Артикуляционные упражнения для детей

Эти упражнения будут полезны для логопедов и родителей детей, страдающих тяжелыми нарушениями речи.

Детский логопедический самомассаж мыщц лица

1. «Рисуем дорожки». Движения пальцев от середины лба к вискам.

2. «Рисуем яблочки». Круговые движения пальцев от середины лба к вискам.

3. «Рисуем ёлочки». Движения пальцев от середины лба к вискам. Движение направлено несколько по диагонали.

4. «Пальцевой душ». Легкое постукивание или похлопывание кончиками пальцев по лбу.

5. «Рисуем брови». Проводить по бровям от переносицы к вискам каждым пальцем поочередно: указательным, средним, безымянным и мизинцем.

6. «Наденем очки». Указательным пальцем проводить легко от виска по краю скуловой кости к переносице, затем по брови к вискам.

7. «Глазки спят». Закрыть глаза и легко прикрыть пальцами веки. Удержать в течение 3—5 секунд.

8. «Нарисуем усы». Движение указательными и средними пальцами от середины верхней губы к углам рта.

9. «Веселый клоун». Движение указательными и средними пальцами от середины нижней губы к углам рта, а затем вверх к скуловой кости.

10. «Грустный клоун». Движение указательными и средними пальцами от середины верхней губы к углам рта, а затем к углам нижней челюсти.

11. «Клювик». Движение указательным и средним пальцами от углов верхней губы к середине, а затем от углов нижней губы к середине.

12. «Погладим подбородок». Тыльной поверхностью пальцев поглаживать от середины подбородка к ушам.

13. «Расческа». Поглаживание губ зубами.

14. «Молоточек». Постукивание губ зубами.

15. Всасывание верхней и нижней губы попеременно.

16. Пожевывание попеременно то верхней, то нижней губы.

17. «Пальцевой душ». Набрать воздух под верхнюю губу и легко посту- кивать по ней кончиками пальцев, проделать то же самое движение, набрав воздух под нижнюю губу.

18. «Нарисуем три дорожки». Движение пальцев от середины нижней губы к ушам, от середины верхней губы к ушами, от середины носа к ушам.

19. «Нарисуем кружочки». Круговые движения кончиками пальцев по щекам.

20. «Погреем щечки». Растирающие движения ладонями по щекам в разных направлениях.

21. «Паровозики». Сжать кулаки и приставить их тыльной стороной к щекам. Производить круговые движения, смещая мышцы век сначала по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки. Можно сопровождать круговые движения ритмичным произнесением: «Чух, чух, чух».

22. «Пальцевой душ». Набрать воздух под щеки и легко постукивать по ним кончиками пальцев.

23. «Испечем блины». Похлопать ладошками по щекам.

24. «Умыли личико». Ладонями обеих рук производить легкие поглаживающие движения от середины лба вниз по щекам к подбородку.опубликовано econet

Автор: А.А. Шафеева, "Логопедический массаж"

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