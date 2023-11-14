Мудрые ответы монаха Симеона Афонского на простые вопросы жизни

Эти мудрые ответы не изменят мир, однако, если вы осознаете даже малую частичку этих ответов - весь мир изменится вслед за вами. Когда человек только слышит об Истине, ему совершенно не понятно, что это такое. Но как только он постигнет Истину, – ему все становится ясно.

Святой старец (Силуан) Симеон Афонский, автор многих книг, философ, причисленный к лику святых через 50 лет после своей смерти. Его простые и мудрые жизненные советы наполнены глубокой любовью к людям и указывают путь к душевному просветлению. Эти мудрые ответы не изменят мир, однако, если вы осознаете даже малую частичку этих ответов - весь мир изменится вслед за вами.

Жизнь – это учебник, который закрывается только с последним вздохом

Как стать добрее? - Разделить с ближним его беду.

Как стать скромнее? - Разделить с ближним свою славу

Как стать смиреннее? - Разделить с ближним его немощь.

Как стать честнее? - Не забывать о своих долгах.

Какое умение самое редкое? - Умение отдавать.

Какое умение самое лучшее? - Умение прощать.

Какое умение самое трудное? - Умение молчать.

Какой человек быстрее приходит к Богу? - Милосердный.

Какой человек самый богатый? - Который больше всего любит Бога.

Какой человек самый бедный? - Который больше всего любит деньги.

От чего труднее всего отречься? - От привязанности.

От чего труднее всего отказаться? - От наслаждения.

Какое умение самое важное? - Умение спрашивать.

Какое умение самое нужное? - Умение слушать.

Какая привычка самая неприятная? - Спорливость.

Какая привычка самая вредная? - Болтливость.

Какой человек самый сильный? - Который способен постичь Истину.

Какой человек самый слабый? - Который надеется на свою силу.

Какой человек самый разумный? - Который следит за своим сердцем.

Какая привязанность самая опасная? - Привязанность к своему телу.

Какая надежда самая лучшая? - Христос.

опубликовано econet

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