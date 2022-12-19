Женщина «кислые щи»

Он опоздал и она потчует его кислыми щами. Весь вечер! Уголки губы опущены, подбородок поджат, носик сморщен, между бровями заломы, глаза - побитой собаки.

Два любимых блюда, которыми женщины кормят мужчин: демьянова уха и кислые щи. Кислые щи - это та еще гадость, но многие почему-то называют это - "пика".

2 любимых блюда, которыми женщины кормят мужчин



Вы в зеркале свои кислые щи видели когда-нибудь? Посмотрите.



Уголки губы опущены, подбородок поджат, носик сморщен, между бровями заломы, глаза - побитой собаки.

Девчонки, вы правда думаете, что кислые щи - это блюдо, которое поднимает вашу значимость?

Он опоздал и она потчует его кислыми щами. Весь вечер! Сидит и кормит кислыми щами и заставляет юлить вокруг себя. И кажется ей, что она таким образом защитила свое самоуважение. Но где ее самоуважение? В жалком, несчастном и обиженном виде?

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Если вы всерьез обиделись, надо уходить, а не сидеть и ждать извинений. Но если вы не уверены, что вас так уж обидели, так уберите кислые щи. Лучше не заметить маленький косяк, чем выносить мозг и портить свой внешний вид кислятиной.

А на большой косяк тем более сидеть и киснуть нечего. Вы ждете, что он о вас позаботится и защитит вас от себя самого?



От пики всегда растет значимость, но давайте внимательно посмотрим, почему она растет.



Пика - это справедливый (!) обрыв (!) вами связи (!).

Не просто связи, а той связи, благодаря которой человек получал от вас что-то хорошее и ему нужное. Не демьянову уху! А то, что ему действительно было нужно и приятно. И если такой человек грубо перешел границы и обидел вас, задел вас, то вы рвете эту связь.

Маленькая пика - обрыв акта общения (прекращаете разговор, в котором вас задевают), большая пика - объявление о прекращении общения с тем, чье поведение вас крупно (!) задело.

Вы должны быть уверены

1)вас всерьез задели,

2)вашей близости хотят.

Если хотя бы одно условие не выполняется, пики не получится.

Если вас уже не хотят, никакие пики нельзя делать, надо отстать просто. Тихо и без претензий.

Если же вас не задевали и тем более если вы сами задели другого, никакой пики не получится. Вы наживете себе проблем!

То есть, пика - это инструмент, который работает только только, если вы на 100% правы.

И работает он только (!) на фоне ваших вложений (нужных второму, не демьяновой ухи!).

Большинство девушек называют вложениями своими демьянову уху. Она часто пишет ему, она ноет, она липнет и куда-то зовет и считает, что это - вложения. Секс она считает большим своим вложением, хотя секс - вложение женщины только сначала, потом люди равны в этом становятся, а если женщина - доярка, так и вовсе секс превращается во вложение мужчины, которое она из него тянет. (Например, обижается, что он не рвется провести с ней в кровати весь выходной, а бежит к друзьям, то есть кормит его кислыми щами в ответ на отказ есть ее демьянову уху).

О пике можно говорить ТОЛЬКО в случае, когда ваши вложения - не демьянова уха, когда все это имеет ценность для второго. Вот тогда в случае его действительно плохого поведения, вы можете делать пику, давая понять, что на таких условиях ваших вложений больше не будет. Если человеку вложения ваши важны и если вы не сидите с кислыми щами рядом, а переместились куда-то и дали ему время на переоценку значимости, значимость вырастет и человек захочет перевести отношения на новый уровень близости.

Когда значимость растет, человек делает предложения,

а не просто извиняется, извинения - не показатель значимости вашей, а показатель ваших щипцов). Но это все зависит от ценности ваших предыдущих вложений для него.





Кислые щи - это нечто противоположное пике. Вы обижаетесь, что второй не хочет есть вашу демьянову уху (опаздывает, пропадает, критикует вас, жадничает, в общем плюсует) и начинаете кормить его кислыми щами.

Что дает такое меню?

Еще большее падение вашей значимости (и самоуважения, то есть после таких отношений вы остаетесь изрядно потрепанной, обкусанной со всех сторон).

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Уж лучше, заметив, что второй плюсует и демьянову уху ест неохотно, сократить количество этой ухи, отстать от человека безо всяких кислых щей.

Отстать на время или совсем, но не выносить ему мозг обидами.

За что тут обижаться?

Что вами объелись?

Что человек вами сыт?

Что вы слишком обильны и однообразны?

Научитесь предлагать что-то более вкусное. А для этого надо заняться своими ресурсами. Имиджем, экономикой, учебой.

Никогда не пикуйте после демьяновой ухи, не получится пики, этот будут скалки. И тем более не щипцуйте своими обидами, такое тухло-кислое месиво способно убить любую симпатию в короткие сроки.

Мужчин это тоже касается, не только девушки этим грешат. Но девушки прямо массово кислые щи варят. Читают умное и варят щи. опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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