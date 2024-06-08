Стерпится – слюбится, или Почему нельзя жить с НЕлюбимым человеком

Одиночество - отнюдь не худший вариант, если на противоположной стороне весов находятся отношения, основанные на привычке.

Есть множество причин, заставляющих пары вступать в отношения. Страх одиночества занимает в этом списке далеко не последнее место.

Для идеального союза с кем-то необходимо одно, но БОЛЬШОЕ условие – любовь

Многие люди боятся остаться в старости в пустом жилище и хотят, чтобы кто-то вспомнил о них после смерти. Семья дает страховку и уверенность. «Стерпится – слюбится», - так говорят в народе. Однако многие психологи считают, что

одиночество - отнюдь не худший вариант, если на противоположной стороне весов находятся отношения, основанные на привычке. Сегодня мы поговорим о том, почему нельзя жить с нелюбимым человеком.

Неправильное представление о счастье

Общество и современная культура поселили в сознании многих людей представление о том, что одинокие мужчины или женщины не могут быть счастливыми. У вас перед глазами - пример родителей, более «удачливых» друзей. И все они наперебой интересуются, когда ждать радикальных изменений в вашей жизни. Однако это представление в корне неверно. Просто из-за того, что рядом с вами будут другой человек, вы не обретете счастья.

Для идеального союза с кем-то необходимо одно большое условие – любовь

Представьте, что будет, если брак не основан на чувствах?

Множество ограничений

Впуская к себе в дом другого человека, вы ограничиваете свою жизнь, свои права, но вместе с тем приобретаете дополнительные обязанности. Вы оба будете стараться жить по шаблону, ограничивая собственные желания и потребности, только потому что так принято, и «все так делают». С другой стороны, вы ограничиваете желания и потребности другого человека. Теперь вы оба вынуждены приспосабливаться друг к другу.

В таких условиях жизнь без чувств похожа на ад, где каждый из партнеров хочет остаться наедине с собой, чтобы вздохнуть, наконец, свободно. Поймите, что поиск партнера не является эквивалентом успеха или признаком вхождения во взрослую жизнь.

Отношения ради отношений совсем скоро исчерпают себя

Одинокий человек волен поступать так, как хочет, и у него есть главное: свобода выбора. В настоящее время, как альтернатива обычному семейному укладу, существует сразу несколько вариантов отношений. Люди активно практикуют союзы без штампа в паспорте, гостевые браки и «любовь на расстоянии». Навсегда связывать свою судьбу с другим человеком стоит только лишь тогда, когда вы понимаете, что делаете жизнь друг друга лучше. Если же вашу пару преследуют конфликты и неудовлетворенность, рано или поздно такой союз исчерпает себя.

Новые социальные связи

Отношения без любви не устраняют необходимости регулярных встреч с друзьями или родственниками партнера. Вы будете выполнять все эти правила этикета, и вам будет сложно проникнуться к совершенно чужим людям истинной симпатией. Когда человек одинок, в любой момент он может покинуть вечеринку, сославшись на неотложные дела. Никто не станет держать его.

Если он жаждет общения, он идет в бар и разговаривает там с незнакомыми людьми. И совершенно неважно, увидит он своих новых компаньонов еще когда-нибудь или нет. Ему не нужно каждый раз оглядываться на партнера или ловить на себе укоризненные взгляды родственников.

Поступив так или иначе, он не заденет чьи-то чувства. Люди, живущие в мегаполисах, ежедневно видят несколько сотен лиц, они вообще могут не считать себя одинокими. Перед вами открыты все двери, и нет никакой причины связывать себя прочной веревкой с человеком, который по большому счету вам безразличен.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Отношения без любви делают людей еще более одинокими

Когда вы хотите выбрать обновку, вы несете в примерочную сразу несколько вещей. Когда вы примеряете на себя модель чужой идеальной жизни, никто не даст гарантий, что эта модель подойдет «как влитая».

Постепенно вы начнете ощущать, что существуете в моделируемой реальности. Это ощущение приводит к чувству опустошения и неудовлетворенности. Сами отношения не приносят счастья на блюдечке с золотой каемочкой. Вероятно, об этом вас никто не предупредил.

Два человека, которые живут друг с другом – это просто сумма двух людей. Если вы поймете, что обратной дороги нет, а ваши отношения основаны на лжи и обмане, вы будете ощущать себя гораздо более одиноким. опубликовано econet

Автор Инга Кайсина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet