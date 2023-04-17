Ответственность перед собой

При любых обстоятельствах очень важно помнить, кто ты. Что ты можешь, на что способен. Очень важно помнить, что ты взрослый, сильный, умный человек. А взрослые люди в состоянии справиться практически со всем

Вы - взрослый человек

Решила написать про ответственность каждого из нас перед самим собой.

Про следование своим планам. Про свои интересы. Про отстаивание своих границ. Про то, что очень важно - не быть жертвой «обстоятельств и плохих людей»

Я считаю, что очень важно помнить, кто ты . Что ты можешь, на что способен. Очень важно помнить, что ты взрослый, сильный, умный человек. А взрослые люди в состоянии справиться практически со всем.

Когда мы перестаём отстаивать свои интересы, сворачиваемся калачиком физически или эмоционально и отдаёмся на откуп судьбы, мы превращаемся в Жертву. И обязательно рядом появятся «плохие люди», которые «воспользуются нашей беспомощностью». «Враги» не заставят себя долго ждать.

Для меня ощущение жертвы – это ощущение себя беспомощным ребёнком рядом с большими сильными людьми. Даже если этот «большой сильный человек» - это мой собственный ребёнок, который не убирает за собой вещи или грубит, или не делает вовремя уроки. Чувство собственного бессилия накрывает с головой, и хочется просто спрятаться или уйти;

хочется позволить это делать с собой, как будто не я «большой сильный медведь -гризли (м\ф «Сезон охоты»)

и нет у меня никаких сил и никакого права отстаивать свои интересы или, как в случае с детьми, устанавливать и держать свою родительскую власть.

В момент, когда мы становимся жертвой, мы лишаем себя собственной воли. Каменеем, обессиливаем, сворачиваемся, превращаемся в зашуганного ребёнка. Я думаю, у каждого человека, который проваливается в позицию жертвы, был опыт, когда свернуться, сжаться или отдаться на волю судьбы (читай на волю других сильных людей) было единственным выходом. В детстве, когда есть взрослый и ребёнок, у ребёнка действительно нет другого выхода.



Этот детский опыт и найденный тогда алгоритм поведения заставляет нас раз за разом бессознательно проигрывать его, когда психика считывает ситуацию хоть сколько-нибудь похожей.

Если залипание в позицию жертвы вам знакомо, то очень важно научиться возвращать себя в реальность. В осознание кто вы такой(ая), сколько вам лет, какую вы позицию занимаете (мама, жена, руководитель отдела, ведущий сотрудник, серьёзный профессионал) и наконец, что вы - взрослый человек. И вам как взрослому самому решать, как себя вести, что позволять делать другим относительно себя, а что нет.



У вас есть выбор. И выбор всегда за вами. Не теряйте его." опубликовано econet

Автор Ирина Дыбова

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