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Как совершенно бесплатно улучшить свою жизнь

Источник: theageofhappiness.com 21 декабря 2023 5796
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Что бы вы ни хотели улучшить в себе самом или в своей жизни, всегда найдется человек, который знает, как это сделать.

Как совершенно бесплатно улучшить свою жизнь

Что бы вы ни хотели улучшить в себе самом или в своей жизни, всегда найдется человек, который знает, как это сделать.

Это — добрый человек. Он приведет мотивирующие примеры. Он объяснит, что главное — верить в успех и что вера города берет и что все, что вам нужно, это просто сконцентрироваться на поставленной цели.

«Верь, ты сможешь!» — скажет добрый человек.

И очень важно помнить в этот момент — на самом деле добрый человек имеет в виду, что если вдруг ты все-таки НЕ сможешь, это будет исключительно твоя собственная вина.

Существует бесконечное разнообразие методов, предлагающих всем желающим неограниченные возможности по улучшению своей жизни и самих себя. Но в реальности, если заглянуть за яркие фасады, рецепты абсолютного большинства из них сводятся к простой и деструктивной формуле:

«Просто добавь вины!»

Продажа вины — эффективнейшая коммерческая техника. Почему она работает? Да потому, что мы сами наивно верим, что способны усилием воли, силой мысли изменить в себе все, что захотим — есть другое, говорить иначе, реагировать не так, просыпаться в другое время.

На самом деле — это неправда.

И именно эта наивная вера заставляет нас считать себя лузерами, каждый раз, когда нам в очередной раз не удается удержаться на прекрасной диете, бегать три километра каждое утро, вести дневник «достижения цели», или выпивать по 2 литра воды в день.

В реальности наши способности насчет того, чтобы «решить и сделать» намного меньше, чем мы себе представляем. Мы не можем взять и изменить себя. Мы можем только винить себя за неспособность это сделать. Или — не винить.

Да, мы можем изменитьСЯ. Но только чаще всего это происходит само собой и обычно за счет занятий, которые доставляют нам удовольствие и не требуют особых усилий.

Как совершенно бесплатно улучшить свою жизнь

Я потратил аж лет двадцать своей жизни на изучение несметного количества самых разных техник улучшения своей жизни и себя — спортивных, психологических, диетических, духовных.

И вот что я понял.

Первый шаг на пути к счастью заключается в том, чтобы перестать сходить с ума по поводу того, что его у тебя нет.

Первый и самый главный шаг на пути к улучшению жизни и самого себя заключается в том, чтобы перестать переживать по поводу того, что твоя жизнь (и ты сам) — не такие, какими тебе хотелось бы их видеть. А такие какие есть.

Это не очень просто.

Но очень сильно помогает. Совершенно бесплатно.опубликовано econet

Автор: Владимир Яковлев

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Владимир Яковлев вина изменения жизнь счастье успех

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