

Вот первое, что приходит нам на ум. Зачем же они так себя ведут? Ведь в конечном счете единственное, чего они добьются, так это еще более глубокого разочарования и еще более нездоровых отношений с окружающими людьми?

Но есть некоторые объяснения:

В большинстве случаев такие люди выросли в семьях, где не практиковалось правильное управление своими эмоциями.

Их не учили перенаправлять свой гнев или подавлять его, освобождаться от него…

Как правило, у таких людей заниженная самооценка.

Постепенно они пришли к выводу, что лишь контролируя других и занимая позицию власти, можно будет скрыть свои недостатки.

С другой стороны, в какой-то момент своей жизни они поняли, что добиваться желаемого можно и при помощи показной доброты и любезности.

Они не умеют справляться с негативными эмоциями. А потому если у них что-то не получается, они не могут скрыть свой гнев. Их буквально переполняет чувство, что мир настроен против них и никто, решительно никто их не понимает.

3. Пассивно-агрессивная личность: а это лечится?

Очень может быть, что первое, о чем вы подумаете при словах «борьба с пассивно-агрессивной личностью» — это «нужно бежать». Уйти как можно дальше.

Но это не самый хороший вариант. И тому есть несколько причин.

Во-первых, мы сами можем сильно страдать от разрыва этих отношений, а во-вторых, не всегда нужно (и можно) убегать от трудностей в жизни. Иногда их нужно именно преодолевать.

Понять

Итак, первое, что мы должны сделать, — это ПОНЯТЬ . Осознать, что лежит в основе такого расстройства личности.

Второе — н е подпадать под влияние пассивно-агрессивной личности . Она не должна вас контролировать. Вы должны четко понимать последствия своих действий и уметь отказываться от того, что вам не нравится и того, с чем вы несогласны.

Не стоит забывать, что причина неадекватного поведения пассивно-агрессивного человека кроется в его низкой самооценке. Поэтому больше всего на свете он боится остаться в одиночестве.

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Не уступать

Здесь важно проявить свою твердость, установить определенные ограничения, быть благоразумными и предлагать правильные действия в ответ на их поведение.

Если ты говоришь со мной цинично, я не буду тебе доверять, уважай меня!

Если ты будешь продолжать демонстрировать свой негатив, единственное, что ты получишь — это изоляцию в компании собственных страхов.

Вместо того, чтобы все время искать во мне недостатки и критиковать меня, покажи, что ты способен видеть во мне и хорошее.

Предложите обратиться за профессиональной помощью

Пассивно-агрессивная личность страдает от так называемого синдрома неполноценности, незрелого управления своими эмоциями и очень низкой самооценки.

При таких ограничениях ни один человек не сможет быть достаточно «компетентным» и зрелым ни в социальном, ни в эмоциональном отношении. А потому ему нужно найти в себе мужество обратиться за профессиональной помощью.

В этих случаях, например, часто рекомендуется когнитивно-поведенческая терапия.

Важно помнить, что пассивно-агрессивный человек не болен, просто под броней своего недружелюбия и неприятным манипулятивным поведением он скрывает хрупкую личность, которая действительно нуждается в помощи.

Так попробуйте помочь ему сделать первый шаг навстречу собственному благополучию, помогите ему захотеть измениться в лучшую сторону посредством хорошей терапии.опубликовано econet

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