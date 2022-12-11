Нарциссы, с которыми я не знаком

Чтобы справиться с нарцисссическими чертами в других людях, часто бывает необходимо примириться с нарциссом, которого вы знаете лучше всех, но вероятно, хуже всех понимаете. С тем, кого вы видите в зеркале.

Каждый здоровый человек формирует свою самооценку, живя по своим стандартам и идеалам, но также, каждому необходимо чувствовать уважение и значимость других людей в его жизни.

Нарциссизм порождает нарциссизм

Это могут быть родные, близкие, друзья, коллеги, работодатели и др., т.е. те люди, которые что-то значат для нас и играют в нашей жизни определенную роль. Если эти люди относятся к нам с уважением, то наша самооценка будет хорошей и соответственно чувство собственного достоинства будет в норме.

Но, если эти значимые люди начинают критиковать нас, и делают это бестактно, перейдя границы дозволенного (в нашем понимании), то становится очень больно и ранимо.

Такие удары по самооценке называются нарциссической травмой.

Нарциссические травмы неизбежны, и реакция людей на них разная

Человек с низкой самооценкой может замкнуться в себе и не идти на контакт, а другой находит другие способы облегчить свою боль и обесценивает «обидчика».

С ЭТИМИ УДАРАМИ ПО САМООЦЕНКЕ СТАЛКИВАЕМСЯ ВСЕ МЫ, ОНИ НЕИЗБЕЖНЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ.

Существует БАЗОВЫЙ СТЫД, укореняющийся впервые месяцы жизни ребенка, еще до того, как развивается речь. Его корни – в неправильных отношениях между матерью и ребенком, и этот корень разрастается в неблагополучной семье, в ее неблагополучной обстановке, которая омрачена насилием и травмой.

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Страдающим от базового стыда людям часто кажется, что они неудачники, «бракованные». Им стыдно за это, и часто, чтобы избежать это мучительное чувство, они прибегают к разнообразным механизмам психологической защиты. Они проецируют свой стыд на кого-то другого и заставляют его чувствовать то, что должны пережить сами.

Что делать, если в вашей жизни таким человеком оказался близкий, друг или партнер, или кто-то значимый?

На этот вопрос хорошо ответил известный американский психотерапевт Джозеф Бурго, в своей книге – «Осторожно, нарцисс!». Он рассказывает о правилах поведения с нарциссами любого типа. Это могут быть МОРАЛИСТЫ, МСТИТЕЛИ, ПРОВОКАТОРЫ, СОБЛАЗНИТЕЛИ и др.

Коротко я постаралась передать описание автора им описанных типов нарциссических личностей.

Итак:

1. Нарцисс – задира. Его лозунг «Я победитель, а ты неудачник».

У такого типа людей весь мир разделен на два класса, на победителей и проигравших. Своим высокомерием (Я лучше тебя) он заставляет другого человека играть второстепенную роль того, кто стоит на более низкой ступени. И хотя это может быть неочевидно, но нарцисс нуждается в этом другом человеке: когда дело доходит до конкуренции, кто – то другой должен проиграть, чтобы он победил.

Многие нарциссы – задиры заставляют своих жертв чувствовать себя социальными изгоями.

Они ищут неудачников, которых могут победить, прибегают к физическому и эмоциональному запугиванию, чтобы за счет своих жертв повысить собственную социальную позицию. (Это очень заметно еще в средней школе у подростков, это сейчас приняло расцвет в соц.сетях, это заметно среди политиков, руководителей и др.)

Нарциссы – задиры бессознательно стремятся переложить чувство собственной неполноценности или ущербности на постороннего «носильщика», и они выбирают того, кто предрасположен к «ношению чужого груза». Они внушают нам чувство стыда и неполноценности.

Во многих случаях лучшая реакция на их поведение – держаться от них как можно подальше.

2. Нарциссические родители. Их лозунг «Ты – тот, кем я всегда хотел / не хотел быть».

Мы все встречали их – гордых родителей, которые так часто хвастаются своими детьми, что кажутся заносчивыми.

Такие родители живут жизнью своих детей, купаясь в лучах славы круглых отличников, победителей спортивных соревнований или музыкальных конкурсов, лучших студентов вуза. Их хвастовство иногда заставляет нас сомневаться в себе, чувствовать себя худшими родителями, чем они.

Гордиться сыном или дочерью – это одно.

И совсем другое, когда родитель пытается выразить тщеславное представление о себе через своего ребенка.

Идеализация детей оказывает самим детям медвежью услугу.

Конечно же в жизни ребенка есть время, когда идеализация вполне уместна. Важно, чтобы родители показывали ребенку свою безусловную любовь, но это не означает некритическое принятие любых его действий.

По мере взросления детей необходимо, чтобы родители устанавливали четкие границы и нормы поведения.

Дети, которых родители идеализировали, баловали и чрезмерно опекали с раннего возраста, страдают от бессознательного стыда точно также, как и те, которым нанесли эмоциональную травму, поскольку они получают любовь и восхищение за то, что соответствуют идеализированным ожиданиям своих родителей. Нарциссизм порождает нарциссизм.

3. Нарцисс – соблазнитель. Его лозунг - «Я хочу, чтобы вы меня хотели. Я могу соблазнить кого угодно».

Как правило, на терапию они не идут, а если идут, то по чужой воле (жены или мужа, родителей и др.).

