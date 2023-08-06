Слава Сэ: Метод соблазнения

Токари механического завода разработали метод соблазнения. Хватаешь женщину, тащишь в угол и там мычишь ей в подол, пока не очаруешь. В кульминации можно бросить её через бедро. Три из ста женщин верят, это и есть любовь. Остальные бьют по глазам расчёской. Но те три доверчивых процента стоят ран и унижений.

Токари механического завода разработали метод соблазнения. Хватаешь женщину, тащишь в угол и там мычишь ей в подол, пока не очаруешь. В кульминации можно бросить её через бедро. Три из ста женщин верят, это и есть любовь. Остальные бьют по глазам расчёской. Но те три доверчивых процента стоят ран и унижений.

"Метод токарей"



Метод токарей очевидно несовершенен. Женщинам не всё равно, с кем сопеть по углам. Погоны, деньги, кобура, загар, мускулы, всё следует развесить на себе в качестве презентации. Увидев такого красивого токаря, женщина сама бежит в угол.

Авиатор Коля жаловался на юрмальских красавиц. Невозможно, говорит, посещать ресторан в форме лётчика. Курортницы собираются в хоровод и ну кружить. Некоторые пытаются как бы случайно сесть попой в тарелку. Коля признаёт, это отличный способ остаться в памяти.

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В костюме лётчика даже я смог бы понравиться трезвой женщине. Но моя форма - это комбинезон с огромными карманами. Женщины такое не видят. Только цвет смутно припоминают. Говорят, приходило что-то синее. А было ли у комбинезона, например, лицо – не могут сказать определённо. Благодаря фасону костюма, моя работа абсолютно непорочна.

Лётчик Коля разбогател. Пригласил на день рождения, показал настоящих олигархов. На вид совсем как люди. У олигархов в моде неприметность. Только неестественно красивые жёны демаскируют их богатство. И рассказы о быте. Один гость захотел выпить вина, так пошёл и купил виноградник. Другой искал сериал на вечер, в результате приобрёл киностудию. Теперь ищет что такого снять, чтобы потом посмотреть.

Коля тоже рассказал историю. У него дача. Красивая Колина жена не понимала устройства деревенской канализации. И всё боялась перелива. Коля хотел её успокоить. Установил железнодорожную цистерну на 60 тонн вместо септика. Он русский перфекционист.

Однажды на даче потекла крыша. Коля выслал жену в отпуск, позвал мастеров. Ему оторвали черепицу. Говорят, стропила намокли. Коля велел менять стропила. Стены тоже отсырели. Русский перфекционист ненавидит жить в мокром. Вещи вывезли, стены снесли, обнажили фундамент.

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Коля захотел подвал побольше. Фундамент сломали, выкопали, выбросили. Прощальным взмахом экскаватор пронзил цистерну, 60 тонн домашних удобрений заполнили котлован.

Жена возвращается из отпуска. На месте дачи озеро, утки плавают. Всё именно так, как она не хотела. Зато муж - настоящий лётчик, решительный и смелый. Чуть хлопотно, но женщинам нравится такая манера ведения хозяйства.



Токари механического завода на месте Коли много лет сушили бы лужи феном для волос и закрашивали бы плесень. Именно поэтому токари в 97 % случаев получают расчёской по морде, а Коля женат на красавице и ещё три в очереди стоят.



Я сейчас на дежурстве. Звонит какая-то бабка, трубу прорвало. Собираюсь поехать и взорвать бабку вместе с трубой и подвалом. Уверен, завтра женщины нашего ЖКХ станут обращаться ко мне по отчеству. И помнить будут долго, и взглядом провожать.опубликовано econet

Автор: Слава Сэ

иллюстрации: кадры из фильма «Любовь и голуби»

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