50 способов жить на собственных условиях

Возьмите на вооружение эти простые правила, они сделают вашу жизнь лучше!

Как жить полноценной жизнью

1. Перестаньте зависеть от кофеина

Хотя люди думают, что они работают лучше на кофеине, на самом деле это не так. В действительности мы становимся такими зависимыми от кофеина, что мы используем его просто для того, чтобы вернуть существующее положение вещей. Когда мы его лишаемся, мы работаем хуже и становимся недееспособными. В своей книге «Душа освобождённая» Майкл Сингер утверждает, что ваша энергия должна приходить изнутри — из вашего «зачем» — а не от внешнего стимулятора. Научное обоснование является существенным и неудивительным: внутренняя мотивация разрушает внешнюю мотивацию каждый день недели. Откажитесь от кофеина и посмотрите, что произойдёт. Чтобы избежать головных болей, связанных с отказом от кофеина — который в основном является плацебо — заменяйте кофеин чем-то другим (другим плацебо). Через несколько дней без кофеина вы разовьёте уверенность в своей способности функционировать без него.

2. Молитесь утром, днём и вечером

В недавнем интервью на мероприятии Genius Network Джо Полиш спросил Тони Роббинса о том, что он делает, чтобы сосредоточиться. Тони проводит утренний ритуал, который включает несколько дыхательных упражнений и приёмы визуализации, которые приводят его в состояние ясности и сосредоточенности. Что касается меня, я использую молитву и размышление. Каким бы ни был подход, целью должна быть ясность и сосредоточенность.

3. Читайте одну книгу в неделю

Обычные люди стремятся к развлечениям. Необычные люди стремятся к образованию и обучению. Обычно самые успешные в мире люди читают как минимум одну книгу в неделю. Они постоянно учатся. Я могу легко одолеть одну аудиокнигу в неделю, просто слушая её во время пути в школу и прогулок в кампусе. Если каждое утро вы будете выделять даже 15–30 минут на чтение возвышающей и поучительной литературы, это изменит вас. За длительный период времени вы прочитаете сотни книг. Вы будете компетентны по нескольким темам. Вы сможете установить больше связей между разными темами.

4. Уделяйте по 5 минут на записи в свой дневник

Эта привычка изменит вашу жизнь. Ваш дневник будет:

очищать ваши эмоции и служить личным терапевтом;

подробно описывать вашу личную историю;

улучшать ваши творческие способности;

развивать и повышать вашу эрудицию;

помогать вам чётко представлять будущее, которое вы хотите создать;

увеличивать вашу способность прояснять свои цели;

увеличивать вашу благодарность;

улучшать ваши писательские навыки;

и многое другое…

Пяти минут в день более чем достаточно. Грег Мак-Каун, автор книги «Эссенциализм», рекомендует писать намного меньше, чем вы хотите — всего несколько предложений или абзацев, не больше. Это поможет вам избежать перегорания.

5. Заключите брак с любимым человеком

Исследования, проведённые экономистами, показали, что, даже с учётом возраста, образования и других демографических показателей, женатые люди делают на 10-50% больше, чем одинокие люди. Семейное положение даёт вам более высокую цель для того, чтобы быть продуктивным. Вы больше не являетесь одиноким бродягой, а отвечаете за другого человека. Брак также показывает вам то, что действительно важно в жизни. Конечно, тусовки и гулянки – это весело. Но слишком многие люди застряют на этом этапе и не узнают смысла построения жизни с другим человеком. Вы никогда не найдёте лучшего семинара или книги по личностному развитию, чем брак. Он покажет все ваши недостатки и слабости и побудит вас стать лучше, чем вы считали возможным.

6. Составьте список желаний и активно вычёркивайте в нём пункты

Большинство людей делают наоборот: они строят свои амбиции вокруг своей жизни, вместо того чтобы строить свою жизнь вокруг своих амбиций. Что вы должны обязательно сделать перед смертью? Начинайте с этого. Затем стройте свою жизнь с учётом этих желаний. Или же, как сказал Стивен Кови в своей книге «7 навыков высокоэффективных людей», начинайте с чётким представлением о конце. Полезным может быть простое умственное упражнение, заключающееся в том, чтобы представлять, что вам осталось жить всего 30 дней. Что бы вы сделали за эти 30 дней? Потом представьте, что вам осталось жить 5 лет. Что бы вы сделали за эти 5 лет?

Приступайте к работе. Переставайте делать вид, что вы будете жить вечно. Как сказал профессор Харольд Хилл, вы накапливаете большое количество завтра, и вы обнаруживаете, что у вас ничего нет, кроме массы пустых вчера.

7. Перестаньте употреблять рафинированный сахар

Если вы перестанете употреблять сахар, ваш мозг кардинально изменится. Фактически, многие исследования показывают, что рафинированный сахар хуже для нашего мозга, чем для нашей талии. По утверждению доктора Уильяма Мартина, рафинированный сахар является ничем иным, как ядом, потому что он лишён полезных веществ, витаминов и минералов. Было доказано, что рафинированный сахар делает нас раздражёнными, заставляет нас принимать поспешные решения и отупляет нас. Опять же, как в случае кофеина, если вы перестанете есть рафинированный сахар, вы будете испытывать некоторый дискомфорт. Но, как в случае любой хорошей привычки, положительные результаты будут видны в долгосрочной перспективе.

