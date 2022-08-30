Очищающие упражнения для экспресс-помощи после общения с недоброжелательными людьми

Упражнение можно рекомендовать в качестве экспресс-помощи после общения с недоброжелательными людьми...

Выполнение очищающих упражнений цигун позволит вам нейтрализовать негативное воздействие других людей, укрепить свой дух и здоровье. Особенно они полезны тем, кто по роду своей деятельности общается с большим количеством людей – врачам, юристам, педагогам, представителям шоу-бизнеса. Выполняя эти упражнения, вы сразу почувствуете, как растет ваша сила, и обретете хороший тонус всего тела.

3 упражнения, которые очищают и восстанавливает энергетическое поле человека

Важным условием эффективности выполнения упражнений является визуализация, то есть надо четко представлять себе те образы и процессы, которые описаны в упражнениях.

Упражнение «Очищение»

Это наиболее важное упражнение для тех, кто хочет сбросить с себя негативное воздействие. Оно очищает и восстанавливает энергетическое поле человека.

Встаньте прямо, колени чуть-чуть согнуты, руки свободны. Начинайте быстро и ритмично, но не очень сильно стучать пятками об пол. При этом все тело начинает трястись. Энергично трясите кистями рук, представляя, что с них вы также сбрасываете ненужную энергию.

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В это время вы прикрываете глаза и представляете, что с вас сползает грязная масса, как старый снег. Она начинает сползать с макушки и постепенно спускается к ногам. Это ненужная энергия, которую вы «подхватили» и от которой вам необходимо избавиться. Представьте, что она сползает с вас в землю и растворяется там.

Упражнение следует выполнять сначала 2–3 минуты, потом можно увеличить время до 10 минут.



Это упражнение можно рекомендовать в качестве экспресс-помощи после общения с недоброжелательными людьми. Сразу после такого контакта постарайтесь уединиться и проделайть это упражнение хотя бы в течение 1–2 минут. Вы сразу почувствуете облегчение.

Упражнение «Полное очищение»

Встаньте свободно, руки вдоль туловища. Медленно и осторожно сгибайте позвоночник, наклоняясь вперед, опуская руки к ногам. Двигайтесь медленно, сгибая позвонок за позвонком. В случае появления боли остановитесь, излишне не напрягайтесь.

Достигнув пальцами рук пола или ног, остановитесь и представьте, что из ваших рук как вода стекает остаточная негативная энергия, и она становится все чище и чище. Побудьте в этом положении, пока вам будет комфортно. Затем так же медленно и плавно выпрямьтесь. Сделайте спокойный вдох и выдох.

Упражнение «Чудесный красный шар»

Еще один совет для тех, кто идет на встречу с большим количеством людей и волнуется. Или же просто предстоит важная встреча, и вы чувствуете себя «не в своей тарелке». Этот способ энергетической защиты тоже пришел к нам из цигун

Визуализируйте себе небольшой красный шар чуть выше пупка. Положите руки на пупок и сконцентрируйте там свою энергию.

После этого представьте, что красный шар увеличивается в размерах, становится все больше и больше. Вот он уже окружает все ваше тело, вы находитесь в своеобразном коконе из вашего красного шара. Красный шар продолжает расти и заполняет собой все пространство комнаты. Постарайтесь увидеть шар внутренним взором.

И с такой мощной защитой идите на важную встречу с людьми, которые, возможно, не очень благодушно относятся к вам. Вы будете чувствовать большую силу и уверенность. А когда вернетесь домой, не забудьте вернуть шар на место, снова положите руки на пупок и постойте так некоторое время.опубликовано econet.ru.



Автор: Н. Правдина, "Я обретаю силу! Чудесные практики исцеления"

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