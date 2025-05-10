Женский ВИРУС

Зависима женщина пытается называть независимость неженственностью. Это то же самое, как если бы бедный человек утверждал, что деньги ему не нужны, потому что они портят.

Есть одна установка, не просто баг, а настоящая вирусная программа, из-за которой многие женщины сидят в яме и не думают оттуда вылезать. С установкой этой знакома каждая женщина с дефицитом ресурсов. Те женщины, у которых ресурсов много, считают эту установку глупостью, но стоит им ресурсы свои частично утратить, начинают думать "может быть это и не такая уж глупость?"

Настоящая вирусная программа

Вот как звучит эта установка:

"Женственность - это слабость, зависимость от мужчины делает женщину привлекательной"

С одной стороны это зелен виноград. Зависима женщина, вот и пытается называть независимость неженственностью. Это то же самое, как если бы бедный человек утверждал, что деньги ему не нужны, потому что они портят.

Но с другой стороны эта установка мешает слабым женщинам становиться сильней. Может быть некоторые из них и напряглись бы, постарались, потрудились, но очень отвлекает вот эта мысль, что слабость - это женственность, что надо быть слабой ради пущей привлекательности.

Осознав у себя какую-то нужду, материального характера или нет, слабая женщина начинает смотреть в сторону мужчин. Может быть она не смотрела бы в сторону мужчин от нужды (а смотрела бы для другого), если бы понимала, что нужда делает ее отталкивающей, но ей почему-то кажется, что мужчины падки на женскую зависимость и находят таких женщин женственными. И вот ползут эти попрошайки, принарядившись и украсившись, клянчить у мужчин опеку.

А надо бы в другую сторону ползти, в сторону самостоятельности. И не ползти, а вставать на ноги и учиться ходить.

Нужда, которую человек решил обратить в сторону другого, чтобы вытянуть опеку, вооружается сначала щипчиками, потом клещами, потом скалками.

Щипчики - это кокетливые такие, прозрачные намеки, вздохи, стыдливый румянец, ах как мне хочется, вот было бы здорово.

Клещи - это просьбы, иногда прямые, настоятельные просьбы, иногда даже агрессивные.

Скалки - это грубые требования, приказы, обвинения, угрозы, борьба за чужую опеку.

Нередко борьба за чужую опеку почему-то считается женщинами борьбой за права. За права на что? На чужую опеку?

Если хочется передела территории, жилищной, финансовой, надо бороться в судах или на законодательном уровне. Персонально бороться с хозяином территории - глупость. Тем более за его же опеку.

Докажите в суде, что это ваша территория, и забирайте ее, а воевать посредством эмоциональных скалок, это воевать против себя, выходить из правового поля, навлекать на себя осуждение. И тем более это касается, когда вы боретесь не за деньги, а за любовь. Право ваше на любовь ни один суд не признает.

То, что баба с огромной скалкой не является привлекательной, большинство женщин понимают, но к сожалению они не видят, что эта баба со скалкой и кокетливое зависимое существо - одно и то же. Первая агрессивно требует дать ей то, чего ей дать не хотят. Последняя тянет это, пачкая себя и хозяина липким клеем как соплями.

Привлекательность ваша - это не ваша нужда, а нужда в вас.

Вы привлекательны, когда в вас нуждаются больше, чем вы. Хотя бы не меньше.

Из-за слияния границ женщины постоянно путают свое и чужое. Сексуальная привлекательность - это не ваш сексуальный голод, это когда хотят ВАС. Но женщины стараются продемонстрировать, насколько они голодны, озабочены, думая, что это вызовет влечение в их сторону. Ваш голод и чужой аппетит - разные вещи. При вашем сильном голоде, от вас разбегаются в стороны.

По тому же принципу женщины думают, что желание мужчин дарить подарки, опекать, заботиться проистекает из-за женской нужды. Из-за мужской нужды! Мужчина нуждается в любви этой женщины, в ее присутствии, в ее близости, поэтому дарит подарки, опекает и заботится.

Мужчина нуждается, а не женщина нуждается.

Если она нуждается в нем намного больше, чем он в ней, она будет тянуть из него сначала щипчиками, потом клещами, а дальше возьмет в руки скалки или даже попрется на баррикады, доказывать, что он должен ей за разбитую жизнь.

Дамы в коронах, оплетенных зеленым виноградом, думают, что отсутствие интереса мужчин вызвано их независимостью. На самом деле посмотрите на таких женщин внимательно.

Выглядят они часто ужасно. Сразу понятно, что себя они не любят, не нравятся себе. Это реальная нужда. Дыра в идентификации.

Чувствуют они себя тоже не очень. Смеются мало и отдыхают скучно, без размаха и фантазии, никакой спонтанности в них нет. Энергии мало. Это опять - реальная нужда. Энергетический дефицит, проявляющийся во внешнем виде и в поведении.

Даже если у них есть какие-то деньги и они себя обеспечивают, этого очень мало, чтобы быть действительно независимой. Все остальные опоры, кроме материальной, у них хромают. Именно эта нужда создает вокруг них вакуум, никто не хочет наполнять их жизнь своей энергией, смотреть в напряженное лицо, разговаривать на их унылые темы. Вакуум образуется вокруг вас, когда вы - вампиры. Когда вам нечего дать или никто не хочет это брать, поэтому вы тянете клещами внимание из любого, кто приближается, даже если не замечаете это и считаете своими "вложениями".

Не будь у женщин такой нужды, они бы искрились, и многие кружили бы вокруг них. Приближались бы просто, чтобы полюбоваться, а потом и отходить не хотели бы, хотели бы завязать отношения с ними.

Независимость привлекательна! Это единственное, что по-настоящему привлекательно и в мужчинах, и женщинах.

Независимость - это не угрюмые заслоны, которые бывают только от крайней нужды и дефицита энергии, от страха, от слабости. Независимость - это когда вы можете позволить себе радость жизни, поскольку не зависите ни от кого, источники энергии ваши принадлежат вам. Вы ими рулите, распоряжаетесь, а не кто-то вам отвешивает по крошке. Когда у вас полная казна энергии, тогда вы независимы.





А режим суровой экономии и сепарации от мужчин - это та же зависимость, помноженная на страх, что отнимут.

Посмотрите хоть раз, насколько отвратительны слабые женщины, по-настоящему слабые: несчастные, обиженные, ревнующие, липкие, голодные, нуждающиеся во внимании и деньгах. Кому такие нужны, кто захочет дать им хоть что-то? Из жалости?

Возьмите хотя бы доярок. Вот - зависимые от секса женщины. На стадии щипчиков они заглядывают в глаза и ждут, когда уже их наконец поцелуют, и если это новый кавалер, он может быть даже рад, что все происходит без его вложений. Он рад, но он не успел разогреться, поэтому секс будет скучным и нашей доярке захочется больше, ведь она не получила желаемого. Не дождавшись, доярка возьмет в руки клещи. А чуть позже и скалку, если мужчина не сбежит.

Эта женщина привлекательна?

С доярками часто сравнивают отмороженных и фригидных дам, которые вообще ничего не хотят, смотрят угрюмо, недоверчиво или даже оскорбляются на "грязные" предложения и негодуют. Вам кажется, что эти бедняги независимы? А почему они вооружены скалками? Почему им мерещится, что их хотят унизить и растоптать? Они чувствуют себя такими противными, считают, что секс с ними - это всегда грязь? Плохи дела. С головой у подобных дам все очень плохо и нужда их не меньше, чем у доярок в стадии клещей. Просто нуждаются они в защите. Очень сильно нуждаются в защите, чувствуют себя беженками на войне.

Вдумайтесь в слово "независимость". В нем есть отсутствие зависимости, подчиненности, страха, но нет ничего про отсутствие желания.





Независимый человек может позволить себе любые желания, никакой фрустрации у него не бывает. Фрустрация - это облом, невозможность достичь желаемого, отказ от желаемого из-за разочарования. Как можно фрустрацию путать с независимостью?

Когда у человека много энергии, у него много и желаний. Он хочет и то, и это, и пятое и десятое, но не зависит от этого. Ему многое доступно, поэтому зависимости ни от кого нет.

Зависимая женщина вынуждена липнуть, тянуть внимание, деньги, секс. У независимой все это есть и прибывает еще.

Чем более вы независимы, тем больше желающих вам что-то дать, чтобы быть с вами рядом. Дают люди от любви. От собственного желания и для собственного удовольствия. От жалости дают мало и неохотно, а от клещей и скалок и вовсе кормушку свою закрывают.

Только представьте как выглядит зависимая женщина: собачий взгляд, голова втянутая в плечи, готовность закрыть иллюзиями любую негативную перемену, страх потерять, согласие на любые условия, невозможность обеспечить себе хорошую жизнь. Представьте себе зависимую женщину и вам не захочется думать, что она женственна и привлекательна.

Мало что может быть более отталкивающим и бесполым, чем она.

Вопрос у меня к вам такой. Как думаете, почему приходится объяснять такие очевидные вещи? Какими путями это скрывается от сознания?

Только не пишите, что инфантилками быть проще и пристраиваться снизу приятней, чем работать.

Изначально ни одна женщина пристраиваться снизу не хочет, надеется царить над мужчиной посредством его любви.

Но каким образом его любовь связана в их голове с ее зависимостью? Что привлекательного в этом?

Почему не очевидна связь зависимости и уныния, нужды, страданий? Почему связь силы и спонтанности не очевидна?

Мужчинам очевидна, а женщинам до сих пор нет. опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

