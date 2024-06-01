Как справиться с детской ревностью у братьев и сестер

Мама двоих дочерей честно рассказывает о том, как тяжело иметь дело с детской ревностью, и что она делала...

Мама двоих дочерей честно рассказывает о том, как тяжело иметь дело с детской ревностью, и что она делала, чтобы помочь старшей научиться справляться с бурными эмоциями.

11 советов

Между мной и моей старшей сестрой было 16 лет разницы, поэтому ревновать родителей к родившейся сестре мне в своё время не приходилось, только безграничная любовь и понимание.

Зато со своей старшей дочкой пришлось тяжело, когда появилась младшая. На самом деле, еще до ее появления, потому что кризис трехлетнего возраста и беременная мать с пляшущими гормонами — это вафли. Я вспоминаю то время с одной мыслью – как же можно было быть настолько непонимающей, не видящей ничего, тугой. Как же так, почему не работала эмпатия.

Я читала хорошие книжки и статьи, слушала правильные лекции о кризисах, ревности, о привязанности и о том, как важно спокойствие родителей. Но вся эта информация не прошла на глубину. Я много нервничала, ругала дочку, кричала, заставляла.

А в конце каждого дня думала, что я не мать, а полный провал.

Я читала и о том, как подготовить ребенка к появлению сестры или брата, следовала этим советам. Пару месяцев после рождения малышки всё в отношениях со старшей дочкой действительно было хорошо, но потом мне стало еще сложнее. Она не давала мне уложить спать малышку, сама перестала спать днем, поэтому к вечеру становилась невменяемой. Она не хотела оставаться в дневной группе даже на пару часов, убегала на улице, могла даже сделать сестре больно.

Я снова читала и перечитывала книжки и статьи, советовалась с мужем и с другими мамами, силилась понять, что же делаю не так, а что идет не так у моего ребенка. Вот за это упорство я себе благодарна.

Это было как в родах – вдруг перестать паниковать и думать что умираешь, а вспомнить о дыхании, услышать сквозь стук и шум в ушах слова поддержки близкого человека и почувствовать, что все хорошо, хоть впереди еще много работы.

Я поняла, что надо оставить ребенка в покое и заняться своей головой. Элементарно, кажется. Но тогда это было сродни великому научному открытию.

Мне стало очевидно – чем хуже моё собственное состояние, тем сложнее справляться с нежелательным поведением дочки, и тем больше я его провоцирую. Я дошла до понимания фундаментальной истины.

Мы с ней по одну сторону, и мне не нужно с ней бороться, тем самым заставляя её бороться со мной.

Каждый день я анализировала, вспоминала свое детство, ковыряла самые неприятные ситуации, чтобы понять, почему выхожу из себя сейчас, почему раздражаюсь, почему не выдерживаю всех чувств дочки. И чем больше я копалась в себе, тем глубже стала понимать её, тем легче мне стало смотреть на вещи её глазами, и как раз тогда все стало налаживаться.

Я поняла, что избежать ревности, гнева, обид, раздражения, страха, злости, грусти — невозможно. Более того, не нужно. Моя задача — научиться самой (и научить дочку) понимать эти эмоции и справляться с ними. А для этого прежде всего нужно быть честной и с собой, и с ней.

Из практических советов по управлению ревностью братьев и сестер мне очень пригодились следующие:

1. Пока младший ребенок еще не родился, нужно готовить старшего. Но не к появлению друга и партнера по играм, а честно – к младенцу, со всеми вытекающими.

2. Не говорить старшему ребенку, что он теперь взрослый. Рождение младшего не добавляет старшему ни возраста, ни навыков — поначалу только стресс. Старший даже может изображать младенца: просить полежать в коляске, попить из бутылочки, полежать у груди. Это нормально, за это нельзя ругать.

3. Позволять и предлагать старшему ребенку помогать с младенцем, но не заставлять и не слишком сильно контролировать в случае помощи.

4. Сохранить старшему хотя бы часть привычных событий и окружения, которые были у вас до рождения младшего (совместные занятия, походы в кино, обстановку в комнате).

5. Обязательно находить для старшего возможность побыть вдвоем с каждым родителем. Даже если недолго, но обязательно каждый день. В это время можно просто разговаривать, заниматься чем-то созидательным, дурачиться, обниматься. Лучше всё по очереди, но достаточно и одного. Каждый день.

6. «Сватать» — рассказывать старшему ребенку о том, как младшему нравится проводить время вместе с ним, играть, купаться, что угодно. И младшему тоже рассказывать, как старшему приятна маленькая помощь, совместные игры.

7. Не сравнивать. Никогда и ни в чем. Чем старше дети, тем это важнее.

8. Если маленький ребенок «обижает» старшего (щипает, кусает, бьет, рушит конструктор, рвет рисунки), даже случайно, и даже если еще не понимает, всё равно говорить ему, что так нельзя, останавливать, защищать старшего. И вместо привычного «он же маленький, что ты хочешь» говорить: «Так обидно, что твоя башня разрушена. Давай построим новую и поставим повыше?». Работает это все вместе удивительно.

9. Не пытаться дать все поровну, все одинаковое. По потребностям, по желанию, по возрасту.

10. Не говорить, что дети одинаково любимы. Если разобраться, с каждым из них у вас особенные отношения. Вот об этом и стоит каждому из них говорить – подбирая подходящие слова и выделяя исключительные чувства.

11. Почитать Фабер и Майзлиш «Братья и сестры», посмотреть лекцию Натальи Кулаковой «Детская ревность».

Мои дети, им 5 и 2, дерутся, отбирают друг у друга игрушки, щипаются, ревнуют и обзываются. Но они же постоянно обнимаются, хохочут, делятся самым вкусным, кормят друг друга, защищают, меняются одеждой, признаются в любви, скучают и переживают, когда одной из них долго нет рядом.опубликовано econet

Автор Саша Паис

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