Нарцисс – соблазнитель апеллирует к нашим нарциссическим чертам, чтобы получить от нас желаемое. Возникает подразумевающийся обмен: я помогу тебе почувствовать, что ты исключительный и в высшей степени желанный человек, если ты согласишься сделать тоже самое для меня.

Он желает повысить вашу самооценку. Он хочет, чтобы вы чувствовали себя победителем, но ваши взгляды должны быть симметричны. Его интерес и восхищение вами – симуляция, а вот ваши искренние, но вы часто не понимаете этого, пока не становится слишком поздно. Лучший способ справиться с нарциссом – соблазнителем – это оставаться сдержанным. Сомневайтесь в тех, кто идеализирует вас, не успев узнать достаточно хорошо.

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4. Претенциозный нарцисс. Его лозунг «Я – король мира».

Харизматические лидеры воплощают образ, внушающие доверие (лидеры сект, например или некоторые политики).

Претенциозный нарцисс, который, казалось бы, воплощает наши идеалы, часто манипулирует своим публичным образом, играет на этой нашей потребности, изображая себя героем, а мы, в силу своей природы, легко поддаемся. Если человек кажется слишком хорошим, и делает все, чтобы быть настоящим супергероем среди нас, скорее всего это обман. Его мотивы довольно эгоистичны.

Будьте внимательны!

Нарцисс – претенциозник «подкрепляет» свою претенциозность реальными достижениями, он может обмануть нас, особенно когда мы, как и он, делим мир на победителей и проигравших.

5. Нарцисс – всезнайка. Его лозунг – «Я столько должен сказать».

В детском возрасте эти люди часто отлично учатся. Несомненно, вы помните какого-нибудь нарцисса-всезнайку из своих школьных лет.

Это был мальчик или девочка с вечно поднятой рукой, и как только он или она открывали рот, чтобы заговорить, остальные ученики вздыхали или закатывали глаза: «О нет! Опять начинается!».

Став взрослыми, эти мужчины и женщины превращаются в трудных коллег на работе, они постоянно тянут одеяло на себя в беседах.

Нарцисс-всезнайка – плохой командный игрок, потому что всегда хочет быть лидером.

Его часто воспринимают как сноба. Навязчиво или тонко, но он всегда пытается поднять себя выше других, чтобы доказать, что его эксклюзивные знакомства, знание мест или тенденций делают его лучше слушателей. Его можно пригласить «спуститься с пьедестала», изобразить смирение и выразить гибкую точку зрения.

6. Нарцисс – моралист. Его лозунг «Я прав, а вы – нет!»

Очень часто находится кто-то из друзей, кто знает точно «как надо» и «как правильно». Он гуру во всем. Нарцисс – моралист проявляет себя во всех сферах жизни: в благотворительных мероприятиях, в рамках религиозного культа и всем вокруг показывает, насколько он праведен.

У него свой праведный взгляд на жизнь, и если когда-то из-за ошибок его самооценка попадает под угрозу, он быстро перекладывает вину на других.

Вместо того, чтобы пережить свой стыд, он заставляет тех, кто рядом, нести его и унижает их. Не пытайтесь с ним спорить.

Он не будет слушать правду. Поэтому решите, действительно ли это «дружба» удовлетворяет вас?

7. Нарцисс – мститель. Его лозунг «Хочешь бросить мне вызов – пеняй на себя!»

Нарцисс – мститель – это человек, который воспринимает оскорбление своей «драгоценной» гордости как личный выпад и злобно мстит.

Он очень раним и часто обижается, когда никто и не думал его обидеть.

Они нападают на своих противников, в том числе демонстрируя свою мстительность. Как всегда, не делайте ничего, что может задеть его самолюбие или показаться ему унизительным. Избегайте прямого конфликта и разногласий, если это возможно.

Нарцисс – мститель постоянно приглашает вас вновь вступить в бой. Лучшая реакция – отклонить предложение и оставаться в цивилизованных рамках, опираясь на факты и говорить строго по делу.

8. Нарцисс – наркоман. Его лозунг «Мой наркотик мне важнее, чем ты».

Стыд присущ всем, кто борется с навязчивым или аддиктивным поведением (азартные игроки, трудоголики, эротоманы и др.). Разновидностью наркотиков служат и онлайн-игры, видео. Если вы эмоционально близки с нарциссом – наркоманом, прежде всего, необходимо признать, что вы не сможете «спасти» его самостоятельно.

Все зависимые люди нарциссические.

Наркомания, алкоголизм и другие виды зависимостей является защитной реакцией на стыд. Существуют программы для их лечения, интенсивные психотерапии (все индивидуально). Это первая помощь нарциссам – наркоманам.

Нарциссические личности часто кажутся нам яркими, интересными, умелыми, но также и жестокими манипуляторами, готовые на все ради того, чтобы добиться своей цели или быть в центре внимания.

Важно научиться замечать и распознавать таких людей. И распознать их, в какой-то степени, жизненно необходимо, для того, чтобы общение с ними не повредило вашей карьере, отношениям с друзьями, на работе, с начальством и не подорвало ваше здоровье. Понимание того факта, что в каждом из нас есть немного от нарцисса, ведет к умению справляться со знакомым нарциссом.

И, чтобы справиться с нарцисссическими чертами в других людях, часто бывает необходимо примириться с нарциссом, которого вы знаете лучше всех, но вероятно, хуже всех понимаете. С тем, кого вы видите в зеркале. опубликовано econet

Автор Светлана Темиз

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