8. Воздерживайтесь от всей еды и калорийных напитков 24 часа в неделю

Суточные голодания являются популярным способом поддержания здоровья и бодрости. Воздержание от пищи использует заложенные в человеческом организме способности к самолечению. Радикальные улучшения здоровья происходят, когда пищеварительной системе даётся покой, и органы получают массу времени на собственное восстановление и лечение.

Регулярные голодания могут:

повышать эффективность пищеварения;

увеличивать ясность ума;

увеличивать физическую и психическую энергию;

удалять токсины;

улучшать зрение;

давать общее чувство комфорта.

Как и в случае всех остальных привычек, практика облегчает воздержание от пищи. Я голодал на протяжении многих лет, и это является наилучшим, что я сделал для своего здоровья. Воздержание от пищи также является одним из наиболее признанных приёмов в религиозных и духовных практиках. Я также использую воздержание от пищи для достижения духовной ясности и очищения.

9. Воздерживайтесь от Интернета 24 часа в неделю

В ваше тело происходит вмешательство, когда вы голодаете. Вашему мозгу и отношениям это тоже не помешало бы. Отключайтесь от матрицы. Если вы ещё на себе это не испытали, имейте в виду, что человеческие существа могут быстро впадать в зависимость от чего-либо. Мы любим кофе, сахар и Интернет. И все эти вещи прекрасны. Но наша жизнь может стать намного лучше, если их использовать разумно.

Целью воздержания от Интернета является возможность воссоединения с собой и своими любимыми. Поэтому вам, наверное, не следует делать это одновременно с воздержанием от пищи. Поскольку еда является одним из самых сильных способов образования связей. Вы будете поражены тем, насколько вы привязаны к своим любимым, когда вы уделяете им безраздельное внимание. Поначалу может даже казаться непривычным настоящий разговор без заглядывания в телефон каждые три минуты.

10. Перестаньте узнавать новости или читать газеты

Хотя количество военных действий и смертей от рук человека уменьшается в глобальном масштабе, вы так не подумаете при просмотре новостей по телевизору или чтении газет. Напротив, эти СМИ имеют план. Их цель заключается в том, чтобы обращаться к вашим страхам путём раздувания чрезвычайных случаев. Если бы они этого не делали, количество просмотров резко снизилось бы. Когда вы избавитесь от отравляющей грязи, которой являются публичные новости, вы удивитесь тому, насколько оптимистичнее станет ваше мировоззрение. Нет никакой объективной реальности. Наоборот, мы живём в воспринимаемых реальностях и, следовательно, ответственны за принимаемое нами мировоззрение.

11. Делайте что-то, что вас пугает, каждый день

Но вам не нужно постоянно бороться со своими страхами. Фактически, как сказал Даррен Харди, вы можете быть трусом в 99,9305556% случаев. Вам нужно быть мужественным лишь в течение 20 секунд. Двадцать секунд страха – это всё, что вам нужно. Если вы ежедневно мужественно противостоите страху в течение 20 секунд, прежде чем вы это узнаете, вы будете в другой социально-экономической и социальной ситуации. Что бы вы ни хотели сделать, делайте это. Предвкушение события намного мучительнее самого события. Поэтому просто делайте это и прекращайте внутренний конфликт.

В большинстве случаев ваши страхи являются необоснованными. Как сказал Сет Годин, наша зона комфорта и наша зона безопасности – это разные вещи. Вполне безопасно сделать неудобный телефонный звонок. Вы не умрёте. Признавайте, что большинство вещей за пределами вашей зоны комфорта являются вполне безопасными.

12. Делайте что-то доброе для кого-то каждый день

Если мы слишком заняты, чтобы помогать другим людям, мы что-то упускаем. Выделение времени на спонтанную, а также плановую помощь другим людям является самой большой радостью в жизни. Помощь другим открывает вам ваши новые стороны. Это позволяет вам установить более сильную связь с теми, кому вы помогаете и человечеством в целом. Это проясняет то, что является действительно важным в жизни.

13. Рано ложитесь спать и рано просыпайтесь

По результатам бесчисленных исследований, люди, которые рано ложатся спать и рано встают с постели, являются лучшими учениками. Гарвардский биолог Кристоф Рэндлер обнаружил, что те, кто рано ложится и рано встаёт утром, являются более инициативными и могут с большей вероятностью предвидеть проблемы и эффективно сводить их к минимуму, что ведёт к большему успеху в бизнесе.

Вот ещё несколько подтверждённых результатами исследований преимуществ тех, кто рано ложится и рано встаёт по утрам:

они являются лучшими планировщиками;

в целом они являются более здоровыми как личности;

они лучше спят;

они являются более оптимистичными, удовлетворёнными и добросовестными.

Если вы рано встаёте утром, это позволяет вам проактивно и сознательно планировать свой день. Утро можно начинать с ритуала, который задаёт тон на весь день. Во время своего утреннего ритуала можно молиться, заниматься физическими упражнениями, слушать или читать вдохновляющий контент и делать записи в своём дневнике. Этот ритуал даст вам намного больший прилив энергии, чем чашка кофе.

