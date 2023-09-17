Черствый хлеб фермера: мудрая притча

Притча, наиболее полно раскрывающая известное евангельское выражение «Не судите, да не судимы будете».

Притча, наиболее полно раскрывающая известное евангельское выражение «Не судите, да не судимы будете».

Я люблю читать труды митрополита Антония Сурожского, потому что он рассказывает такие интересные истории, которые больше нигде не вычитаешь. Думала я думала — кого же мне так напоминает митрополит Сурожский и поняла — Юрия Михайловича Лотмана. Но это лично мои ассоциации, простите, если что не так.

Про чёрствого фермера и его чёрствый хлеб

Сегодня я расскажу вам одну редкую притчу. Притча эта взята из французского городского фольклора, из католической среды. На православном востоке есть её родная сестра, притча «про луковку», она пересказана Достоевским, кажется, в романе «Братья Карамазовы». (Поправьте меня, если я ошибаюсь). Правда, восточная притча про луковку отличается всё же от французского фаблио про чёрствого фермера и его чёрствый хлеб. Но это как-нибудь в следующий раз.

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Итак, французская притча.

Некогда жила в лесу между селом и городом нищая братия, которая кормилась подаянием добрых горожан и окрестных фермеров.

И пользовался у них самой дурной славой один старый злой хозяин, который за всю свою жизнь ни разу не подал никому милостыни. Он жил бобылём на своей справной ферме, и его дом всегда обходили стороной.

Однажды нищие решили для развлечения заключить между собой пари, а заодно и подшутить над молодым пареньком — новеньким в их стае. Они послали его просить милостыню к дому того фермера. Не зная, куда он суётся, мальчик постучал в двери негостеприимного двора.

Старик-фермер выглянул с крыльца и рассвирипел. Он погнал нищего отборной руганью, а затем нашёл у себя на подворье один из чёрствых заплесневелых хлебов (которые размачивают скотине) и с силой запустил им в спину бедного просителя. Мальчик ушибся, но хлеб забрал и пошёл дале...

Вскоре злой старик умер. На том свете за его душой пришёл Господь и ангелы, чтобы забрать его душу в рай. Черти, терзавшие душу старика, возмутились: «Какое вы имеете право вмешиваться в порядки нашего ведомства? Это же «наш пациент», почитайте его «историю», он за всю жизнь не совершил ни одного доброго дела.

Тогда Господь и ангелы показали чертям сюжет о том, как старик незадолго до своей кончины подал чёрствый хлеб нищему попрошайке.

Но черти стали смеяться. «И это вы называете добрым делом! Да он же зашиб мальчугана этим чёрствым хлебом, который использовал как метательное оружие и который швырял с проклятием!»

И тогда ангелы сказали: «Да, но нищие потом этот хлеб —ели. И когда они ели этот хлеб — то смеялись, радовались и славили Бога».

Черти уступили душу старика ангелам, и она попала в рай.

Суд человеческий и суд надчеловеческий

Когда-то Вольтер сказал: «Если бы Бога не существовало — его надо было бы — выдумать!»

Выдумать, хотя бы, как интеллектуальную, умопостигаемую Идею возможности милосердия и прощения — без условий и без обид.

Нет существа более жестокого и упёртого, чем человек, особенно когда он фанатично борется за добро и порядок, которые он «понЯл».

Он и «бога» себе под стать выдумал: придирающегося к каждой мелочи, злопамятного, без чувства юмора, не великодушного, мстительного. (Прямо не бог, а «завуч»...)

Хорошо, что существует (в противовес) целая литература духовных притч, которые останавливают зарвавшихся людей. Эта притча — одна из них.

От каждого по способностям...

Как вы думаете, почему ангелы вызволили душу этого человека из ада и поместили её в рай?

А потому что ад он уже прошёл. Вся его земная жизнь была адом.

Давайте попытаемся «зрить в корень» и начнём угадывать: что это был за человек — старый злой фермер?

Вряд ли его любили в детстве. Вряд ли его в детстве баловали. Вряд ли его развивали духовно, интеллектуально, эстетически. Скорее всего, он много трудился прямо с рождения. Скорее всего, его попрекали хлебом, который он ел. Скорее всего, какую-нибудь гулящую сестру или ленивого братца любили больше,чем его и всячески показывали ему это. Он не умел ластиться. Он умел работать. Но не видел за это «респект». Может быть, он заикался и был несимпатичен с лица.

Вряд ли он испытал искреннюю женскую и девичью ласку, и вряд ли его замечали на деревенских гуляниях. Скорее всего, он не умел ни петь, ни плясать, ни рассказывать анекдоты за столом и у плетня. Может быть, когда-то у него убили собаку. Такое бывает в деревне, очень часто.

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***

Можно я буду всю жизнь жить сволочью, а потом меня спасут как этого старика?

Нельзя. Старик не жил сволочью. Он жил как умел. А вы умеете лучше.

Есть такое выражение: «Кому много дано, с того много и спросится».

Вам всем, читающим этот текст, повезло в жизни чуть больше, чем этому французскому герою произведений Золя... Спорим, что да?

У вас есть возможность читать труды митрополита Антония Сурожского, а он всю жизнь убирал хлеба, говорил на исковерканном французском и вряд ли умел читать и писать.

Эта притча про то, что не нужно заниматься досужим «судопроизводством» над чужими судьбами, а не про лёгкий способ попасть в рай. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь

Автор Елена Назаренко

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