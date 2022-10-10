3 слова, из-за которых женщины теряют женственность

Эти три слова будто в тиски зажимают все наши желания и жизненную энергию. Через года они заставят уже взрослую женщину отказывать себе даже в элементарных радостях, что превратит её жизнь в беспробудную серость.
Эти три слова, которые могут убить всякое желание в маленькой девочке стать женщиной в будущем. Эти слова будто в тиски зажимают все наши желания и жизненную энергию. Через года они заставят уже взрослую женщину отказывать себе даже в элементарных радостях, что превратит её жизнь в беспробудную серость.
И вот тебе уже двадцать. Ты надеваешь новое платье – и неосторожно проливаешь на негосок. Сразу весь спектр прилагательных пробегает у тебя в голове. Ты снова вспомнишь, что ты неряха и хрюша. А девочки такими не бывают. И таких никто и никогда не полюбит.
И вот тебе двадцать пять. И ты пытаешься заставить себя жить спокойно. Не хотеть ничего другого, кроме как вечера в кругу семьи. Не желать прогулок с подругами, активной жизни. Не мечтать о творчестве и самореализации. Ведь кто-то сказал, что достаточно пеленок и сковороды. Нужно сидеть спокойно на одном месте, собирать оригами и мозаику. Чтобы быть хорошей и любимой.
И вот тебе уже тридцать. А ты все равно пытаешься сделать на отлично все, за что бы ни взялась. Лучше всех быть на работе. Лучше всех закончить четвертое высшее. Лучше всех. На отлично. Без ошибок. И не дай Бог что-то не сложится или не получится. Дракон чувства вины начнет понемногу съедать твое хрупкое тело. Ошибаться нельзя, из-за этого тебя перестают любить.
Когда тебя обижают – нужно молчать и улыбаться. Делать вид, что тебе все равно. И вот тебе тридцать пять, и когда муж говорит тебе обидные вещи – ты улыбаешься. Автоматически. Внутри тебя разрывается атомная бомба, а внешне – все в порядке. И ты никак не можешь понять – почему? Почему муж до сих пор не понял, что шутить по поводу твоего веса или размера ноги – это больно? Почему он до сих пор называет тебя обидными словами между делом или подкалывает в присутствии других? Ты ведь молчишь – чтобы он мог любить тебя.
И вот тебе сорок. У тебя паранойя на тему порядка в доме. Ты по двадцать раз трешь каждую тарелку, чтобы никто не подумал, что она жирная. Ты фанатично моешь пол под диванами и требуешь, чтобы все убирали кружки на место. Ты видишь перед собой изрисованные детьми стены – и плачешь. Дом превращается в место постоянного стресса – и для тебя, и для твоих близких. А ведь ты просто хочешь, чтобы тебя любили.
И вот тебе сорок пять. Ты всю жизнь стараешься угодить всем вокруг. Клеишь обои соседке, у которой есть три взрослых сына. Носишь тяжелые пакеты в дом своей подруги. Сидишь с чужими детьми, даже когда на вечер есть другие планы. Отказываешься от свидания с мужем ради субботника на работе. Ты все делаешь правильно. Правда, частенько ты делаешь это за счет своей семьи.На тебя могут положиться другие. Ты всем помогаешь. Ты ничего не просишь взамен. И когда тебе предлагают что-то – ты, конечно, отказываешься. Единственный человек, на которого не хватает сил – это ты сама. Ты забыла, что такое салон красоты или новое платье. Ты забыла о том, что можно спокойно лежать в кровати с книгой и никуда не спешить. Ты не умеешь жить иначе. Ты должна помогать. Чтобы тебя любили.
Ты не имеешь права грубить, злиться, кричать. Это чувства не для девочки. И вот тебе пятьдесят. И все эти невысказанные обиды и претензии скапливаются в твоем теле, рождая болезни. Ты до сих пор не можешь сказать своему бывшему мужу, чтобы он перестал присылать тебе фотографии своей новой семьи каждые три недели. И о том, что ты тогда пережила – ты тоже молчишь. И когда твой начальник заваливает тебя работой, а потом лишает премии – ты тоже молчишь. Конечно, иногда ты срываешься. Там, где безопасно. Раньше – на детях. Но с тех пор, как они уехали от тебя далеко, осталась только кошка. И даже от нее ты не чувствуешь любви.
Тебе шестьдесят. Ты всю жизнь прожила так, чтобы никого не расстроить и не огорчить. Ты очень старалась быть примерной девочкой. Но в итоге – ты больна, несчастна и одинока. Ты привыкла к тому, что другие точно знают, чего ты хочешь. Они знают, что для тебя лучше, чем тебе заниматься, куда идти. А своих желаний ты не знаешь и не помнишь. Только чужие. Мамины, папины, мужа, детей, коллег, подруг. Не так давно этот мир покинула твоя мама — и ты уже представляешь, что ждет тебя дальше. Но ведь ты просто хотела немного любви в этой жизни….
Быть Женщиной можно научиться только у Женщины. У счастливой, из которой это счастье безудержно струится. Невозможно воспитать Девочку, если ты сама – забитая и несчастная, никому не нужная. И даже женщиной себя назвать можешь с натяжкой. Серое безликое существо, которое уже и не помнит, когда в последний раз радовалось жизни… Которому в тягость весь этот домашний труд. Как можно захотеть стать такой же, когда вырастешь?
Вместо того, чтобы создавать рамки и правила о том, как быть девочкой, давайте лучше помнить о том, что дети учатся только на примерах. И девочка обязательно захочет быть женщиной, если перед ее глазами – Счастливая Мама, которую очень любит Папа. Любит за ее естественность, красоту, чистоту и женственность. За то, что она живет в согласии со своим сердцем. За то, что она остается собой. За ее вечную юность, которая находит отражение в ее глазах.
За то, что она сама умеет Любить. И только в этом умении она и видит свое призвание, как девочки, девушки, женщины и матери, бабушки.
А эту фразу «Ты же девочка!» давно пора заменить на «Я люблю тебя, моя малышка»! И если до сих пор тебе ни разу никто этого не говорил — подойди к зеркалу и скажи это сама…. «Я люблю тебя, моя малышка!»опубликовано econet.ru
Автор Ольга Валяева
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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