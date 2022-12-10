Иногда жизнь складывается так, что единственный твой путь вдруг упирается в стену. И тут есть несколько вариантов.

Иногда жизнь складывается так, что единственный твой путь вдруг упирается в стену. И тут есть несколько вариантов.

Либо нет никакой стены, либо... это не твой путь

Можно долго идти вдоль стены, в одну или другую сторону (либо сперва в одну, потом в другую). И надеяться, что она где-нибудь закончится.

Тут есть опасность, что время и силы могут закончиться раньше.

Можно изыскивать возможности и средства, чтобы вскарабкаться на неё, перелезть, перепрыгнуть. Иногда это становится смыслом и оправданием одновременно. Или работой. Или даже подвигом.

Но бесконечные попытки редко засчитываются как результат.



Можно сидеть перед стеной и ждать. Ждать, когда что-нибудь изменится само. Или придёт кто-то более умный, сильный и смелый.

И принимать своё ожидание за смирение. Или за урок. Или за практику.

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Можно вспомнить все детские сказки и все взрослые сны, и рисовать на стене дверь.

Потом пытаться эту дверь открыть или материализовать. Чертить тайные знаки и сакральные иероглифы. Шептать заклинания и молитвы. И принимать это за знание. Или за веру. Или за чудо.

Иногда всё оказывается слишком просто.

Либо нет никакой стены, либо это не твой путь. опубликовано econet

Автор Елена Касьян

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