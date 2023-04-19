Обесцененный человек

Когда родителям неважны детские чувства и потребности - это и есть насилие, которое не учитывает чувств жертвы.

Любое насилие не учитывает чувств жертвы

Люди, которым в детстве много и часто приходилось сталкиваться с обесцениванием со стороны своих родителей, во взрослой жизни вынужденно попадают в ситуации, где их ценность, как партнеров, специалистов, как людей, с равными другим правами ставится под сомнение или угрозу.

И те, кто слышал от взрослых постоянные упреки, терпел грубость, всегда был виноват, плох и бит. И те, кого любили, но только если... он был всегда красивым, умным, полезным, эффективным, удобным, самым-самым и т.д. То есть, любили с условием.



В этих случаях маленький человек не получал очень важного знания, которое формирует не только ощущение безопасности, но и чувство собственного достоинства и адекватную самооценку. Знания о том, что «Я хорош уже тем, что я есть. Меня любят просто потому, что произвели на свет. И такой как есть - я ценен».

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Конечно, каждый взрослый знает, что не всё в этом мире для него и не все обязаны относиться к нему хорошо, любить и уважать. Но знание о себе, как об априори ценном (в детстве для родителей, а позже, благодаря этому - для себя самого) человеке — как раз та опора, которая позволяет выбирать в партнеры и ближнее окружение людей, способных ценить и любить.

Помогает различать и отвергать плохое, не подходящее к себе отношение. Не допускать несправедливости и насилия в свой адрес. Иметь право просить и получать помощь и поддержку.

И в ту и в другую манеру воспитания (из описанных выше) красной нитью вплетено насилие - моральное (без применения физической силы) и физическое. Иногда, впервые произнося в терапии слово «насилие», я сталкиваюсь с удивлением и некоторым отторжением — как у тех, кого систематически били, так и у людей, в воспитании которых использовалось в основном психологическое насилие.

Думаю, для нашего менталитета жестокость - это настолько распространенная форма общения с близкими, особенно среди тех, кто родился еще до распада СССР, что многими воспринимается как норма. А людей, которым повезло вырасти в по-настоящему уважительной, поддерживающей и любящей среде, вообще-то очень и очень не много.

Чем плохо насилие? Ведь все знают, что это не хорошо. Кроме того, что оно препятствует развитию базовой безопасности у ребенка, любое насилие не учитывает чувств жертвы.

Когда родители систематически бьют, отвергают или издеваются над ребенком - им не важно, что ему в эти моменты страшно, больно, одиноко и он не может в силу возраста справляться с таким уровнем стресса самостоятельно.

Когда родители ждут или требуют, что он будет: учиться только на пятерки, не реветь как тряпка, вести себя нормально, не мешать, или звездой балетной школы — им неважно, что у него есть масса своих чувств и потребностей, на которые он получил запрет. И как с этим справиться — он, опять же, не знает.

Вот это «неважно» - эта не способность или не желание взрослого увидеть и посчитаться с реальным маленьким человеком, и есть обесценивание.

Сложности таких людей в отношениях часто связаны с тем, что им трудно отличать плохое отношение от хорошего. Трудно иметь свою точку зрения и отстаивать ее. Вообразить, что можно не терпеть, когда плохо, а идти за помощью к другим людям. Распространенный стыд, связанный с обращением к психологу — отсюда же.

Даже осмелившись взбунтоваться и отстаивать свое право, человек часто встречается с огромным количеством прямой и непрямой агрессии в свой адрес от окружения. Так работает система.

Семья, рабочий, дружеский и любой другой коллектив — это система, в которой обесцененный человек, как и все остальные, занимает свое место, играет свою роль. И когда он претендует на то, чтобы изменить не удовлетворяющую его ситуацию — это потенциально несет угрозу сохранению гомеостаза системы, в которой он находится.

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Почему это важно знать? Люди, не уверенные в собственном праве на то, чтобы быть услышанными и замеченными, будут встречаться с бОльшим количеством сопротивления, чем те, кому по анамнезу всегда было положено много поддержки.

И это нужно принять.

Поиск своей ценности в психотерапии — процесс трудоемкий.

Из-под завалов чужих установок нужно вытаскивать на поверхность свои, когда-то давно отвергнутые близкими чувства, находить утешение и учиться быть в контакте с желаниями.

Очень не быстро и через усилия всходят эти ростки, как трава прорастает сквозь толщу асфальта. Нужно много поддержки и бережного отношения, чтобы появилось то, чему когда-то отказали в жизни.

И очень важен запас терпения, сил и готовности клиента выдерживать частичную неопределенность, сложные чувства и оставаться в терапии. опубликовано econet

Автор Мария Долгих

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