«Эсэмэски» от подсознания: откуда берутся болезни и прочие неприятности?

Всё, что с нами случается – хорошее и плохое – «эсэмэски» от подсознания. Отчего его так тянет общаться и как сделать этот разговор приятнее и полезней, мы сегодня и разберём.

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В коконе подсознания

Чтобы понять, что есть подсознание, представьте, что вы в волшебном коконе, напрочь отделяющем вас от внешнего мира. Кокон пропускает свет, звук, ощущения и всё прочее, но задерживает на доли секунды и, за это время, искажает, как ему вздумается.

А именно: Подправляет действительность, чтобы мы успешнее выживали. Переворачивает изображения, полученные из глаз, позволяя, вопреки оптике, видеть мир не «вверх ногами». Смягчает отвлекающую боль во время сражений. И ещё очень много такого…

Меняет восприятие реальности, чтобы мы строго следовали жизненному сценарию (личному или родовому) и психологически созревали как личность в положенный срок (организация обучения, испытаний, посвящений). Тут в ход идут «случайные» происшествия, болезни, эмоции и всё, что угодно. Просто общается, чтоб не скучать. Ему приятно чувствовать живую связь с вами.

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Многоканальная связь

Для связи с нами подсознание использует 5 каналов. Если по выбранному каналу, оно не может до вас достучаться, то или барабанит всё сильней и сильней, или на другой канал переключается. Часто сразу по всем каналам сообщение отправляет: авось, хоть один да сработает.

Если у вас нет ни одного открытого, отлаженного канала связи с подсознанием, то качество вашей жизни будет не очень высоким. И здоровье и благополучие будут страдать от последствий того, что подсознанию приходится кричать и стучать очень громко, но практически безответно.

По логике, подсознание будет сообщать приятными сигналами хорошие новости, а неприятными, болезненными – плохие, предупреждающие об опасности и т.д. В основном, это так и бывает, но если человек прислушивается к себе и начинает размышлять только когда что-то плохое случается, то подсознание даже о радостях и удачах сообщает ему в жёсткой форме.

5 языков

Рассмотрим все каналы связи с подсознанием, начиная с самых удобных, быстрых и безопасных. Узнаем, как их развивать.

Сновидения – недаром они считаются столбовой дорогою в бессознательное. Спящий практически отключён от реальности. Подсознанию не нужно искажать реальность, встраивая в неё послание. Можно просто создать специальную понарошковую реальность, максимально приспособленную для передачи конкретного сообщения – реальность сновидения. Увы, часто мы обесцениваем, игнорируем, не понимаем и забываем всё, что приснилось. Поэтому, чтобы развить канал сновидений, нужно освоить онейроэтику и сделать сновидения более осознанными.

Дневные грёзы – фантазии, видения во время гипноза или медитаций, внезапно всплывающие воспоминания. Человек не отключается от происходящего как во сне, но хорошенько отстраняется, делая фоном. А послание подсознания выступает фигурой на этом фоне, проходит отдельным пакетом. Развить этот (и не только этот!) канал поможет комплекс простейших практик.

Телесные сигналы – ощущения (от «чешется» до «куча болячек навалилась») и эмоции (от лёгкой скуки до всепоглощающей страсти). Канал, тоже весьма удобный, информативный, если уметь им пользоваться. К сожалению многие, думают, что ощущения и эмоции внешними причинами вызваны. А это лишь половина правды, т.е. опасней, чем даже прямая ложь. Например, простуда. Да она может начаться после того, как просквозило под сплит-системой, но подсознание решает: насколько сильно вы простынете и простынете ли вообще. В зависимости от того, есть ли что сообщить, встроив послание в простуду. То же самое с чувствами. Итак, развивая этот канал, стоит воспринимать боль и прочие ощущения именно как сигналы от подсознания и стать властелином эмоций.

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Люди – общение и отношения с другими, во многом, разговор с самим собой, а точней с подсознанием, благодаря механизму проекции. Нам кажется, что мы понимаем, что и зачем человек нам сказал, какой он по характеру, как к нам относится, но часто это иллюзия. Подсознание, фильтруя восприятие, проецирует на конкретных людей такие архетипы, смыслы и чувства, чтобы было удобно встроить в них актуальные сообщения и побудить к нужным действиям. Например, женщине, чтобы психологически повзрослеть нужно в какой-то момент временно пойти против внутренней матери, вступить с ней в конфликт. Реальная мать далеко, а начальница, её психологически замещающая, добра и покладиста. Но подсознание искажает реальность, кидает на начальницу проекцию подавляющей, авторитарной матери и женщине на полном серьёзе кажется, что та свирепа и беспощадна, унижает и подчиняет. Вырваться из обманного лабиринта проекций можно, если осознать на какой ступеньке личностного роста находишься.

События – всё, что во внешнем мире (за пределами тела) происходит – так фильтруется и искажается подсознанием, чтобы всё-таки докричаться. Самый дальний канал. Требуется мудрость. Нужно глубоко понимать, что случайностей – не существует. Что если зонтик сломался или потерялся, то подсознание уже успело встроить в это событие своё послание, которое нужно принять и понять. опубликовано econet

Автор: Олег Колмычок

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