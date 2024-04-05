Быть не инфантильным - это просто тренд сейчас. А вытравливать из людей незрелость и инфантилизм - это огромный рынок психологических спекуляций и заманчивых самообманов. "Чем зависеть и нуждаться в ком-то, буду-ка я сама себе мама-папа, врач, психотерапевт, лучший друг и вообще всеми"...

Добро пожаловать к взрослым

Быть не инфантильным - это просто тренд сейчас. А вытравливать из людей незрелость и инфантилизм - это огромный рынок психологических спекуляций и заманчивых самообманов. "Чем зависеть и нуждаться в ком-то, буду-ка я сама себе мама-папа, врач, психотерапевт, лучший друг и вообще всеми"...

И вот.

В попытках достичь этой чертовой зрелости вы бегаете на работу. Зарабатываете деньги. Справляетесь сами со всем в одиночку, включая смерти, потери, горе, травмы, тревоги, страхи и даже кошмары.

Вы настолько неинфантильны, что вам уже даже не нужны никакие "подпорки" в виде друзей, товарищей, приятелей, близких и прочих людишек. Вы такая самодостаточная и независимая, что заподозрить в инфантилизмы вас уже не может даже собственная мама. Но...



Это все не про взрослость. Паспорт. Возраст. Замуж. Рождение детей. Деньги. Секс. Куча любовников. Дорогие шмотки. Разные взрослые привычки. Не делают. Вас. Взрослой...

Потому что в отношениях вы, как и ребенок, можете не осознавать отдельность других людей, не видеть их ограничения. Неистовствовать, натыкаясь на их границы. Убегать вообще из отношений, натыкаясь на малейшее не согласие и нежелание другого делать так, как вам нужно.

Делать себя виноватым и ответственным за все реакции и переживания другого. Не смиряться с решениями другого. Не прекращать манипуляций и не оставлять надежды все-таки прогнуть ситуацию про себя. Снова и снова вкладывать энергию в то, чтобы все-таки добиться своего. Попадать в ненужность от того, что у другого есть своя собственная жизнь...



Но однажды вам на самом деле повезёт и вы встретите Его. Не принца, исполняющего желания. А совсем наоборот.

Если вам действительно повезёт, вы наткнётесь на скалу из гранита и чугуна в одном замесе. На него не будет действовать ваши капризы. Он не будет поддаваться на ваши манипуляции. Он будет одинаково твёрд в реакциях на ваше топанье ножкой. Вы можете заводиться, истерить и плакать. Он будет держать оборону своего слова. Не бегая вокруг вас и не закидываясь от вины. Не бросаясь исполнять ваши желания и не суетясь, чтобы дать вам спокойствие...

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Нет, речь не о перверзных нарциссах и психопатах, равнодушных к вашим эмоциям и садистирующих вас. Речь о человеке, способном оставаться в своей зрелой позиции. И не теряющей её в ответ на ваши "девочковые" провокации. Не "проваливающийся" ни в папу, ни в маму. А стоящим на своём в том, что ему действительно важно, и способным к договорённости там, где можно и подвинуться. Вам действительно повезёт, если вы такого встретите...



И побившись об его твёрдые границы, признав собственное бессилие, вернувшись в свой размер, потеряв веру в мега-влияние на мир вокруг, можно выдохнуть. Добро пожаловать к взрослым...опубликовано econet

Автор Юлия Пирумова

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