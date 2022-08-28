«Танцующая точка»: упражнение, которое поможет научиться ладить с партнёром

Если с выстраиванием партнёрских отношений - проблемы и проблемы очевидные, необходимо выполнять это упражнение из копилки телесно-ориентированной психотерапии.

В последнее время мы не умеем ни работать в паре, ни жить с партнёром. А ведь человек - это лишь «половинка». Он тяготеет к «целому». Помните такие теории, идущие от Платона? Я бы не спешила их отменять. Теория - верная. Это мы - сбились с пути.

Любая истинная близость живёт ровно столько, сколько ей суждено

Но всё равно, что-то не верится в то, что человек - это половинка. Всем так хорошо живётся в одиночку и так неуютно - вдвоём...

«Вместе тесно, а врозь скучно».

А это всего лишь очередное базовое личностное нарушение. Неумение отпускать себя в процесс, в данном случае - в процесс общения. В процессе общения, в процессе контакта, Я растворяется в МЫ. Мы - образование нестойкое, оно существует только какое-то время, пока длится истинный контакт. Но мы не можем отпустить себя в процесс, мы боимся утратить своё Я, чтобы поиметь взамен что-то качественно другое, большее и более интересное.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

И поэтому мы не знаем истинного партнёрства... Страдая от этого, мы ищем - кто бы нас научил. А вот...

А вот телесно-ориентированная психотерапия придумала одно великолепное упражнение. Оно (упражнение) с помощью психотерапевтической метафоры учит нас тому: что такое вообще ОТНОШЕНИЯ.

Как только мы научимся этому упражнению - мы научимся и ладить с партнёрами. В этом и состоит пафос психологии. Всё «вот так просто» (но и сложно одновременно).

Выполнять это упражнение из копилки телесно-ориентированной психотерапии необходимо, особенно если с выстраиванием партнёрских отношений - проблемы и проблемы очевидные. А они очевидные - у большинства.

Упражнение телесно-ориентированной психотерапии «Танцующая точка»

Возьмите себе любого партнёра. (Совсем неважно, кто это). Встаньте на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Закройте глаза. Можно выполнять упражнение под музыку.

Соедините ваши руки таким образом: один палец одного партнёра в одной крохотной точке соприкасается с пальцем второго партнёра.

А теперь начните ощущать ТОЧКУ ВАШЕГО КОНТАКТА!

Цель упражнения телесно-ориентированной психотерапии: почувствовать эту точку. Для этого надо на время забыть себя и стать этой точкой самому. Нужно понять, что точка одновременно принадлежит обоим. И без двоих её нет.

Эта точка - телесная метафора Семьи, Брака, Любви, Флирта - в общем - ОТНОШЕНИЙ.

А теперь вы должны понять, что эта точка живёт по своим собственным законам, что у неё появляются СВОИ ПЛАНЫ, отличные от ваших.

Эта точка поведёт вас двоих в танец, потому что ей захочется самой - танцевать, двигаться.

С закрытыми глазами вы оба представляете себе эту точку как пульсирующий сгусток энергии, как световое пятно в глухой тьме, как лазерную указку, пляшущую свой независимый танец...

Самостоятельное движение точки в этом упражнении обязательно потянет за собой и движение ваших тел. Вот так начнётся Ваш танец - побочный эффект от танца точки.

А теперь запомните следующие вещи:

сколько продлится ваш контакт никто не берётся предсказать - это и не нужно. У упражнения нет чётких временных рамок. Вы должны ПОЧУВСТВОВАТЬ момент завершения.

это техническое правило данного упражнения является одновременно и высоким «Правилом» из психологии отношений - «Любая истинная близость живёт ровно столько, сколько ей суждено. Не больше. И не меньше» . Понять это - значит разом перестать быть несчастным из-за постоянных «несчастных романов».

Вот так телесно-ориентированная психотерапия с помощью метафор тела учит наш ум, «как ему жить в этой жизни».

Психологи говорят: у этой волшебной танцующей точки - своя жизнь, (внимание!) как и у любого настоящего контакта между двумя людьми!

Есть три нехитрых правила выполнения упражнения телесно-ориентированной психотерапии «Танцующая точка»

«Чего нельзя?» или критерии правильности:

1. Нельзя открывать глаза во время упражнения,

2. Нельзя увеличивать площадь контакта,

3. Нельзя разговаривать во время выполнения упражнения,

Вы не заставляете двигаться эту точку - Вы всего лишь идёте за ней... и всё.

Телесно-ориентированная психотерапия и танцы

Такое упражнение телесно-ориентированной психотерапии может предшествовать любым танцевальным урокам.

Есть люди, которые не могут научиться танцевать классический парный танец - вальс, танго и пр. Одни настолько не владеют своим телом, что боятся наступить на ноги партнёру. А другие наступают партнёру на ноги, потому что ... не умеют чувствовать контакт.

Своим телом они худо-бедно владеют, но вот ощутить слияние и единство - это для них непосильная задача, как петь в хоре или под аккомпанемент музыкального инструмента.

Кто в лес, кто по дрова...

Таким людям, прежде чем учиться танцевать (особенно парные танцы) необходимо попрактиковаться в ряде упражнений телесно-ориентированной психотерапии.

Говорят, танго - это драма, в которой в сжатой форме пересказывается жизнь человека, со всеми её страстями. Можно сказать, что любой танец - это психологическая (телесно-ориентированная) драма, метафора нашей жизни во всех частных её аспектах.

Поэтому умение танцевать всегда свидетельствует о том, что мы умеем и жить. Ведь танец - это метафорическая школа жизни.

Иначе бы танец не сопровождал человечество в его главных ритуалах с незапамятных времён, иначе бы не было религиозного танца, танца ритуального.

Но прежде чем учиться танцевать (а этот навык как и многие другие - утерян, поэтому нам и потребовалась психотерапия в ХХ веке), нам нужно «прогнать» себя через упражнения и техники телесно-ориентированной психотерапии. Тогда мы поймём душу танца - его истинную пользу и смысл, передаваемый им немой месседж.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

И учиться хорошо танцевать закомплексованным танцорам тогда будет легче. И танец принесёт пользу. Ведь просто вспотеть от танца или разбудить топотом своих ног соседей, живущих этажом ниже - разве в этом его смысл? опубликовано econet.ru.

Автор Елена Назаренко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet