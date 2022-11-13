Воспитание СОВЕСТИ

Януш Корчак говорил: пусть дитя грешит. Он имел в виду: не дергайте ребенка по каждому поводу, он должен сам услышать голос своей совести, а не вашу ругань.

Людмила Петрановская о первом стыде в жизни ребенка

1-3 года: освоение горшка и внешняя ответственность

Первый стыд в жизни ребенка связан с физиологическими отправлениями: фу, как стыдно «пронести» мимо горшка. Это «фу» связано с базовым чувством отвращения: животным оно помогает не съесть чего-нибудь ядовитого, а людям – не быть отвратительными для других.

Стыд ребенка – это реакция на родительское отвращение.

Опасность: если ребенок чувствителен к стыду, то каждое «стыдно» от любимого взрослого причиняет ему боль. Токсичный стыд заполняет ребенка, появляется страх снова оказаться в неловком положении. Постарайтесь не злоупотреблять троллингом и никогда не стыдите ребенка при всех – ни в каком возрасте.

4-6 лет: эпоха эмпатии и «это все из-за меня»

На этом этапе ребенок эгоцентричен: если что-то случилось, то точно из-за него. А взрослые, осознав, что ребенка легко «дернуть» за вину, начинают этим пользоваться.

Опасность: абсолютная власть развращает родителей. Можно перестать разговаривать с ребенком, пригрозить, в очередной раз сказать, что у тебя от него голова разболелась, что он испортил день, суп, жизнь… И ребенок готов на все, чтобы поправить с вами отношения. Его захлестывают страх отвержения и вина, невроз гарантирован.

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6-7 лет: «так вот ты какой» и признание несовершенства мира

На этом этапе часто родители впервые видят, каков по сути их ребенок, и испытывают разочарование: они представляли себе совсем другого человека. Только к 7-8 годам ребенок поймет, что многое происходит не потому, что он мало старался. Но пока он не осознал, несоответствие идеальной картинке вменяется ребенку в вину.

Опасность: ребенок чувствует, что он не такой, как родители хотели. Иногда ему хочется упасть на колени и молить о прощении, неизвестно кого и за что. Там, где появляется иррациональная вина, уже нет места ответственности.

Еще опасность: ребенок, которого «затюкали» обвинениями, может уйти в полное отвержение критики. Сама мысль, что сейчас ему укажут на ошибку, ему невыносима, он уходит в глухую оборону. Так вырастают люди из племени «на работе одни идиоты», «на себя посмотри» и «да он сам меня первый подрезал».

7-9 лет: огребать или уворачиваться

Младший школьный возраст – время постоянного оценивания. Если родители солидаризуются со школой, начинают оказывать давление, наказывать, контролировать – ребенок встает перед выбором: вечно ходить в виноватых или научиться уворачиваться.

Опасность: если жизнь – это гонка, где то и дело ты должен переживать ситуации вины, опасности, оправляться от наказаний, спасаться от недовольства взрослых – у тебя просто не остается ресурса, чтобы воспитать в себе ответственность. Так у детей вырабатывается внешний локус контроля.

Что такое локус контроля?

Внешний: контрольная была слишком сложная; Вася меня отвлекал на уроке.

Внутрений: я не очень хорошо подготовился, отвлекся, мало потренировался.

10-12 лет: правила группы и свой моральный кодекс

Януш Корчак говорил: пусть дитя грешит. Он имел в виду: не дергайте ребенка по каждому поводу, он должен сам услышать голос своей совести, а не вашу ругань. В 10-12 лет не вы должны регулировать поведение ребенка: он уже во многом сам по себе. Вот-вот в его душе произойдет революция, родится самостоятельная моральная личность.

Подростки постоянно обсуждают между собой моральные вопросы. А попробуют родители завести этот разговор – и получат суровый отпор.

Опасность: если к 10-12 годам ребенку совершенно осточертели ваши моральные установки и упреки, он захочет добыть себе другой моральный кодекс. Он будет искать его в малой группе, в соцсетях, возможно даже в криминальной среде. Важно, чтобы ему не хотелось совершенно отойти от привитых вами норм.

17-20 лет: риски двойной и радикальной морали

Строго говоря, это уже не совсем дети. Мы, родители, уже сделали все что могли – но сейчас могут взойти неприятные «посевы» прошлого воспитания.

Опасность 1: непринятие двойной морали. Вообще-то правильно так, но если никто не смотрит, сделаем иначе. Или – это почти всегда надо, но иногда не надо. Молодая душа очень чувствительна к моральному релятивизму.

Опасность 2: поиск радикальной морали. Если родительская норма себя не оправдывает, есть риск обратиться к другой норме, криминальной, радикальной, жестокой. В свое время фашистское общество имело отличную подпитку в виде горячих сердцем молодых людей, которым позарез был нужен нравственный ориентир.опубликовано econet.ru.

© Людмила Петрановская

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