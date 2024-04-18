Формула женской силы

В массовом сознании образ женщины распадается на два полюса - священной невинности и запретного сладострастия – в образах «Мадонны» и «Шлюхи», или Весталки и Храмовой проститутки. От этих женских типажей мужчины получают разное, но подсознательно нуждаются и в том, и в другом. Мало женщин, способных сочетать в себе «Мадонну» и «Шлюху», в том числе из-за этого так много измен.

– Я так сильно люблю свою жену! Нет слов. Она необыкновенный человек! Такая чистая, порядочная, как…. моя мама! Это единственная женщина, которой я доверяю!

Делает паузу, смотрит в пол и в сторону. Переводит взгляд на меня.

– Только вот есть проблема. Я запутался и не знаю, как решить один вопрос….Такое со мной впервые: я застрял в «левых» отношениях на полгода. Я уже принимал решение порвать, но – не получается.

Внимательно и изучающе смотрит на меня. Ждет реакции.

– У меня есть женщина, любовница, меня к ней тянет.

Смотрит на меня, зрачок расширился, взгляд бегает.

– Виталий, по 10-бальной шкале, вас к ней тянет на сколько баллов?

– На 8. (Ответил после паузы, как-бы раздумывая, сказать-не-сказать).

– Что же вас так сильно обеспокоило?

– Ну, это всё ужасно, я не могу с собой справиться, раньше я расставался с такими женщинами быстро, месяца через два…

– С такими - это с какими?

– Ну, с гулящими, непорядочными. С такими, как она! Может она меня приворожила? (Смеётся).

– А могла?

– Конечно могла! Раз она со мной такое в кровати вытворяет, значит, она на всё способна!

– Но, ведь и вы с ней «вытворяете»…. А с женой у вас интимные отношения есть? Как часто?

– Есть, два-три раза в неделю. Но с женой всё… иначе… Ведь я ее люблю! Она…чистая!

В чем сила женщины

В массовом сознании образ женщины распадается на два полюса - священной невинности и запретного сладострастия – в образах «Мадонны» и «Шлюхи», или Весталки и Храмовой проститутки. От этих женских типажей мужчины получают разное, но подсознательно нуждаются и в том, и в другом. Мало женщин, способных сочетать в себе «Мадонну» и «Шлюху», в том числе из-за этого так много измен.

На физиологическом уровне мужчина получает яркое и полное блаженство. После такой близости он чувствует прилив сил и расслабление одновременно. Именно с такой женщиной он полностью отключается и как-бы перезагружает сознание. Происходит действительное, хоть и временное отключение от внутренних запретов, к тому же перед «Шлюхой» он может быть самим собою: без внутренней и внешней цензуры, нимба и белых крыльев с позолотой.

Мужчина постоянно стремится побеждать. Выходя в мир, он нуждается в сильном Эго. На эмоциональном уровне такая женщина дает ему ощущение власти, мужественности. С нею он победитель.

На духовно-смысловом уровне мужчина испытывает блаженство и прилив сил. Он получает не просто оргазм, а слияние на высшем, духовном уровне, когда близость становится для него созидательной силой. Он чувствует себя почти богом – Высшим Мужчиной.

В конце концов, каждый мужчина хочет отдохнуть, спокойно провести ночь, когда он смотрит на женщину как на источник покоя и вдохновения. На физиологическом уровне «Мадонна» даёт мужчине тепло, покой, стабильность.

На эмоциональном уровне мужчина получает важное для него ощущение собственной правильности, чистоты. Она помогает мужчине устанавливать контакт с внутренним Я.

На духовно-смысловом уровне «Мадонна» помогает укрепиться чувству выполненного долга, как с матерью (или дочерью), когда мужчина делает всё что нужно во благо семьи, и от этого доволен собой и полон самоуважения.

«Мадонна» - это женственность в ее патриархальном воплощении. Это женщина-мать и хранительница очага, архетипы Деметры и Гестии, в биполярном выражении: женщина-мать (для одного типа мужчин) и женщина-дочь (для другого типа мужчин).

Со «Шлюхой», мужчина «заводится», а с «Мадонной» он понимает, куда ему «ехать». Если он не «заведется», то и не поедет или будет перемещаться ползком. А если заведется, и не будет знать куда «ехать», – начнет нарезать круги, прожигая топливо, или вовсе застопорится.