14. Каждую ночь спите по 7 часов или больше

Надо признать, что сон так же важен, как еда и питьевая вода. Несмотря на это, миллионы людей мало спят и сталкиваются в результате этого с большими проблемами. Национальный фонд сна (NSF) провёл исследования, результаты которых показывают, что, по меньшей мере, 40 миллионов американцев страдают более чем от 70 различных расстройств сна; кроме того, 60% взрослых и 69% детей страдают от одной или более проблем со сном несколько раз в неделю. Кроме того, более 40% взрослых днём страдают от сильной сонливости, которая мешает их повседневным занятиям, как минимум, несколько раз в месяц, при этом 20% взрослых страдают от этой проблемы несколько раз в неделю или больше.

С другой стороны, получение здорового количества сна даёт следующее:

улучшение памяти;

продление жизни;

уменьшение воспаления;

увеличение творческих возможностей;

повышение внимания и концентрации;

уменьшение жира и увеличение мышечной массы с помощью физических упражнений;

снижение стресса;

уменьшение зависимости от таких стимуляторов, как кофеин;

снижение риска попадания в аварии;

уменьшение риска депрессии.

15. Заменяйте тёплый душ холодным

Тони Роббинс вообще не употребляет кофеин. Вместо этого, он начинает каждое утро с прыжка в бассейн с температурой воды около 14 градусов Цельсия. Погружение в холодную воду радикально содействует физическому и психическому здоровью. Если регулярно заниматься погружением в холодную воду, это обеспечивает длительные изменения в иммунной, лимфатической, кровеносной и пищеварительной системах вашего организма, которые повышают качество вашей жизни. Холодные ванны также могут увеличивать потерю веса, так как они ускоряют метаболизм.

По результатам исследования, проводившегося в 2007 году, регулярный приём холодного душа позволяет эффективнее бороться с симптомами депрессии, чем выписываемые по рецептам лекарства. Это объясняется тем, что холодная вода вызывает приток в мозг повышающих настроение химических веществ, которые создают у вас ощущение счастья. В моём случае холодная вода усиливает мою силу воли и увеличивает мои творческие возможности и вдохновение. Стоя под холодным душем, я замедляю дыхание и успокаиваюсь. После того как я успокоюсь, я чувствую себя суперсчастливым и вдохновлённым. Начинает появляться масса идей, и я становлюсь мотивированным для достижения своих целей.

Вот совет новичкам: начинайте с тёплого душа, как обычно. Дайте тёплой воде размять ваши мышцы. После того как вы разомнётесь и помоетесь, полностью выключайте теплую воду и включайте одну холодную воду. На самом деле это не так уж плохо. Постойте под холодной водой 60–90 секунд и выходите из душа. Вы будете очень довольны.

16. Говорите «Нет» людям, обязательствам, запросам и возможностям, которые вас больше не интересуют

Ваши 20 секунд ежедневного мужества будут с большей долей вероятности включать необходимость говорить «Нет» на предложения, которые на самом деле не важны. Но как можно отказаться от некоторых возможностей, если вы не знаете, чего вы хотите? Как и большинство людей, вы будете соблазняться первой возможностью, которая вам будет попадаться. Или же вы будете распыляться на программы других людей.

Но если вы знаете, что вам нужно, вы будете иметь мужество отказываться даже от блестящих возможностей, потому что, в конечном счёте, они отвлекают вас от вашей цели.

17. Говорите «Спасибо» за каждую оказанную вам услугу

Удивительно, когда вы встречаете человека, который является экспрессивно и искренне благодарным. Это является удивительным, потому что, откровенно говоря, это является редким.

Я помню один момент в своей работе официантом в ресторане в подростковом возрасте. Всякий раз, как я подходил к одному столу, вне зависимости от того, доливал ли я воду, приносил еду или ещё что-то делал, человек за этим столом (не старше 20 лет) вежливо меня благодарил. И я мог сказать по тому, как он в это время смотрел мне в глаза, что он говорил это осмысленно.

Это событие оказало на меня драматическое влияние. Оно было таким простым и в то же время таким красивым. Я сразу полюбил этого человека и хотел обслуживать его снова и снова.

Интересно, что, по данным одного исследования, если вы говорите «Спасибо», это на 66% увеличивает предложение помощи от тех, кто оказывает вам услугу. Хотя здесь целью является альтруизм, не удивляйтесь если ваша привычка вежливо говорить «Спасибо» даст вам ещё больше поводов для благодарности.

18. Говорите «Я люблю тебя» больше трёх раз в день самым важным людям в вашей жизни

По данным нейробиологических исследований, чем больше вы выражаете любовь (типа благодарности), тем больше вас любят другие люди. Печально, что людям внушают абсурдные представления по поводу того, чтобы быть уязвимым и любящим в отношениях. Только сегодня утром моя жена и я должны были уговаривать и побуждать наших троих приёмных детей сказать что-то хорошее друг о друге, а также сказать, что они любят друг друга. Все наши дети постоянно ругаются и унижают друг друга.

Вы знаете это ужасное чувство: когда вы хотите сказать «Я люблю тебя», но сдерживаетесь. Это может быть странным, но если вы скажете своим друзьям и членам семьи, что вы их любите, они будут потрясены.

Я однажды познакомился с одним полинезийским миссионером, который искренне говорил всем, что он их любит. Я спросил его, зачем он это делает. Его ответ изменил мою жизнь. «Когда я говорю людям, что я их люблю, это меняет не только их, но и меня. Я говорил всем окружавшим меня людям, что я их люблю. Они чувствовали, что я их ценю. Те, кто меня знает, стали ожидать этих слов, и когда я забывал их сказать, им этого не хватало».

19. Потребляйте 30 грамм белка в первые 30 минут после пробуждения

Дональд Лейман, заслуженный профессор по питанию из Университета Иллинойса, рекомендует употреблять не меньше 30 грамм белка на завтрак. Аналогичным образом, Тим Феррис в своей книге «Тело за 4 часа» также рекомендует употреблять 30 грамм белка в первые 30 минут после пробуждения. По утверждению Тима, его отец делал это и сбросил около 9 кг веса за месяц.

Богатая белками пища позволяет вам дольше оставаться сытым, чем другие продукты, потому что на их переваривание в желудке требуется больше времени. Также белки поддерживают постоянный уровень сахара в крови, что предотвращает резкие приступы голода.

Тим даёт четыре рекомендации по получению соответствующего количества белка по утрам:

во время завтрака как минимум 40% калорий должны быть белками;

для этого подойдут три яйца (в каждом яйце около 6 г белка);

если вы не любите яйца, используйте ветчину из индейки, ветчину или колбасу из органической свинины или домашний творог;

или же можно сделать протеиновый коктейль с водой.

Для людей, которые не употребляют молочные продукты, мясо и яйца, есть растительные белки. Они, в частности, содержатся в бобовых, овощах и орехах.

20. Прослушивание аудиокниг и подкастов с большей скоростью ускоряет изменения в вашем мозге

С нормальной скоростью аудиокниги слушали три года назад. Сейчас появилась мода, особенно распространённая в Силиконовой долине, слушать аудиокниги со скоростью, которая на 150 или 200 процентов больше нормальной скорости, которая называется «скоростным прослушиванием».

В 2010 году технологический блог GigaOm предложил «скоростное прослушивание подкастов» в качестве метода экономии времени.

21. Определите, где вы хотите оказаться через пять лет, и попытайтесь попасть туда за два года

Всегда есть более быстрый путь, чем вы думаете. Фактически, постановка целей может замедлять ваш прогресс и понижать ваш потенциал, если вы слишком сильно на это полагаетесь. В интервью журналу Success Тим Феррис сказал, что у него нет пятилетних или десятилетних целей. Он работает над «экспериментами» и проектами 6-12 недель. Если они оказываются очень хорошими, их можно продлевать бесконечно. Тим предпочитает использовать наилучшие возможности вместо того, чтобы застревать в одной колее. И, по его словам, этот подход позволяет ему продвигаться намного дальше, чем он планировал.

22. Удаляйте все ненужные вещи из вашей жизни (начните со своего шкафа)

Вы не пользуетесь большинством своих вещей. Вы не носите большую часть одежды, которая висит в вашем гардеробе. Избавляйтесь от них. Они высасывают энергию из вашей жизни. Они также являются спящими ценностями, ожидающими обмена на доллары. Избавление от ресурсов, которые используются недостаточно, подобно впрыскиванию мотивации и ясности в ваш кровяной поток. В то время как эта неиспользованная энергия удаляется, в вашу жизнь вливается волна позитивной энергии. Эту энергию можно использовать с большей пользой и продуктивностью.

23. Заменяйте углеводы здоровыми жирами

Многие исследования показывают, что здоровые жиры не делают вас толстыми. На самом деле вас делают толстыми очищенные углеводы и сахара. Делайте акцент на овощах, здоровых жирах и белках. Ешьте авокадо, орехи и рыбу. Даже кокосовое масло, несмотря на нынешнюю рекламную шумиху, всё ещё является подходящим вариантом.

Здоровые жиры подходят для мозга и восстановления организма. Если вы направляете свою энергию на развитие и восстановление мозга, вы будете лучше работать в физическом и умственном планах.

Держитесь подальше от белой муки. Одна только она произведёт громадные изменения в химическом составе вашего организма и мозга. Следует также разумно употреблять фрукты с высоким содержанием сахара.

24. Купите соковыжималку и делайте сок несколько раз в неделю

Выжимание сока является потрясающим способом получения массы витаминов и питательных веществ из фруктов и овощей. Эти питательные вещества могут делать следующее:

способствуют предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний, рака и разных воспалительных болезней;

защищают от оксидативного повреждения клеток от химических веществ и загрязнения.

Есть несколько походов к употреблению сока. Можно восстанавливать ваш организм, проводя «чистку» соком в течение 3-10 дней. Или же можно просто включать сок в обычный рацион. Время от времени я использую оба подхода. Я всегда чувствую себя намного лучше после употребления сока, особенно если я ввожу в свой организм массу таких свежих овощей, как листовая или кудрявая капуста.

