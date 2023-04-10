Как включить солнце внутри себя

Тема любви к себе с виду лишь сложна, вернее ложным многое в ней делает ум, для разума тема любви проста.

Тема любви к себе с виду лишь сложна, вернее ложным многое в ней делает ум, для разума тема любви проста. При этом ум очень многое умудряется обесценить прежде чем на практике попробовать ту или иную теорию любви и получить реально знание. Учитывая тот факт, что большая часть из нас погружены в эго, то очень трудно изнутри эго понять, что есть энергии любви и как их почувствовать в себе. Данная статья - своеобразный дайджест из ранее написанного для тех, кто сделал выбор в своей жизни - любить.

Что такое любовь?

Любовь и эгоизм вообще не синонимы от слова "совсем"

Эгоизм и эгоцентризм- есть нехватка энергии любви в человеке.

Эгоизм не бывает больным или здоровым - он всегда есть не реализованная потребность в любви, который проявляет себя как неумение реализовывать свои потребности и как следствие пребывание в негативно окрашенных эмоциях, а то и вообще в ощущении пустоты внутри.

Любовь — это не чувство, а психическая энергия, которую можно в себе почувствовать, попав в её поток.

Каким образом попасть в поток энергии любви? Для этого стоит мыслить определенным образом, действовать определенным образом, жить определенным образом. Любовь к себе — это не просто практика, а это образ жизни. Нельзя себя чуток полюбить, а потом типа всё само собой пойдет-нет, так не будет.

Любить=глагол, действия, а не делание вида -создание пустых форм=формально.

Кто такой человек, который любит себя?

Человек, который имеет внутреннюю мотивацию - он все в этой жизни делает для себя. В каждом действии заложен его познавательный развивающий мотив –получение красивого результата в каждом действии. Не важно, что ты делаешь. Значимо - как ты это делаешь.

Любящий себя честен в том, что осознает первичность его интереса в любом действии.

Например, человек взаимодействует с кем-либо. Нельзя любить общение - можно любить себя в общении с миром - свою способность красиво взаимодействовать-получать красивый результат в общении с кем-либо. При этом и участникам взаимодействия комфортно в таком общении, они даже зачастую принимают на свой счет такое качество общения человека, который любит себя.

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Ещё пример. Нельзя любить работу - можно любить себя и в работе - быть ориентированным на получение радости от наблюдения собственного красивого результата.

Это формула Мастерства. Мастер всегда первый умеет оценить качество своего результата и довести его до реальной красоты и первым получить радость от результата. И лишь затем упаковав свой результат в радость-подарить миру.

И ещё пример. Человек, который умеет любить себя в отношения с партнером - всегда ориентирован на себя. Он не ждет что кто-то будет реализовывать его потребности, он учиться красиво реализовывать их сам, при этом его партнеру также радостны его действия, ибо он в них включен.

Все, что любящий делает для своего партнера - по сути он делает для себя, ибо ему значимо чтобы данный человек был в его жизни. Любящий умеет дарить внимание, уважение, любовь - без корыстных помыслов и мыслей о получении выгоды в ответ.

Человек, который любит себя - осознан. Он умеет присутствовать в каждом мгновении своей жизни- в здесь и сейчас. Его жизнь сплошная медитация. Он наслаждается каждым мгновением своей жизни. Он самодостаточный и цельный. Он умеет себя ценить, а не оценивать. Он знает, что любая жизненная ситуация - есть развивающая задача в рамках познания любви. Какая бы ситуация в жизни не возникала, он всегда стремиться решать её качественно, честно, чисто и красиво.

Честно всегда создает форму любого действия, чисто всегда есть наполнение созданной формы соответствующим содержанием. Гармония между формой и содержанием и есть красивый результат. Красивый результат всегда вызывает радость внутри. Всё, что делается с любовью всегда превращается в красоту.

Формула любви выглядит очень просто:

красота - радость - вера

Красота есть гармония между формой и содержанием которая откликается внутри человека радостью. Радость собственных результатов всегда усиливает веру в себя - ту самую уверенность в себе, которой так часто не хватает в реальности жизни.

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Как самостоятельно научиться любить себя и мир вокруг?

Начните с диагностики любви к себе. Сразу проверьте, насколько вы умеете любить своего партнера.

Соотнесите результаты данных тестов.

Полученный в итоге результат означает количество солнечных лучей внутри вас

Представьте себе, что вы солнышко, у которого N количество лучей.

Ваша задача - нарастить солнечные лучики, которые есть ваши красивые результаты.

Начинайте наблюдать себя во всех своих социальных ролях и не просто наблюдать, а качеством их наполнять.

Вы даже можете себе помочь при помощи визуализации: нарисуйте солнышко у которого изначально есть N количество лучей (итоговый результат любви к себе после соотнесения результатов двух выше обозначенных тестов).

Каждый момент радости от собственного красивого результата и есть - плюс один лучик к вашему солнышку

Наблюдайте как растет внутри вас солнышко, которое бонусом вытесняет из вас старые схемы взаимодействия, которые не помогали вам реализовывать свои психологические потребности и проявлялись такими симптомами как боль, обида, страх, которые во вне проявлялись как злость, агрессия, раздражение, гнев.опубликовано econet

Автор Татьяна Лявенко

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