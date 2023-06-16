5 ментальных техник визуализации для решения проблем

Всё, что вы делаете – создаёте инструкции для вашего подсознания, которые оно должно выполнить.

Настойчивость, желание и вера отведут вас туда, где вы желаете быть

Эти техники высокую эффективность доказали для тех, кто с ними работает и применяет на практике, и могут быть использованы для достижения любого желаемого результата.

Ментальные техники были разработаны для решения наиболее распространённых проблем человека, но даже если ваша проблема уникальна, вам не составит особого труда адаптировать эти техники для решения вашей проблемы.

Также, как и с аффирмациями, эти техники лучше всего использовать, когда ваш мозг находится в альфа-состоянии.

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Техника «свиста»

Эта ментальная техника была разработана Ричардом Бэндлером, одним из создателей нейро-лингвистического программирования (НЛП).

Для начала, выберите поведение или психическое состояние, которое вы хотите изменить. Теперь попробуйте представить себе то, на что вы хотите изменить своё поведение или состояние так ясно и так чётко, как только сможете. Чем более подробной будет ваше представление, тем более эффективной окажется техника.

Сосредоточьтесь на всех сенсорных сигналах, которые приносит вам это состояние:

Увидьте это.

Ощутите запах.

Услышьте связанные с этим звуки.

Почувствуйте это.

Попробуйте это.

Ваша цель удержать в голове две мысленные визуальные картинки – та, которую вы хотите изменить, и та, которая делает вас счастливым. Каждая картинка нуждается в рамках, поэтому, поместите свои мысленные картинки в рамки.

На данный момент, уменьшите приятную картинку и отложите её в сторону или в угол вашей мысленной стены.

Увеличьте картинку, которую вы хотите изменить, до большого яркого кадра. Далее идёт этап «свиста».

Представляйте, как обе картинки изменяют свои размеры и начинают менять местами. Сделайте так, чтобы приятная картинка стала большой и яркой, а неприятная картинка тусклой и маленькой.

Постарайтесь услышать звуковой эффект во время изменения размеров картинок и перемещения, пусть это будет свист. Свистните сами, или скажите слово «свист», во время того, как они меняются местами.

Повторяйте технику «свиста» столько раз, сколько можете и запомните, что эта техника работает лучше всего, если вы делаете её с высокой скоростью и интенсивностью. Свист должен мгновенно инициировать перемещение и изменение размеров картинок.

Чем больше и чаще вы будете повторять технику «свиста», тем быстрее вы запрограммируете свой ум. И в дальнейшем, как только вы начнёте вести себя неправильно, ваш разум автоматически переключит вас на счастливую картинку.

Техника «якорь и триггер»

Якорение – психическая техника, предназначенная для создания конкретного ответа на конкретный стимул (триггер).

Стимул может быть чем угодно, что вы выберите: нажатие пальцами на мочку уха, щелчок пальцами, постукивание ногой, всё, что вы только можете придумать, но только специфическое, что вы не станете делать в обычной жизни.

Ответ также может быть любым. Вы можете поставить себя в состояние внимания, или оставить тягу к сигарете или алкоголю.

Ключом к этой психической технике является интенсивность и повторение – желаемое психическое или физическое состояние должно быть максимально интенсивным во время создания якоря.

Лучшее время для создания якоря – когда вы глубоко, глубоко расслаблены, или в твёрдом состоянии «Тетта».

Будучи расслабленным, вы можете создать любое состояние или обстоятельство, которое только хотите. Представьте себе, что вы находитесь там, где хотите быть – счастливым, свободным от табачного дыма, уверенным и так далее.

Представляемое вами состояние или ситуация должна быть столь же реалистична, как если бы вы видели сон. Создайте ментальный фильм, очень и очень интенсивным. Пусть ваш мысленный фильм будет столь же ясным, как это должно быть в реальности.

Далее, запустите свой стимул. Если вы решили сделать стимулом защемление мочки уха, вам необходимо зажать её в то время, когда вы находитесь на пике желаемого состояния. Этот процесс создаст идеальный психический якорь, но только если ваш мысленный образ или состояние достаточно интенсивно и стимул повторяется достаточно часто, чтобы ответ на него был запрограммирован в вашем разуме.

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Программирование обстоятельства

Эта ментальная техника хорошо подходит для аффирмаций. Суть её работы заключает в представлении обстоятельства или утверждения, что событие произойдёт. Пределом этой техники может быть разве что небо.

Любая ситуация, которую вы можете себе представить или в которой хотите быть может быть запрограммирована в этой ментальной технике. Если вы сделаете всё правильно, ваше подсознание будет работать для вас и конструировать вещи в фоновом режиме для того, чтобы сделать это обстоятельство реальностью.

Программирование обстоятельства достаточно простая техника, вам просто необходимо представлять себя на сцене желаемой реальности, главное чтобы картинка была достаточно интенсивной. В действительности эта техника похожа на технику якорения, только здесь вы не пытаетесь создавать психическое состояние.

Всё, что вы делаете – создаёте инструкции для вашего подсознания, которые оно должно выполнить.

Также как и в других техниках, здесь важно повторение.

Пересматривайте ваш ментальный фильм в своей голове так часто, как только можете.

Это укрепит ваши инструкции в подсознании и поможет ему продолжать работу над задачей. Во время проигрывания ваших ментальных фильмов, повторяйте аффирмации, это ускорит возникновение результата.

Моделирование

Эта ментальная техника основывается на успехе успешных людей. Человеческий мозг был сотворён таким образом, что он может не только распознавать образы, но и копировать модели. Это очень заметно в детях, они копируют поведение взрослых, как обезьянки, которые наблюдая за людьми, начинают повторять их действия.

Благодаря копированию моделей мы научились ходить, говорить, писать и многое другое. Вы стали взрослым и, возможно, забыли, что ваш мозг обычно склонен к копированию вещей, но он всё равно продолжает это делать. Подумайте о людях, с которыми вы часто общаетесь, вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что используете те же выражения, говорит те же шутки или носите похожую одежду?

Основой моделирования является копирование поведения человека, который очень хорош в том, в чём вы также хотите быть хороши.

Для начала, выберите черты характера или привычку, которая мешает вам в достижении успеха.

Например, если вы считаете, что плохо играете в теннис, представляйте себя на теннисном корте. Или, если вы испытываете затруднения в общении с противоположным полом, представляйте себе ситуацию, где есть девушки, с которыми вы могли бы познакомиться. Теперь, выберите того, кто хорошо играет в теннис или свободно общается с противоположным полом.

Представляйте себе ситуацию достаточно ярко и интенсивно.

Смотрите, как этот человек справляется с задачей, точно так, как вы хотели бы с ней справляться.

Теперь представьте себя так, будто вы находитесь внутри этого человека – смотрите то, что видит он, думайте и чувствуйте себя также.

Наблюдайте за тем, как исчезают ограничивающие вас мысли и убеждения. Почувствуйте себя расслабленным и уверенным, почувствуйте, как это здорово делать то, что вы хотите также хорошо.

Повторяйте это упражнение как можно чаще, но только меняйте обстоятельства, меняйте погоду, место, людей и так далее. Продолжайте делать это до тех пор, пока черты вашей модели не сольются с вашим собственным поведением, убеждениями и взглядами.

Техника отвращения

Вы когда-нибудь наблюдали за ребёнком, которому было сказано не делать что-либо, но он шёл вперёд и делал это, делал это назло. Обычно, если опыт достаточно неприятен, ребёнок не будет повторять этих действий. Это есть отвращение.

Техника отвращения может быть использована с целью освобождения от цепей разрушительной привычки.

Техника очень проста – вы связываете нежелательное поведение с чем-то особенно отвратительным, тошнотворным или болезненным. К примеру, если вы хотите перестать курить, для начала вы должны представить зажжённую сигарету, её вид, запах, вкус так, будто вы на самом деле курите.

Теперь превратите сигарету во что-то очень мерзкое. Чем более тревожным и отталкивающим будет образ, тем лучше будет работать техника.

Представьте, что от дыма вашей сигареты вы начинаете сильно кашлять, почувствуйте, слабость и растерянность, ощутите, будто вас только что вырвало, но убедитесь при этом, что вместе с неприятными ощущениями вы чувствуете запах табачного дыма.

Если вы применяете этот метод правильно, ваша тяга к сигаретам должна быть в значительной степени заменена на чувство отвращения и тошноты.

Любая из этих техник мощна сама по себе. Они могут быть использованы совместно или по отдельности, а также в сочетании с утверждениями. Помните, что настойчивость, желание и вера отведут вас туда, где вы желаете быть.опубликовано econet

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