25. Выбирайте веру во что-то большее, чем вы сами – легко быть скептиком

В своей вечной книге «Думай и богатей» Наполеон Хилл объясняет, что фундаментальным принципом создания богатства является присутствие веры, которую он определяет как визуализацию и убеждённость в осуществлении желания. Если вы не верите в свои мечты, вероятность их осуществления стремится к нулю. Но если вы полностью уверены в том, что ваша мечта сбудется, вселенная поможет в её осуществлении. В нашей культуре, как и в случае выражения любви, многие не признают такие идеи, как вера. Тем не менее, в последнее время для всех лучших умов в области бизнеса, вера была основой успеха.

26. Перестаньте зацикливаться на результате

Исследования показали, что ожидания по поводу собственных способностей служат лучшим средством для прогнозирования высокой производительности, чем ожидания по поводу конкретного результата. В своей книге «Сам себе MBA» Джош Кауфман объясняет, что при постановке целей следует ориентироваться на то, что вы можете контролировать (т.e. ваши усилия), а не на результаты, которые вам не подконтрольны.



Ожидайте от себя оптимальной производительности и позволяйте фишкам падать, как им заблагорассудится. Проще говоря: делайте то, что является правильным, и ожидайте результатов.

27. Выделяйте ежедневно не менее часа на расслабление



В своей погоне за успехом многие из нас становятся трудоголиками. Однако расслабление является очень важным для успеха. Это похоже на отдых между упражнениями в спортзале. Без отдыха ваша тренировка будет менее эффективной.

По глупости люди подходят к своей жизни как к тренировкам без перерывов на отдых. Они принимают стимуляторы, чтобы работать всё дольше и дольше. Но этот подход не является жизнеспособным или здоровым. Он также плохо влияет на продуктивность и творческие способности в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

28. Искренне извиняйтесь перед людьми, с которыми вы плохо обошлись

Каждый день люди делают ошибки по несколько раз в день. Печально, что большую часть времени мы ведём себя как дети и виним в своих ошибках внешние факторы. Исследования показали, что люди, которые открыто и часто не извиняются, испытывают более высокие уровни стресса и тревожности. Вам не нужна эта запертая энергия в вашей жизни. Раскаивайтесь и отпускайте её. От вас не зависит прощение других людей.

29. Дружите с людьми, которые вас вдохновляют

Очень важно то, с кем вы проводите время. Ещё важнее то, с людьми какого типа вы чувствуете себя комфортно. Ваш уровень комфорта является одним из самых чётких показателей вашего характера. Одно из самых мучительных переживаний в мире заключается в том, что вы начинаете чувствовать дискомфорт в компании своих давних друзей. Когда вы растёте, развиваетесь и стремитесь к большему, вы начинаете искать себе другую компанию. Бедность любит компанию. Не позволяйте ей сдерживать вас. Двигайтесь вперёд, но никогда не избавляйтесь от любви, которую вы испытываете к этим людям.

30. Откладывайте не меньше 10% своего дохода

Обложение себя десятиной является основным принципом создания богатства. Большинство людей сначала платят другим людям. Большинство людей живут не по средствам. По данным переписи населения 2010 года, в США живут 234,56 миллиона человек старше 18 лет, каждый из которых в среднем должен 3761 доллар по автоматически возобновляемым кредитам. В средней семье американцы также должны 11244 доллара по займам на образование, 8163 доллара по кредитам на автомобили и 70322 доллара по закладным.

Простой переход на кофе домашнего приготовления сэкономит вам в среднем 64,48 доллара в месяц (или 2 доллара в день) или 773,80 доллара в год. Путём вложения сэкономленных средств в совместный фонд со средней процентной ставкой 6,5% и реинвестированием дивидендов в другие совместные фонды за десять лет 64,48 доллара, которые вы экономите каждый месяц, можно увеличить до 10981,93 доллара. Моя жена однажды училась бухучёту у всемирно известного бухгалтера. Вот что он сказал на первом занятии: «Самая важная вещь, которую вы узнаете на этом курсе и которой большинству людей так и не удаётся научиться: тратьте меньше, чем зарабатываете. Если вы будете это делать, вы будете финансово свободным».

31. Платите десятину или отдавайте 10% своего дохода

Многие из самых богатых людей в мире приписывают свою нормальную финансовую жизнь и богатство тому, что они отдают другим часть своих средств. Большинство людей стараются накопить как можно больше денег. Однако естественным принципом создания богатства является щедрость. Когда вы будете отдавать щедро и разумно, вы будете поражены увеличением вашего потенциала для заработка. Вы разовьёте, черты необходимые для радикального создания богатства. С духовной точки зрения, всё, что мы имеем, принадлежит Богу (или Земле). Мы являемся лишь управляющими своих владений. Когда мы умираем, мы не берём деньги с собой. Так зачем их копить?

32. Выпивайте 2-3 литра воды в день

Люди в основном состоят из воды. Когда мы пьём воду в нормальных количествах, у нас меньше талия, здоровее кожа и лучше работают мозги. Фактически, когда мы пьём достаточно воды, можно смело сказать, что мы лучше себя чувствуем во всех отношениях. Это элементарно. Если вы не пьёте воду в достаточном количестве каждый день, вам следует критично оценить свои жизненные приоритеты.

