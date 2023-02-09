Как не ошибиться с признанием в любви

Любовь возможна при честном и осознанном отбрасывании любовных игр. Никто ни за кем не бегает, никакой "Аритмии" (как в одноименном фильме).

Тихая радость - она и подскажет!

Любовь возможна при честном и осознанном отбрасывании любовных игр. Никто ни за кем не бегает, никакой "Аритмии" (как в одноименном фильме). Обнаружив в себе то самое чувство, два человека легко и естественно сдаются друг другу. Взаимно. Полностью. Без того, чтобы оставлять для себя пути к отступлению.

Увидев взаимность желания твоего партнера - просто выходи из своего кокона

отбрасывай его, в пользу единения с любимым. Но не раньше - иначе поранишься. И не позже - иначе есть риск, что душа другого не дождется тебя.

Когда один человек делает признание в любви, искреннее, чистосердечное, без игр, а другой говорит: "я не готов (или не готова), мне надо подумать..." - что происходит с душой первого? - (предвижу твой ответ) - Верно, она сворачивается.

И если вторая душа (сразу или после того), скажет в ответ на это что-то вроде "ну ладно, давай попробуем...", первая (на эйфории) может услышать это как положительный ответ, но это НЕ ЕСТЬ положительный ответ. Первому партнеру придется тянуть и угождать второму всю жизнь. Чтобы не бросил(а). Это жест снисхождения, а не ответное признание.

А как не ошибиться, сделать это не раньше, не позже, - вовремя? Не ведись на идею (о, наконец-то, теперь...), на внутренние образы и долгожданные картинки (ну ты понимаешь, о чем я), не следуй за сильной эмоцией, найди пространство внутреннего покоя, послушай сердце - там тихая радость, - она и подскажет, не раньше, не позже! Сердце работает как часы.опубликовано econet

©Игумен Евмений Перистый

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