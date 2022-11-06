Клаудио Наранхо: Все проблемы невротической личности рождаются из жажды любви

Результат травмы – это поиск любви: любите меня, любите меня, но я сам не могу любить, так как слишком озабочен тем, чтобы любили меня.

Я думаю, что невроз – это слово, которое исчезает из нашей терминологии. Сейчас есть понятия, обозначающие всевозможные нарушения, но к сожалению, не хватает объединяющей концепции невроза.

Некоторые люди всю жизнь находятся в состоянии нуждающегося сироты

У всех эмоциональных нарушений общее основание – все это разные формы искажения любви.

Я полагаю, что психологическое здоровье – это состояние, которое появляется в результате естественного потока любви, когда мы реализуем свой потенциал любви, когда мы любим – мы счастливы. Не когда любят нас!

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Но мы не можем любить, так как когда мы были детьми, наша потребность в любви была фрустрирована – мы не получили любовь, когда она нам была необходима. И в результате мы фиксировались на поиске любви.

Результат травмы – это поиск любви: любите меня, любите меня, но я сам не могу любить, так как слишком озабочен тем, чтобы любили меня.

Если я оплакиваю любовь, которую недополучил в прошлом, то это поглощает все мои душевные силы. А дверь, ведущая к счастью, открывается только изнутри, невозможно открыть ее силой. Нам необходимо быть менее оральными, менее поглощающими, чтобы мы могли позволять себе свое естественное проявление — быть любящими.

Итак, я думаю, что у каждого вида любви есть свои искажения. Это противоположности любви.

Например, есть материнская любовь, и есть зависимость от материнской любви. Дай мне, дай мне, дай мне! Мне нужна поддержка, держи меня за руку, пока я иду по жизни. И это хорошо, в некоторые моменты это необходимо, но некоторые люди всю жизнь находятся в состоянии нуждающегося сироты.

Да, такое состояние – это результат травмы. К счастью, необязательно получать второе детство, чтобы это исцелить. В некоторой степени это возможно сделать. Например, вы можете использовать гипноз, чтобы исправить свое прошлое, снова прожить некоторые моменты, воспринимая их по-новому, или даже изменяя их. Эриксон делал подобные чудеса – он мог вернуть вас в прошлое и, как хирург, исправить в нем что-то, затем вернуть вас в настоящее, и прошлые события переставали приносить вам так много боли. И мы смотрим на прошлое уже новым взглядом.

Итак, я думаю, что ключ не в том, чтобы получить всю любовь, которой нам не хватило в прошлом. Ключ в том, чтобы найти себя. В том, чтобы не быть чрезмерно одержимым жаждой любви, которая поглощает все наше внимание. Из-за жажды любви некоторые люди продают себя на «межличностном рынке» как сверх эффективных и успешных, из-за жажды любви некоторые из нас тратят всю свою энергию на игру «пожалейте меня», из-за жажды любви мы соблазняем, очаровываем и обманываем, из-за жажды любви люди находятся в состоянии хронической злости и мстительности.

То есть все проблемы невротической личности рождаются из жажды любви, которая искажает все наши импульсы и энергию. Похоже на то, что любовь необходимо развернуть, направить в противоположном направлении, и отсутствие любви – поиск любви – необходимо трансформировать в состояние изобилия. опубликовано econet.ru

© Клаудио Наранхо

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