33. Лучше купите маленький дом, но не арендуйте жилье

Я поражён тем, сколько людей каждый месяц платят сумасшедшие деньги за аренду жилья в больших городах. Когда я с женой переезжал в Клемсон, мы проделали много предварительной работы, чтобы узнать, сможем ли мы купить там дом. Шокирующим является то, что наши выплаты по закладной намного меньше того, что большинство наших друзей платит за аренду. После четырёх лет жизни в Клемсоне мы заработали несколько тысяч долларов на акциях и ещё больше – на повышении стоимости активов. Наоборот, многие из наших друзей просто перекладывают сотни долларов в чужие карманы каждый месяц. Зарабатывание на акциях подобно пассивному доходу. Каждый месяц, когда вы платите по закладной, вы на самом деле сохраняете эти деньги. Так что, вы не «тратите, чтобы жить», как большинство людей. Вы живёте бесплатно и в то же время откладываете деньги и часто зарабатываете на повышении стоимости активов.

34. Проверяйте почту и уведомления соцсетей, по меньшей мере, через 60–90 минут после пробуждения

Большинство людей проверяют электронную почту и уведомления соцсетей сразу после пробуждения. Это приводит их в реактивное состояние на остаток дня. Вместо того чтобы жить по своим планам, они реагируют на планы других людей. Когда вы просыпаетесь и ставите на первое место себя, а не других людей, вы ставите себя в положение победителя до начала игры. Посвящайте себе первые несколько часов после пробуждения, чтобы вы могли быть как можно лучшим для других людей. Мой утренний ритуал состоит из молитвы, внесения записей в мой дневник, прослушивания аудиокниг во время физических упражнений и принятия холодного душа.

35. Делайте несколько радикальных изменений в своей жизни каждый год

Перестраивайтесь каждый год. Новизна является противоядием от монотонности. Приступайте к новым занятиям и вступайте в новые отношения. Пробуйте то, чего вы никогда не делали раньше. Идите на риски. Больше развлекайтесь. В 2015 году мы с женой решили взять троих приёмных детей (в возрасте 5, 7 и 9 лет). Я уволился с работы и начал вести блог. Я полностью изменил свой рацион. Я изменил весь свой распорядок дня. Я планирую менять всю свою жизнь к лучшему каждый год.

Перемены пугают людей. Они вытаскивают вас из вашей зоны комфорта. А это именно то, что вам нужно. Всегда старайтесь быть самым глупым в своём окружении, и вы будете быстро совершенствоваться.

36. Определите, что для вас значит быть богатым и счастливым

Нет двух одинаковых людей. Так почему же у нас должен быть один стандарт успеха? Стремление к установленному обществом стандарту успеха представляет собой бесконечные крысиные бега. Всегда кто-то будет лучше вас. У нас никогда не будет времени на всё. Вместо этого, мы признаём, что каждое решение имеет альтернативную стоимость. Когда мы выбираем одну вещь, мы не можем одновременно делать несколько других вещей. Мы должны определять собственные успех, богатство и счастье, потому что иначе общество сделает это за нас. Мы всегда будем сравнивать себя с другими людьми и соперничать с ними. Наша жизнь будет бесконечной гонкой за следующей целью. Мы никогда не будем испытывать удовлетворения.





37. Меняйте свои чувства, мысли и действия в отношении денег

Большинство людей имеет ненормальные отношения с деньгами. Это не обязательно их вина; их этому научили. Чтобы изменить свой финансовый мир, вам нужно изменить свою парадигму и чувства в отношении денег. Вот несколько основных убеждений большинства самых успешных людей в мире:

в рыночной экономике каждый может заработать столько денег, сколько он хочет;

ваш прошлый опыт, самые высокие уровни образования или IQ не имеют значения, когда речь идет о зарабатывании денег;

чем большую проблему вы решите, тем больше денег вы заработаете;

ожидайте заработать много денег;

то, на чем вы сосредоточиваете своё внимание, расширяется, и если вы верите в ограниченность, вы будете иметь мало;

если вы верите в неограниченное богатство, вы будете привлекать богатство;

если вы приносите большую пользу другим, вы имеете право зарабатывать столько денег, сколько вы хотите;

вас никто не заметит, не спасёт и не сделает богатым, так что если вы хотите быть успешным, вы должны добиваться этого самостоятельно.

Когда вы разовьёте нормальные отношения с деньгами, вы будете иметь больше. Вы не будете тратить деньги на ерунду, как большинство людей. Вы будете больше сосредоточиваться на ценности, а не на цене.

38. Вкладывайте деньги только в отрасли, о которых вы информированы

Уоррен Баффетт не вкладывает деньги в технологии, потому что он ничего в них не понимает. Вместо этого, он вкладывает деньги в банковское дело и страхование, в которых он разбирается.

Тем не менее, многие люди вкладывают деньги в то, что они не понимают. Я тоже делал эту ошибку. Я однажды вложил несколько тысяч долларов в незнакомое мне дело. Хотя на бумаге вложение казалось прекрасным, на деле оно обернулось провалом. Мне не хватало знаний для принятия взвешенного решения. Я доверился другим людям. А никому не нужен ваш успех, кроме вас. С тех пор я стараюсь ответственно вкладывать свои деньги в то, по поводу чего я могу принимать взвешенные решения.

