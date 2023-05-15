Инструкция для мужчин, которые любят железобетонные заграждения

Она поначалу подпустит вас ненадолго близко на фазе влюбленности и покажет вам свой такой причудливый внутренний мир, что вы поймете - эта женщина фатальна и незабываема, и такое потерять - надо быть полным кретином.

Любовь с шизоидной женщиной

Она поначалу подпустит вас ненадолго близко на фазе влюбленности и покажет вам свой такой причудливый внутренний мир, что вы поймете - эта женщина фатальна и незабываема, и такое потерять - надо быть полным кретином. Тонкая, нежная, чувствительная, порой она кажется невероятно хрупкой, почти как снежинка, тающая на вашей крепкой мужской ладони. О! Вы почувствуете себя рядом с ней рыцарем, мачо, призванным в ее жизнь защитить ее от невзгод внешнего мира.

Эта близость Ее фантастического мира опьянит вас навеки и вот вы уже готовы поверить, что так сладко будет всегда. Но эта короткая дистанция рассчитана на пару недель, у некоторых особей этого вида на пару месяцев, а у совсем редких представительниц шизоидного типа даже на пару лет, но это редкость скорее.

А дальше вы попадаете в полное расщепеление сознания, так как, вдруг, ни с того ни с сего (но это только вам так кажется, а она уж точно знает с чего и почему) ворота райского внутреннего мира шизоидной женщины закроются наглухо, и вот тут вы почувствуете себя бараном у новых ворот, стучащимся лбом в холодный чугунный кованный метал.

Вы вообще не поняли что произошло? Объясняю, если перед вами вместо вашей нежной хрупкой и, как казалось, даже теплой женщиной теперь «холодная железобетонная стена», то поздравляю: вы ее успели чем-то напугать. И самое лучшее, что вы можете сделать - это отойти от ворот этой цитадели и оттуда почти шепотом (или послать коротенькое письмо) спросить: Чем я так тебя испугал?

Она оценит это и возможно через время опять приоткроется вам. Но тут нужно не напирать, а ждать. Стойте смирно и не двигайтесь. И если вам после этого сильно повезет, она сама вам позвонит и спросит, как ни в чем не бывало: «Как дела?» Вот тут нужно зажать все свои страсти и голод общения с ней в кулак, и дать ей самой свободно в ее темпе приближаться к вам. Медленно.

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Это еще то, испытание, дорогие мужчины. Я с пониманием к вам. Но приз того стоит. Стойте и не шевелитесь и даже не дышите. Если вы опять кинетесь к ней навстречу – все пропало. Перед вашим носом опять захлопнут дверь. Почему? Да потому что страшно, когда на вас что-то несется с распростертыми руками. А вдруг вы задушить так можете? Удушения она больше всего боится. На нашем языке у нее сильная тревога поглощения. Она боится нашествий, вторжений, проникновений или как там еще это называется на вашем языке.

Поэтому инициатором сближения может быть только Она. Вам это не позволено. Потому как всякие рывки в ее сторону она интерпретирует как опасность для жизни.

Кто ловил рыбу на удочку, тот понимает о чем я. Надо не дергаться и не кричать громко, чтобы рыбу не распугать. Ведите себя как рыбак. В то время, как ждете, что вот-вот рыба попадется на крючок, просто медитируйте... дышите тихо и глубоко... и спокойствие... только спокойствие.

Но если у вас есть терпение и любовь к ней, то ту награду, которую вы можете получить, если заслужите доверие такой женщины – это высшая степень преданности, дружбы и верности. Пожалуй, преданнее шизоидной женщины не сыскать.

И если вы вздумаете вдруг ее ревновать к столбам, она не задумываясь вас покинет. Она это воспримет как контроль и посягательство на ее личное пространство и ее личные границы. Поэтому парни без личных границ и склонные к слиянию (ты – это я, я – это ты), не тратьте время зря, идите к другим женщинам с другими причудами.

Периодически в моменты просветления она будет награждать вас той самой степенью высшего уровня близости, при условии полной безопасности и гарантии автономии после выхода из эмоциональной близости.

Она никогда не переспит с первым встречным, к ней всегда нужен длительный «подкат» в сравнении с другими (другие, конечно, тоже могут набивать себе цену таким образом, но эта искренне боится и изучает).

В сексе тут все то же самое, что и в эмоциональном пространстве происходит. Если вы будете навязчиво каждый день требовать от нее секса она «свернет программу продолжения рода» до жесткого «нет», хотя при этом скорее всего не бросит вас, так как это страшно: все новое и новые мужчины – это катастрофа... опять все заново...). Она просто выстроит железобетонную стену в вашей постели и будет отбиваться какое-то время, а потом может и прямо в лоб сказать: «Я тебя больше не хочу, отстань. Лучше вот почеши мне спинку или за ушком пощекочи. Но никакого секса».

И знаете почему? Потому что ей всегда всего много? И вас ей тоже много. Она в близком контакте истощается быстро, поэтому такой женщине очень важно давать передышки, паузы в общении, прерывать периодически контакт, оставляя ее в уединении.

Не напоминайте ей о сексе теперь. А лучше ждите, пока она сама вас не захочет.

Что, не нравится? Потому как может долго не хотеть?

Ну что вы. Она может быть невероятно сексуальной, вы же помните как все было поначалу. Но что-то пошло не так. Что? Слон в посудной лавке растоптал любимые чашечки и хрустальные вазочки. И этого слона она видит в вас.

Поэтому при приближении к шизоидной женщине желательно учитывать нюансы ее структуры характера. И если вам удается не метаться в панике, пока она там за китайской стеной восстанавливает доверие к вам, после того как вы показали ей свою темную сторону, и собирается к вам в постель, как в первый раз на свидание, то это того стоит. Тем более вы успели проголодаться наверняка. Но лучше есть деликатесы не так часто, чем жевать каждый деть одно и то же. Это ее мнение о сексе и о близости.

Если же вам удалось не стать навязчивым сексуально озабоченным маньяком, упрекающим ее за каждый отказ в сексе, если вам удалось сформировать безопасность и доверие, то лучшей партнерши пожалуй не сыщешь.

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Но если вы показали свою агрессию в опасной для нее форме и направленную на нее (оскорбления, упреки, обесценивание и рукоприкладство), то эту вазочку вам уже никогда не склеить. Доверие шизоидной женщины не восстанавливается, как вы не старайтесь.

Так что «стратить» тут нельзя никак. Лучше отнеситесь к ней как к женщине, которой сильно не повезло в детстве с мамой. Ее базовое доверие к миру подорвано именно там еще до того, как она научилась говорить.

Шизоидная травма – довербальная. Поэтому она ничего может и не помнить. Но бессознательное управляет ее защитными функциями. У нее нет ощущения базовой безопасности и те темы, которые она чаще всего поднимает в разговоре с вами – это про ее личную безопасность, ну или молчит и прячется в ракушку, если она еще не дошла до психотерапевта и не научилась говорить о том, что ее беспокоит. Скорее вы получите как раз что-то подобное золотой рыбке. Блестит ярко, но только выньте ее из привычной среды – задохнется и умрет.

Ой, забыла предупредить: если вы вдруг перейдете ту грань, когда ее страх уже станет граничить с животным инстинктом, то эта женщина проявит такую силу ярости и станет такой агрессивной, что вы даже подозревать не можете, что внутри этого хрупкого создания прячется пантера. Вот тут лучше бегите прочь, спасайте свою шкуру и никогда уже больше не попадайтесь ей на глаза.

Девиз мужчин, связавших свою судьбу с шизоидной женщиной: терпение, ожидание и уважение к личным границам вашей партнерши.опубликовано econet

Автор Юлия Латуненко

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