Есть ли ответ на вопрос об идеальной женщине? Истина где-то рядом, как водится, и идеальность женщины прямо пропорциональна инициатической зрелости мужчины: насколько он психологически вырос и к чему готов.

Могут ли эти функции быть в одной женщине? Ответ: да, так и было на заре времён, однако патриархальные общества, особенно те, в которых доминирует культ сурово-запрещающего «отцовского» божества добились искусственного разделения этих ролей, чтобы:

Сделать женщин, в принципе, духовно/психологически слабее мужчин;

Держать всё общество в покорности, не допуская вольнодумия и трансформационно-созидательных порывов, неизбежно возникающих у «целостных» женщин и их мужчин;

Обуздать и унизить коллективное бессознательное, сила воздействия которого прорывается в мир через таких людей, обеспечив тем самым доминант сверхрационального коллективного сознания.

И вот как женский целостный архетип надвое расщепляют:

Секс – запретно, низко, греховно. После падения Римской империи наступают Темные века. Все земные желания становятся греховными. Секс разрешается только для продолжения рода.

Испытывать удовольствие женщине – запретно, низко, греховно. В восточных странах существовало обрезание женщин и зашивание девственниц, чтобы лишить их не только удовольствия от секса, предотвращая измены, но и отбить желание самой близости.

Привитие вины и стыда, как высших добродетелей (наряду с боязнью власти небесной и земной). Женская сексуальность была вопросом стыда – мужчина стыдился, что желает её, она же стыдилась того, что несла проклятие своей привлекательностью и сексуальностью. Вина и стыд позволяли управлять и манипулировать людьми.

Маргинализация женщин искусных в сексе. Женщины, раскрепощенные в сексе, для которых близость была настоящим искусством – представляли опасность для общества, поскольку могли (и могут) захватить власть над мужчинами. Опытных и искусных женщин подвергали пыткам, сбрасывали со скал, сжигали на кострах сажали в тюрьмы, изолировали от других.

Охота на ведьм. Женщин сравнивали с ошибкой Бога, с мешком навоза и вообще считали виновными во всех грехах. Всех ведьм ждала одна участь – костёр. Признаками ведьмы считали любые бородавки, веснушки и родимые пятна на теле женщин.

Что даёт женщине целостность её архетипа?

Возрождение связи между наслаждением, красотой и творческой энергией женщину исцеляет, а мужчину приводит к счастью и полнокровной жизни.

Утрата архетипа (по Юнгу) чревата пустотой жизни, дисбалансом между феминностью и маскулинностью. Итак, для женщины, целостный архетип это:

Здоровая психика

Творческое самовыражение, самораскрытие, познание истинной себя

Продление жизни и здоровья

Исчезают измены, ревность

Она получает достойного мужчину: они находятся в динамическое равенство

Что это даёт её мужчине?

Психологическую зрелость

Физическое здоровье

Полное удовлетворение одной такой женщиной

Безграничный горизонт для эволюции духа

Как соединить разделённое: практические рекомендации

Проработать со специалистом установки по отношению к сексу

Подняться самому на пьедестал к жене, превратить его в сексуальное ложе в высоком, одухотворенном смысле

Осознать, что секс – это не механический процесс, и в нём участвует не только тело, но и дух, подчерпнуть знания из источников

Заняться дыхательными практиками

Повысить физическую активность: больше ходить пешком

Меньше смотреть телевизор

Не стоит рассчитывать, что достаточно только одному из партнёров развивать себя. Рекомендации работают только в парном режиме, для обоих.

Женщина, развивая мужчину, сама развивается, делая его супер-мужчиной. Так запускается вечный двигатель, спираль обоюдного совершенствования.

Близость – это высокое искусство, которому нужно учиться, постоянно практиковаться и совершенствоваться, задействуя физиологический, эмоциональный и смысловой уровни.

Без духовной близости нельзя получить истинного наслаждения. Секс без любви возможен, однако он дает временное ощущение власти, но не приводит к истинному удовлетворению.

С другой стороны, сам по себе секс существует не только для наслаждения. Дети, зачатые по любви, рождаются более здоровыми, сильными и талантливыми. опубликовано econet