39. Создайте источник пассивного дохода для обеспечения возможности заниматься основными делами

Мы живём в беспрецедентные времена. Никогда прежде не было так легко создавать источники пассивного дохода. Вне зависимости от ваших способностей и интересов, вы можете создать бизнес, который будет работать круглосуточно, в то время как вы спите, валяетесь на пляже или играете со своими детьми.

Если вы хотите освободить время и энергию для самых важных вещей, или вкладывайте деньги в то, в чём вы разбираетесь (например, недвижимость, коммерческие предприятия, совместные фонды), или создайте бизнес, который не требует вашего участия (например, создайте онлайновый учебный курс о том, что вы хорошо знаете).

40. Имейте несколько источников дохода (чем больше, тем лучше)



Большинство людей получает доход из одного источника. Однако большинство богатых людей имеет несколько источников дохода. Я знаю людей, которые ежемесячно получают доход из сотен источников. Что произойдёт, если вы сделаете так, что вы каждый месяц будете получать доход из 5 или 10 разных источников, и при этом некоторые из них будут приносить доход автоматически? К тому же, после нескольких лет целенаправленной и сосредоточенной работы вы сможете иметь несколько источников дохода.

41. Отслеживайте, по меньшей мере, одну привычку или поведение, которые вы пытаетесь улучшить

Отслеживание является непростым делом. Если вы пробовали это делать раньше, скорее всего, вы отказались от этой затеи через несколько дней. В то же время, по данным многочисленных исследований, отслеживание и оценка поведения позволяют улучшать его кардинальным образом.

Лучше всего отслеживать несколько вещей одновременно. Если вы хотите отслеживать свой рацион, в этом случае можно использовать такой забавный метод, как фотографирование всего, что вы едите. Это даёт вам время на то, чтобы решить, действительно ли вы хотите ввести всё это в свой организм.

Так что, к отслеживанию можно подходить творчески. Делайте то, что работает в вашем случае. Используйте методы, которые вам подходят, но начните отслеживать. Когда вы отслеживаете что-то, вы начинаете относиться к этому осознанно. А когда вы отчитываетесь о чём-то, вы становитесь ответственным за это. Но отчитываться в электронной таблице или приложении – это не то же самое, что отчитываться перед живым человеком, особенно перед человеком, которому вы доверяете и которого вы уважаете.

42. Включайте в список ежедневных дел не больше 3 пунктов

Некоторые люди думают, что упорная работа является рецептом успеха. Хотя это абсолютная правда, усилия часто вкладываются не в то дело. Большинство людей, в первую очередь, концентрируются на процессе работы, а не на результате. В то же время, люди, которые сначала определяют результаты своей работы, могут выбрать наиболее эффективную стратегию.

Тим Феррис в своей книге «Тело за 4 часа» объясняет то, что он называет минимальной эффективной дозой (MED), что представляет собой всего лишь наименьшую дозу, которая будет давать желаемый результат, а доза, которая превышает MED, будет просто лишней. Вода закипает при 100°C при стандартном давлении, и она не станет «более кипячёной», если вы добавите больше тепловой энергии.

43. Утром первым делом застилайте свою постель

По данным психологических исследований, те, кто застилает свою постель утром, счастливее и успешнее тех, кто этого не делает. Вот ещё некоторые данные по этому поводу:

71% людей, которые застилают постель, считают себя счастливыми;

в то же время 62% людей, которые не застилают постель, несчастны;

люди, которые застилают постель, также с большей долей вероятности любят свою работу, владеют домом, регулярно занимаются спортом и чувствуют себя хорошо отдохнувшими;

тогда как люди, которые не застилают постель, ненавидят свою работу, снимают квартиры, не ходят в спортзал и просыпаются уставшими.

Это кажется таким простым. Тем не менее, когда вы утром первым делом застилаете постель, вы в этот день совершаете своё первое достижение. Это ставит вас в положение «победителя». Так что, застилайте свою постель по утрам! Это занимает всего 30 секунд.

44. Делайте один смелый запрос раз в неделю (что вам терять?)

Я попал в магистратуру после истечения срока подачи заявок, потому что я просил. Я получил бесплатные билет на игру НБА, потому что я попросил их у нескольких игроков, которых я увидел в гостинице. Мою работу разместили в изданиях более высокого уровня, потому что я просил. Очень немногие вещи просто случайно даются вам во взрослой жизни. В большинстве случаев их нужно зарабатывать или просить. Тем не менее, сейчас каждому доступно много возможностей, если они наберутся мужества и смирения, чтобы попросить. Вся индустрия краудфандинга основана на запросах. Начинайте делать смелые и дерзкие запросы. В худшем случае вы получите отказ. Когда вы вообще ничего не просите, вы теряете по умолчанию. И вы никогда не узнаете об упущенных вами возможностях. Но не продавайте себя дёшево. Приглашайте красивую девушку на свидание. Просите повышения или большой возможности на работе. Просите людей вложить деньги в вашу идею.

45. Будьте спонтанно щедрым с незнакомыми людьми, по меньшей мере, раз в месяц

Жизнь состоит не только из ваших достижений или приобретений. Она в большей степени связана с тем, кем вы становитесь и что вы вкладываете.

