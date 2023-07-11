Я люблю вас, от которых ушли. Ваши почерневшие лица, боль, которую вы носите всюду. Ваше смешное открытие, что любовь помещается не в голове...

Когда уходите вы - звоните, пишите, встречайте.

Когда уходят от вас - признайте свое поражение, исчезните!

Ничто вам не поможет.

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Я люблю вас, от которых ушли.

Ваши почерневшие лица, боль, которую вы носите всюду.

Ваше смешное открытие, что любовь помещается не в голове, а чуть выше сердца - там болит и болит.

Что ж там такое, чуть выше сердца? Что там болит? Душа? Уходят от туда?

Я люблю ваши смешные одинаковые разговоры.

Ваш растерянный вид, ваш воспалённый взгляд.

Конечно, время лечит, но, когда вы вылечитесь, оно уйдёт от вас тоже.опубликовано econet

© Михаил Жванецкий

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