Люди состоят из слов буквально, ровно в той же степени, как они состоят из воды. Если сводить человеческое тело к первоэлементам, это будут клетки и молекулы. Если сводить к первоэлементам душу, это будут слова.

Люди состоят из слов буквально, ровно в той же степени, как они состоят из воды.

Если сводить человеческое тело к первоэлементам, это будут клетки и молекулы. Если сводить к первоэлементам душу, это будут слова.

Как есть психологический портрет человека, так существует и его филологический портрет.

Наша речь индивидуальна, как отпечатки пальцев

Проще всего это увидеть на примере ребенка.

Словарь маленьких детей помещается на ладошке. Но при этом к разным детям прилипают разные слова.

У каждого малыша за душой есть свои «словечки»

Мой Артем, например, сейчас видит мир как гигантскую стройку (по сути, в Москве это не далеко от истины), поэтому в его лексиконе сплошь строительная техника.

В этом аспекте взрослые фундаментально не отличаются от детей. Их словарный запас больше, но ДНК речи у каждого индивидуально.

В принципе, любого человека можно прочитать по десятку-другому его родных слов. Больше не требуется, потому что по-настоящему родных, приросших к человеку слов, которые душе впору и в которых она чувствует себя дома, больше и не наберется — десяток-другой.

Оговорюсь: рассуждая о филологическом портрете и о «родных» словах, я не имею в виду случайные произвольные слова, которые описывают текущие ощущения человека — запахи, эмоции, мнения, окружающую обстановку, не имею в виду имена близких людей, названия книг и фильмов. Я имею в виду те созвучия, которые душа смакует, как любимое блюдо, созвучия, которым улыбается наш внутренний Цицерон. Вкусные, аппетитные, наваристые слова.

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Конечно, бывают исключения: это те, у кого внутри гуляет ветер, волтузя клочок газеты по пустой площади. Но и там обнаружится речь — примитивная, телеграммная, коротко стриженная.

Есть другая разновидность того же типажа: прекрасные ораторы с полностью заимствованным словарем. Такое случается у профессионально деформированных трудоголиков. Все эти паттерны, дедлайны, кипиайз, воронки, эддедвелью, бигдата и прочая заморская нечисть. Эти ребята снимают с себя словарь вместе с костюмом: в быту, среди людей без галстуков они либо немеют, либо продолжают говорить кальками.

В остальном, мы храним себя в пригоршне слов.

Причем это только книги пишутся намертво, а наше содержание меняется.

События и люди порой переписывают нас, иногда — заново.

Да что там по словам — человека можно прочитать даже по знакам препинания.

Я, например, человек-тире. Их много в моих текстах, даже в этом уже проскочила парочка. Человек-тире — (ну, вот опять) это тот, кто спешит опустить детали и попасть сразу от причины к следствию, от начала к концу. Нетерпеливый человек, неуважительный к мелочам.

Есть люди-запятые: они никогда ничего не доводят до конца, всегда на полпути и вполголоса, после них всегда нужно дописывать, подхватывать, продолжать.

Есть люди-многоточия, загадочные до безобразия.

Есть люди-двоеточия, всегда правые, безапелляционные.

Люди-восклицательные знаки, энтузиасты или невротики.

Люди-вопросительные знаки, неуверенные, сутулые.

Кстати, люди-тире, к типажу которых я принадлежу, еще очень любят давать псевдоортодоксальные определения и городить мрачные типологии. Неприятные личности.

Наша речь — это автопортрет. Поэтому иногда, в качестве зарядки, я люблю выписать себя на бумажке, чтобы почувствовать свою душу. Точно так же, как советуют врачи — потянуться, покрутить головой, вытянуть руки и ноги — чтобы почувствовать свое тело.

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«Время, акме, жанр, чебуреки, мифология, сумерки, нативный, метафизика, полустанок, интеллигенция, ряженка, гедонизм, шепот, моросить, беллетристика, токсичный, грань, гештальт». Это мой текущий топ-чарт. Много существительных, мало глаголов. Я глаголов побаиваюсь — они требуют поступков.

Вот она, стенограмма моего молчания, какофония внутренней тишины. Ее можно подслушать в редкие дни полного штиля. Когда вокруг ни волн с их плаксивыми всплесками, ни ветра с его причитаниями. Когда беззвучно настолько, что слышно, как душа идет дождем. опубликовано econet.ru.

Автор Олег Батлук

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