Интересно, что, по данным исследования Йельского университета, люди инстинктивно склонны к щедрости и сотрудничеству. Однако если вы останавливаетесь и думаете о том, чтобы быть полезным или щедрым, вы будете таковым с меньшей долей вероятности. И чем дольше вы ждёте, тем меньшей становится вероятность вашей полезности. Этот принцип применим и к другим сферам деятельности, например, в творчестве. Чем дольше вы медлите перед тем, как что-то сделать, тем меньше вероятность того, что вы это сделаете. Поэтому будьте спонтанным. Если вы едете по дороге и видите на обочине человека, у которого проблемы с автомобилем, просто остановитесь и помогите ему. Не думайте об этом. Как объясняет Малкольм Гладуэлл в книге «Озарение», резкие решения часто намного лучше продуманных решений.

46. Пишите и размещайте для кого-то короткие заботливые записки раз в день

Написанные от руки письма производят большее впечатление и запоминаются на большее время, чем электронные сообщения. Бумажные послания могут быть такими впечатляющими, что люди часто хранят их долгое время, а иногда и всю жизнь.

Джек Кэнфилд учил, что если вы будете писать 3-5 записок в день, это изменит ваши отношения. В мире электронной почты кажется неэффективным писать письма от руки и отправлять их обычной почтой. Но в отношениях не идёт речь об эффективности.

Написанные от руки письма изменят не только ваши отношения, но и вас. По данным исследований, письменные упражнения в большей степени способствуют развитию мозга, чем набор текста на клавиатуре.

Собственноручно написанные письма будут отпечатываться и в вашей памяти, позволяя и вам, и вашему адресату вспоминать о драгоценных моментах.

Бумажные послания придают остроты вашим отношениям, добавляя в них элемент развлечения. Вызывает волнение размещение милых записок в случайных местах, где их смогут найти ваши любимые. Кладите их под стеклоочистители ветрового стекла машины любимого человека, чтобы он мог найти их после тяжёлого рабочего дня. А потом прячьтесь неподалёку и ждите, пока записка не будет найдена. Вы увидите, как загорятся глаза вашего любимого и как на его лице появится улыбка.

Вот другие возможные места для размещения записок:

в холодильнике;

в шкафу;

на компьютерной клавиатуре;

в обуви;

в кошельке;

в почтовом ящике.

47. Становитесь хорошими друзьями со своими родителями

У многих людей ужасные отношения с родителями. Я тоже не очень ладил со своими родителями. Период взросления может быть сложным, и иногда наши родители принимают ужасные решения, которые негативно сказываются на нас. Однако мои родители стали моими лучшими друзьями. Они являются моими доверенными людьми. Я обращаюсь к ним за советами. Они понимают меня, как никто другой. Биология – это сильная вещь.

Хотя я смотрю на вещи не так, как мои родители, я люблю их и уважаю их точку зрения. Я люблю заниматься спортом со своим отцом и разговаривать о больших идеях со своей мамой. Я не могу представить свою жизнь без близкого общения с ними.

Если ваши родители ещё живы, возродите с ними отношения или усильте пламя. Вы получите огромную радость от этих отношений.

48. Чистите зубы ниткой

Около 50% американцев утверждают, что они ежедневно чистят зубы нитью, хотя мне кажется это большим преувеличением. Но в любом случае использование нити для чистки зубов имеет большие выгоды.

Ежедневная чистка зубов нитью предотвращает пародонтит и выпадение зубов. У всех на зубах образуется налёт, а его можно удалить только с помощью зубной нити или процедуры глубокой очистки у стоматолога. Образование налёта ведёт к появлению дупел, разрушению зубов и пародонтиту. При отсутствии надлежащего лечения пародонтит может стать фактором риска в случае сердечных заболеваний, диабета и большой массы тела.

49. Ешьте со своей семьей, по меньшей мере, раз в день

По возможности, ежедневно ешьте со своими любимыми хотя бы раз в день. Это может быть завтрак, обед или ужин. Мы стали такими занятыми, что мы всё делаем на ходу. Мы забыли, что значит просто быть со своими любимыми. Совместный приём пищи создаёт чувство общности, как ничто другое. Подростки, которые едят с семьёй меньше трёх раз в неделю, могут с большей долей вероятности злоупотреблять выписываемыми по рецепту лекарствами и употреблять другие запрещённые наркотики, помимо марихуаны (в 3,5 раза), употреблять марихуану (в 3 раза), курить сигареты (в 2,5 раза) и пробовать алкоголь (в 1,5 раза).

50. Выделяйте время на благодарность за то, что вы имеете, по меньшей мере, раз в день

Благодарность является универсальным средством от всех мировых проблем. Римский философ Цицерон назвал её «матерью всех добродетелей». Когда вы проявляете благодарность, ваш мир меняется. Нет никакой объективной реальности. Все люди воспринимают реальность, когда они избирательно занимаются важными для них делами. Отсюда, одни люди замечают добро, а другие – зло. Благодарность означает менталитет изобилия. Когда вы думаете таким образом, мир является вашей устрицей. Для вас есть безграничные возможности.

Люди являются магнитами. Когда вы благодарны за то, что вы имеете, вы будете привлекать больше позитива и добра. Благодарность является заразной. Она меняет не только ваш мир, но и всех людей, с которыми вы контактируете. опубликовано econet

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