Молодость - она никуда не уходит. Она в потертой пижаме сидит напротив, обнимает чашку, потягивается, жует, а потом встает

У нее улыбка шире, чем кот в Чешире

Молодость - она никуда не уходит.

Она в потертой пижаме сидит напротив,

обнимает чашку, потягивается, жует,

а потом встает.

Рассыпает веснушки, рассказывает анекдоты,

пахнет печеньем, ванилью, шампунем, потом,

держит шире карман

и говорит «Ну мам!».

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Молодость никого никуда не водит.

Ни замуж, ни за нос, она просто стоит в проходе,

мурлычет песенку, плачет, несет ерунду,

а ты спотыкаешься об нее на ходу.

Каждый день она мелькает в осенней дымке,

на руках у нее рисунки, на джинсах дырки,

из-под фуфайки майка,

на майке — зайка.

У нее улыбка шире, чем кот в Чешире,

и друзья в Бат-Яме, Майями и на Кашире,

ей за десять минут доверишь любой секрет -

даже тот, которого нет.

У нее на коленке след от карандаша,

опять экзамен, бронхит и болит душа,

Ты ей: «сходи к врачу!»,

а она — не хочу!

С ней бесполезно бороться, но сладко мириться,

ее трудно вечером уложить, а с утра добудиться,

ей сегодня кажется, что мир дурак и урод,

а завтра наоборот.

Своего здоровья и опыта ей не дашь,

она лежит в темноте и грызет карандаш,

мы для нее невидимки, заколки, фон,

а она для нас — телефон.

Позвони себе в бессонницу той ночи

и промолчи. опубликовано econet.ru.

Автор: Виктория Райхер

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