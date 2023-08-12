Женщина - мученица

Она считает, что муж, дети и родственники по гроб жизни обязаны ей за заботу и воспитание и по первому же требованию должны отдавать этот долг.

Мученица

Если вы сталкивались с такой женщиной хотя бы раз в жизни, то вы прекрасно знаете, что она из себя представляет.

Мученицы намеренно ищут повод для страдания: постоянные жалобы, нытье и роль жертвы придают им смысл жизни. Они питаются вашим сочувствием и всячески напоминают окружающим, на какие жертвы идут ради близких (или далеких) им людей. При этом в большинстве случаев жертвы эти совершенно не нужные и поэтому зачастую “неоцененные”, что еще больше возвышает мученицу в ее собственных глазах.

1. У мученицы низкая самооценка, поэтому она не может принимать настоящую безусловную любовь. Она считает, что ее не могут любить просто так, и всячески пытается «заслужить» хорошее к себе отношение.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

2. Конечно, в этом мученица никогда не признается даже самой себе, но она не способна дарить что-то бескорыстно.

Она считает, что муж, дети и родственники по гроб жизни обязаны ей за заботу и воспитание и по первому же требованию должны отдавать этот долг.

Отсюда частые упреки: «Я отдала тебе лучшие годы, а ты…», «Я ночей из-за тебя не спала, сопли тебе вытирала, а ты…» — и дальше по списку.

3. В детстве она подвергалась эмоциональному или физическому насилию от родителей, братьев или сестер или же от учителей.

4. Она часто жалуется, что ее труд не ценят, а ее доброту не замечают.

Стремясь удовлетворить свою потребность в похвале и повысить самооценку, она делает еще больше «добрых дел», которые никому не нужны и о которых никто не просит.

5. Она нуждается в постоянном сочувствии, ей нужно внимание и признание ее жертвенности и альтруизма. Если же кто-то упрекает ее в неискренности и эгоистичных побуждениях, она приходит в ярость. В ход идут упреки: «Тебе даже и не снилось, насколько сложная у меня жизнь», «Ты даже представить не можешь, через что мне пришлось пройти».

6. Она не может сказать «нет».

В глубине души она будет ненавидеть вас, но в ущерб себе выполнит вашу самую нелепую просьбу, чтобы вы не посчитали ее черствой и эгоистичной.

7. Когда все проблемы решены, она ищет (или создает) новые,

чтобы снова бороться, мучиться и страдать.

8. Она отказывается от помощи, как бы тяжело ей не было.

Подсознательно она считает, что если кто-то поможет ей в трудную минуту, ее вклад не будет таким значимым, а значит, она не будет достойна похвалы.

9. Она никогда не берет на себя ответственность за свою жизнь.

Конечно, ей кажется, что на своих плечах она тянет всю семью, а иногда и работу, но она никогда не признает, что все трудности на ее жизненном пути были результатом ее выбора. Мученица будет во всем винить судьбу, посылающую ей такие тяжкие испытания.

10. Она всегда права.

Как вести себя с мученицей?

Выслушайте ее всего один раз, но не позволяйте ей делать что-то для вас и снова становиться жертвой. Вы же не хотите быть обязаны ей по гроб жизни?

Не терпите эмоционального шантажа или манипуляций. Она может внушать вам чувство вины, чтобы потребовать от вас любви, посвящения и внимания.

Кратко посочувствуйте ей и… держитесь подальше!

Надеемся, вы не узнали в этом описании ни себя, ни кого-то из близких. Во многом страдалицы сродни эмоциональным вампирам, поэтому, если вы бережете свою психику и здоровье, держитесь от таких людей подальше.

Конечно, это не всегда возможно (если, к примеру, мученица — ваша коллега или родственница). В таком случае постарайтесь абстрагироваться от них хотя бы эмоционально, “отключая” сопереживание. опубликовано econet

©Abbey Stirling

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet